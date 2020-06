JK Rowling, acusada de transfobia en Twitter

La escritora británica JK Rowling ha sido acusada de transfobia en Twitter al dar a entender en un comentario que solo las mujeres menstrúan, lo que ha indignado a grupos que consideran esa perspectiva discriminatoria. La creadora de Harry Potter ha sido tildada además de "feminista radical que excluye a los trans" (TERF, en inglés) por defender que el sexo biológico de las personas es real y "no una ilusión".



Todo empezó cuando el sábado compartió un enlace a un artículo titulado "Opinión: Creando un mundo post-COVID-19 más igualitario para la gente que menstrúa" e ironizó con que "esa gente que menstrúa" "solía tener un nombre", en alusión a la mujer. Ese comentario fue considerado por algunos usuarios y organizaciones como discriminatorio hacia otras personas que también pueden menstruar, como la gente transgénero o de género no binario, y también hacia las mujeres que por algún motivo no tienen la menstruación.



Después del tuit inicial, la autora, que tiene 14,5 millones de seguidores en la red social, procedió a explicar su posición respecto a sexo y género, lo que aumentó la controversia. Rowling dijo que respeta "el derecho de toda persona trans a vivir de cualquier manera que sienta como auténtica y cómoda" pero al mismo tiempo reivindicó que su propia vida ha estado marcada "por el hecho de ser mujer", con todas las consecuencias que ello implica y que, a su parecer, difieren de las experiencias de otros colectivos.





If sex isn't real, there's no same-sex attraction. If sex isn't real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn't hate to speak the truth.