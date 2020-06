"Si me dijeran que el single se parece mucho a Second, me decepcionaría"

Músico. Sin dar el carpetazo a Second, se lanza a la aventura de subirse en solitario a los escenarios, fiel a su estilo aunque algo más rock, con un disco que tomará como título conceptos de elegancia y fuerza.

Desde hace tiempo, Sean Frutos tenía guardados unos temas que no encajaban en el repertorio de Second, con el que ha publicado siete álbumes de estudio y lleva más de veinte años de recorrido. En esta recién estrenada aventura musical, el vocalista de Second experimenta con nuevos sonidos y letras diferentes a las que nos tiene acostumbrados.

En su single debut, Ilustres opinadores, lanza un grito a la independencia personal, a la libertad de pensamiento: «Debería saber qué cuecen en el Congreso de los Diputados./ Debería ser un maestro de las ?nanzas o ser abogado./ Que cada uno haga lo que quiera...». Sin prisa, aunque para el mes que viene ya anuncia otro single, y sin rumbo preconcebido, Sean admite que no le ha gustado nunca que le digan a lo que se tiene que dedicar. «Tener una vocación artística no es fácil. Hay muchas voces a las que tienes que ignorar, y de eso trata esta canción, de ir haciendo cada uno su propio camino, que cada uno haga lo que quiera». Así de fácil (o difícil).

P Ilustres opinadores ha sorprendido gratamente. ¿Qué tal, Sean Frutos?

R Pues recibiendo las opiniones de la gente que está escuchando la canción, y muy emocionado con esta nueva aventura musical, en la que lo que pretendo es desmarcarme de lo que hago con Second, que es de lo que se trata.

P El título es muy adecuado a este momento. Antes se decía que cada español tiene un seleccionador nacional dentro, pero en la pandemia hemos superado el listón con los opinadores.

R Sí, todos enseguida somos expertos de cualquier cosa, lo vemos todo desde nuestra perspectiva, pero tenemos que darnos cuenta de que hay muchas perspectivas y muchos ángulos desde los que ver las cosas, y es de lo que hablo. Tú puedes opinar según tu posición, pero hay muchas otras que serán tan válidas. Creo que es un momento muy adecuado para reflexionar todos y ser un poco críticos, porque en determinado momento todos hemos sido opinadores.

P¿Cómo surgió tu proyecto? ¿Son canciones que no tenían cabida dentro de Second? ¿Hasta qué punto no tiene cabida un tema como Ilustres opinadores? En Second también os habéis soltado la lengua bastante.

R Sí, sí. En Second hemos hecho canciones de todo tipo. Como comprenderás, después de toda la trayectoria ha dado tiempo a hablar casi de todo, pero sí creo que estoy utilizando un lenguaje un poco más directo. A lo mejor no tan poético, tan engolado como utilizo con Second, que utilizo más la metáfora, y creo que aquí soy más directo en cuando al lenguaje. Este tipo de canción, si la saco con Second, chocaría bastante más. Es la intención de hacer algo yo, sin ningún tipo de pretensión, más que nada artística: sacar estas canciones e ir viendo cómo se desarrolla todo. Ni siquiera tengo nada pensado. Ir sacando las canciones que tengo ahí, algunas ya más avanzadas que otras, pero yo creo que sí se diferencian. En cuanto a lo musical, he contado con Jorge -porque es mi hermano inseparable musical- para las guitarras, con Raúl de Lara€

P No sé si tienes muchas más canciones grabadas, pero supongo que sí, porque si lanzas un proyecto, no sales con una canción solamente para probar, sino que tiene que haber un arsenal de canciones detrás.

R Claro, tengo varias. Así como más avanzadas hay unas 8 o 9; sin avanzar, imagínate, infinito, 30 o 40 a lo mejor. Yo espero que para el mes que viene ya tengamos otra canción. Va a ir un poco así, sin fecha, sin ningún tipo de plan más que el de ir sacando canciones. A mí me parece más apasionante. También esta semana pasada hemos estado trabajando en canciones de Second que vamos a sacar dentro de poco.

P Con esto se despejan dudas.

R Sí. Estoy en una etapa en la que me puedo dedicar más a la creación, me he quitado de otras cosas. También el confinamiento ha servido para que nos encerremos, que es lo que hemos hecho muchas veces, y entre eso y lo que teníamos ya de antes han surgido muchas ideas.

P ¿Esto ha surgido a raíz del confinamiento o ya lo tenías previsto de antes?

R Las canciones ya estaban de antes. Les he dado forma, pero ya las tenía; lo que ha pasado es que con el confinamiento han salido más. Nosotros en Second solemos hacer encierros, son voluntarios; nos vamos a un sitio perdido y nos ponemos a componer desconectando del mundo. En este caso era todo más traumático, más obligado, pero, aprovechando la situación, sí que hemos creado bastante, y ahora imagino que saldrá todo lo creado por parte de artistas de todo tipo.

P ¿Te había sugerido alguien salir en solitario o le diste vueltas a la cabeza tú?

R Yo creo que todos tenemos esa inquietud, porque llevo toda la vida componiendo con la banda, con Jorge sobre todo, que es con el que más me junto para hacer canciones, pero siempre me preguntaba qué pasaría si hiciera canciones para interpretarlas en un proyecto personal. No había surgido hasta ahora, pero llevaba como un año pensando las canciones para lo que sería mi proyecto.

P No sé si sirvió de prólogo o fue circunstancial tu aparición hace unos meses con la OSRM con Resistiré: enseñar un poco el pie.

R No, lo mío estaba ya bastante avanzado, y eso me lo propuso la gente de la orquesta en pleno confinamiento, y lo hicimos encantados, igual que todas las canciones que lanzamos por la redes con Second, y que si sirvieron en esos momentos tan duros, se da por bueno. Con lo de Resistiré pues hemos hecho amistad en los últimos años, y los considero como algo más que mis aliados musicales, así que me pidieron colaboración, y creo que quedó muy chula. También era diferente de la del Dúo Dinámico.

P Resistiré, y ahora Ilustres opinadores. Podría pensarse en una cierta continuidad. Sorprende un tanto ese grito de rabia de esta canción con la que debutas en solitario. Es el grito a la independencia personal, a la libertad de pensamiento, a lo que tú parece que apelas en la canción.

R Claro, hay que saber hacia dónde uno quiere ir, y con firmeza ir hacia ello. Los consejos son buenos, pero siempre tienes que tener en cuenta lo que tú quieres. Supongo que todos tenemos nuestros momentos, y quizás cuando estaba escribiendo esta canción tenía esa rabia, pero cuando te dedicas a un trabajo que se sale de lo que la gente considera como normal, tienes que enfrentarte a muchas opiniones encontradas tipo «¿qué haces dedicándote a esto?», «deberías hacer una cosa más segura». Ese tipo de cosas están en tu cabeza, y en un momento salen, en este caso en forma de canción, pero hay otros 'deberías' que están y te pueden pasar en la vida. No quiero decir con esta canción que los consejos sean malos, pero siempre son los puntos de vista de la persona que los da, y a lo mejor habría que tener en cuenta lo que cada uno piensa y lo que quiere hacer.

P Este será tu trabajo más libre, puesto que es tu proyecto en solitario, pero ¿con quién has grabado? ¿Cuándo lo has hecho? ¿Dónde?

R Cuando ya tuve el estado inicial de las canciones, llamé a Ricardo Ruiz, el teclista actual de Second -la banda suena con mucho empaque gracias a Ricardo y David, las nuevas incorporaciones-; me puse con él, y luego se las pasé a Jorge (Guirao) para que lo escuchara, y también a Raúl de Lara, y hemos ido grabando cosas cuando hemos podido, y ya esta última semana, cuando se podía salir, hemos rematado mezclando la canción.

P ¿Había alguna premisa planteada? ¿Te has quitado muchos miedos de encima?

R Ya no tenemos miedo a nada. A lo mejor cuando éramos más principiantes quizás sí, pero nos hemos enfrentado ya a tantas situaciones que no le temes a nada, y sabes que cuando creas algo te expones a todo tipo de críticas, de opiniones. Es algo que va implícito; así que justo lo que digo en la canción: que cada uno haga lo que quiera, y, de miedo, nada,

P ¿Se podría decir que con este paso has tratado de buscarte a ti mismo?

R Sí, he tratado de buscar una parte de mí, de indagar en nuevas formas de expresar lo que llevo dentro. En las canciones que estoy haciendo ahora con Second las letras no están tan escondidas como antes; es un proceso que va sucediendo.

P ¿Te han dicho tus compañeros de Second qué opinan? Son unos ilustres opinadores.

R Ja,ja. Para mí sí que lo son. Les ha gustando bastante, y siempre me han dicho que ahí están para lo que necesite. Y yo también estoy para ellos, son muchos años, y el cariño que nos tenemos es indescriptible.

P ¿Tienes banda montada para salir a defender tus canciones en directo? ¿Lo tienes previsto?

R No tengo nada previsto, pero si tuviera que pensar en músicos para acompañarme, contaría con Ricardo, que me ha ayudado en la grabación , y si Jorge se quisiera venir, también. No lo he pensado todavía y si empezara a hacer conciertos sería en plan pequeñito, con un par de guitarras, que ahora estoy más con la guitarra; algo más íntimo.

P Es lo que se presenta con la 'nueva normalidad' (no puedo detestar más esa expresión). Parece que estamos abocados a una etapa sin conciertos ni festivales.

R Yo también la detesto. Vamos a hacer una gira con Second que va a ir en esa línea de acústicos para los aforos que se permiten. Va a ser todo un poco diferente, pero lo mismo hasta se pueden sacar nuevas experiencias de todo esto.

P A Second, como a muchos otros músicos, la pandemia os truncó proyectos. La doble gira en vuestro caso.

R Nos dejó sin poder terminarla. Las cosas iban muy bien, con varios sold outs, pero esto nos ha tocado a todos, y habrá que empezar a reinventarse. Y cuando llegue la vacuna podremos hacer una vida normal.

P ¿Cómo has podido mantener tanto tiempo el secreto de este proyecto en solitario?

R Ja,ja. Ha sido fácil. Es que yo soy muy bueno guardando secretos. Lo he llevado componiendo a mi ritmo, y se lo dije solamente a la gente de la banda y a mis familiares. Estaba de gira con Second y yo mientras hacía canciones.

P ¿Cómo llevas tu estreno? ¿Cómo lo estás viviendo?

R Nuestra carrera ha sido poco a poco, avanzando un paso más, y eso es lo que te hace tener una base más sólida. Hemos tenido tropiezos, aciertos, pero si sigues adelante con paso firme y creyendo en lo que haces, normalmente lo consigues. Respecto al estreno, estoy expectante por saber cómo se recibe la canción. En principio el público es el de Second; creo que a algunos les va a chocar, pero si dijeran que se parece demasiado a Second, me decepcionaría.

P ¿Tienes pensado ya el título para el disco largo?

R No, pero tendrá que ver con conceptos de elegancia y de fuerza, que es lo que caracteriza a Second.