El confinamiento hecho arte en Instagram

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha hecho entrega de los premios del concurso celebrado a través de la red social Instagram 'Foto-Confinados'. Esta es una de las iniciativas que han formado parte de la programación alternativa digital 'Caravaca en casa', con la que se han acercado más de cincuenta propuestas distintas a los hogares de los caravaqueños, relacionadas con el ocio, la música, el fomento de la lectura, el deporte o el turismo virtual. Los premios han recaído en Andrea Tudela, con la foto 'Little things that make you happy' (categoría 12 a 20 años), Luisa López con 'Mujer en balcón con flores; alegría compartida' (categoría 21 a 30 años) y Enrique Gutiérrez, con la instantánea 'Joven mirando a través de la ventana pensativa' (categoría senior para mayores de 30 años).