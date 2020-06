El Ayuntamiento de Caravaca entrega los premios del concurso 'Foto-Confinados'

Esta iniciativa ha formado parte de la programación municipal digital 'Caravaca en casa', con la que se ha acercado a los hogares de los caravaqueños más de cincuenta propuestas de ocio, cultura, deporte o turismo

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha hecho entrega de los premios del concurso celebrado a través de la red social Instagram 'Foto-Confinados'. Esta es una de las iniciativas que han formado parte de la programación alternativa digital 'Caravaca en casa', con la que se han acercado más de cincuenta propuestas distintas a los hogares de los caravaqueños, relacionadas con el ocio, la música, el fomento de la lectura, el deporte o el turismo virtual.

El alcalde, José Francisco García, y la concejal de Juventud, Laura Sánchez, han hecho entrega de los premios en el Salón de Plenos del Consistorio, que han recaído en Andrea Tudela @Andreatudela_, con la foto 'Little things that make you happy' (categoría 12 a 20 años), Luisa López @artgutty con 'Mujer en balcón con flores; alegría compartida' (categoría 21 a 30 años) y Enrique Gutiérrez @_Lulhita_, con la instantánea 'Joven mirando a través de la ventana pensativa' (categoría senior para mayores de 30 años).

Durante el acto, el alcalde - además de felicitar a los premiados y agradecer las aportaciones del resto de participantes con unas fotos que son históricas por ser una situación sin precedentes- ha avanzado que "las distintas concejalías están elaborando de forma transversal una programación para este verano, adaptada a las circunstancias de seguridad y prevención, pero que se contrarrestará originalidad y con nuevas actividades para todos los públicos, repitiendo el modelo que tanto éxito de participación obtuvo en las pasadas Navidades".

"Como hemos mantenido desde que se inició esta situación, toca reinventarse y Caravaca no se queda parada. Tendremos numerosas propuestas novedosas, tanto para los vecinos como para los visitantes, con el fin de disfrutar de un verano distinto del que seguro también sacaremos la parte positiva", ha añadido José Francisco García.

La edil que dirige el área de Juventud ha recordado que "la idea de este concurso de fotografía en Instagram ha sido que las personas expresaran su creatividad artística, captando momentos desde casa, aprovechando este largo tiempo de confinamiento".

La concejal Laura Sánchez ha destacado que "el jurado tuvo difícil la elección y valoró especialmente que las fotografías ganadoras captaran momentos muy representativos de este periodo de confinamiento, como son: la lectura; salir al balcón para aplaudir y a compartir momentos con los vecinos y por último, el anhelo de libertad a través de la ventana".

Las imágenes seleccionadas se adaptan a las condiciones reflejadas en las bases reguladoras del certamen y reflejan instantes con originalidad, creatividad y cálidad artística, y por ello han sido para el jurado, compuesto por técnicos de Juventud y expertos en fotografía, las que finalmente resultaron merecedoras del premio en cada categoría, recibiendo como premio un pack de cámara Instax.

Durante estas semanasla Concejalía de Juventud ha adaptado, con directos en redes sociales, parte de su programación para intentar que los niños y los jóvenes disfrutaran experiencias amenas y enriquecedoras con sus monitores de siempre. Entre las actividades celebradas, se encuentran los talles de papiroflexia, experimentos científicos, manualidades o los cuentos ofrecidos por la Escuela Municipal de Teatro, entre otras propuestas.