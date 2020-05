Alien Tango: "Los vídeos de TikTok me llevaban todo el día"

Alberto García Roca, 'Aitite', ha realizado en Londres un experimento de lo más llamativo: publicar en las últimas semanas una canción diaria en su cuenta de TikTok; canciones de alrededor de los 15 segundos, que ha reunido y publicado en un álbum titulado Blink Pop, Vol. I. Su perfil presenta millones de reproducciones, más de cincuenta mil seguidores y cientos de miles de 'likes', lo que da buena muestra del éxito y viralidad de su música en la red social 'centennial' por antonomasia.

Alien Tango es el proyecto musical de Alberto García Roca, 'Aitite', que vive en Londres sin Wifi («estoy viviendo en el ostracismo»). Ganó la 29º edición del Concurso Pop-Rock Villa de Bilbao y ha actuado en los principales festivales españoles. Debutó en 2016 con Supernatural Mango (Red Kashmir): cuatro canciones que sirvieron como inmejorable carta de presentación de un universo que este artista inquieto y ecléctico expande con descaro. Aitite emigró hace cuatro años a Londres para desarrollar su carrera musical. Allí ha realizado un experimento con el que está triunfando, aunque para lograr su propósito, como en La quimera del oro, ha tenido que pasar grandes vicisitudes. La fama cuesta...

P ¿Cómo estás pasando la pandemia?

R Bien. Yo es que en condiciones normales estoy igualmente haciendo música, así que en general mis días no son diferentes a como solían ser antes, pero sí que echo de menos los conciertos.

P Con la tecnología supongo que puedes pasártelo divino desde casa.

R Estoy un poco viviendo en el ostracismo sin Internet.

P ¿Cómo es posible la vida sin Internet?

R Para mí es una forma de ser más productiva, que me influyan menos las noticias y las cosas del mundo exterior. De cuatro años que llevo aquí en Londres, tres de ellos los he pasado sin Internet.

P Me resulta un poco extraño, porque has publicado un álbum a base solo de canciones de 15 segundos que habías creado previamente para TikTok. ¿Te conectas a tiempo parcial entonces?

R Sí que tengo datos en el móvil, que es lo mínimo para estar en contacto con familiares y para seguir publicando en redes sociales. Lo que no tengo es Internet en el ordenador para estar en Facebook o en Netflix. Lo de TikTok, en realidad las canciones iban a ser para Instagram. Bueno, no iban a ser ni canciones. Fue solo una canción que hice de 15 segundos, y un amigo me dijo que la pusiese en TikTok y funcionó muy bien, y me dije «voy a hacer más», y las seguí subiendo ahí, y son de 15 segundos porque es la duración máxima de las historias de Instagram, y también lo que duran los videos en TikTok más o menos. Y puse una serie de microcanciones.

P Parece que fue un buen consejo; has acertado de pleno, porque se acumulan millones de visualizaciones y cientos de miles de 'likes'. ¿Cuál es tu mayor éxito hasta el momento?

R Una que se llama Photosynthesis, que encima la hice super rápido pensando que no le iba a gustar a nadie, y resulta que es la más famosa. Siempre me equivoco con eso. Con Alien Tango también: las canciones que creo que van a petar no las escucha ni Dios. Y las que menos me gustan a mí son las que más le gustan a todo el mundo. Es muy azaroso todo.

P La pandemia está truncando muchos proyectos. Tenías previsto tocar en el SXSW en Austin y también lo han cancelado.

R Sí, eso desde luego es la mayoría (no sé cómo decir un sinónimo de lo que quiero decir). Ha sido para mí la peor parte del coronavirus. Llevábamos años aplicando para ir al SXSW, y justo este año que nos habían cogido pasa esto, pero bueno.

P Donde sí has actuado es en el Cuarentena Fest, unos de los primeros festivales online por streaming. ¿Cómo fue tu experiencia?

R Guay, la verdad. Me hizo mucha 'ilu', porque hacer un concierto por streaming es una idea que tenía desde hacía tiempo, y me lo curré bastante, aunque tuve un problema: mi actuación se borró sola cuando terminé el concierto, se borró el video automáticamente, y no he podido recuperarla. Están ahí en la página del festival todas las actuaciones menos la mía, y me da un poco de penilla, pero fue muy divertido. La gente que lo vio sabe lo que pasó.

P Además se pudo ver en todo el mundo. A quien no lo viera, ¿qué le puedes contar? ¿Qué ocurrió? La última vez que te vi actuando por Murcia salías muy Bowie vía Sidonie.

R Me puse cintas bonitas en mi habitación, y me puse las bases de las canciones y me pegué unos bailes en la alfombra bastante a tope, y en un momento del concierto entre comillas me estaba escuchando mi vecino, que es mi batería de directo aquí en Londres, y dijo «pues voy a pasarme», e irrumpió en mi cuarto para trolearme un poco. Por lo visto le estaba diciendo a todo el mundo «¡ve a verle!», pero yo no me estaba enterando.

P Quedó espontánea la cosa. El reto de hacer una canción al día, ¿cómo lo has llevado con esto de TikTok?

R Me llevaba todo el día. Lo estuve haciendo dos semanas y llegó un momento en que no podía más, porque era muchísimo trabajo. Era hacer una canción de 15 segundos al día (con vídeo). Tenía que componer la canción, grabarla, mezclarla, pensar el video, grabar el video, editar el video. Hacía yo todas las partes del proceso y era bastante trabajo.

P Todo un reto para la imaginación.

R Sí, no sé, tengo muchas ideas. Por ahora no se me acaban.

P En esto de TikTok has sido el paladín. ¿Cambia esto algo en tu forma de componer, de hacer canciones?

R No realmente. Para mí lo principal sigue siendo hacer mis canciones. Estoy haciendo ahora un disco normal, al uso, para Alien Tango.

P ¿Estamos hablando de un álbum?

R Sí, de un álbum. Sí que ha sido refrescante en el sentido de que normalmente cuando hago música, siempre estoy teniendo ideas para canciones y tengo ideas a mayor velocidad de lo que soy capaz de producirlas. Tengo que ir seleccionando lo que creo que va a ser mejor o me va a gustar más, o va a gustar más a la gente, y hay muchas cosas que nunca llegan a materializarse, y la racha de minicanciones de TikTok ha sido una oportunidad de dar rienda suelta a cosas que no habrían pasado el filtro a lo mejor, o me habría olvidado de esas cosas, y también mola lo de hacerlo y publicarlo en el día y ver en tiempo real la reacción de la gente. Ha sido divertido.

P ¿Y qué tal ha sido la experiencia durante este tiempo? Además has publicado un álbum con las canciones hechas para TikTok.

R Lo hice durante dos semanas, y luego he tenido dos tentativas de recuperarlo en los últimos dos meses, pero me he empanado un poco, y esta semana casualmente sí que voy a hacer unos cuantos nuevos, a ver si retomo un poco el asunto, porque también me molaría darle un poco de vidilla a las redes, ya que voy a publicar un single con video (convencional), en un par de semanas, y quiero que haya vida por las redes sociales antes de que lo saque.

P Estás adquiriendo ya las técnicas de marketing de los grandes. Solo te falta algún escándalo fraternal o algo de eso.

R Claro, un poco de 'beef'.

P ¿Cuál es la última canción o ese single que vas a publicar?

R La verdad es que no lo he dicho por ningún lado, así que esto es exclusiva. La canción se llama Arthur Conan Doyle, el autor de las novelas de Sherlock Holmes (para mí, sabiduría popular, pero a lo mejor hay gente que no lo sabe), y es una canción un poco absurda. Va acompañada de un vídeo que es bastante imprescindible visualizar mientras se escucha la canción, y es surrealismo musical (imita el acento de Dalí).

P Te compararon con John Waters. El bigote también influye, y ahora dejas clara la perspectiva daliniana.

R Sí, ahora el bigote John Waters lo he cambiado por el bigote Fu-Manchú. Ya que estoy aquí encerrado, digo «voy a hacer cosas que no me atrevería a hacer en circunstancias normales», y me he dejado el bocachucho ese por los lados, por las comisuras de los labios; me lo estoy dejando larguillo. No sé si esto pintando la imagen con palabras, pero es el estilo Fu-Manchú.

P Por cierto, Arthur Conan Doyle se movía también en el espiritismo, muy de moda a principios del siglo XX. ¿Tú tienes alguna conexión con eso también?

R No, simplemente me dio por hacer una canción con la Wikipedia. Dije: «Voy a sacar la letra de algún artículo de la Wikipedia, voy a coger un personaje rollo siglo XIX que no le importe a nadie», y se me ocurrió ACD e hice una canción absurda, pero no es que tenga ninguna conexión especial con su legado ni con su religión o misticismo.

P También publicaste un tercer EP, Friends. ¿Qué respuesta has obtenido con él? Es lo último que has publicado, ¿no?

R Sí, es lo último oficial que he publicado. Salió al mismo tiempo que el recopilatorio de canciones de TikTok, que para mí es algo más circunstancial. Mucha gente se piensa que eso es lo último que ha salido, pero realmente es el EP Friends, y la verdad es que es bastante guay. Ha tardado mucho en salir; publiqué dos singles el año pasado a principios de 2019, y la idea era sacarlo todo muy de seguido, pero una canción, estuvimos produciendo el videoclip, que era como el single, Heavenly, se paró la producción y tuvimos problemas con la gente con la que lo estábamos grabando, y al final lo acabamos grabando con otra gente. Eso retrasó la salida del EP. Tendría que haber salido por las mismas fechas que ha salido este año, pero del año pasado. Lo he sacado hace dos meses, en marzo. El vídeo de Heavenly nuevo ha funcionado bastante bien; es el single mío que ha funcionado mejor en los últimos años. Estoy bastante contento, por supuesto.

P ¿De qué trata?

R La hice aquí en Londres. Al principio viví en el oeste de Londres, que es bastante aburrido y gris y frío. Todo Londres es gris y frío, pero el oeste de Londres es aburrido. Estaba en Brentford. Era bastante terrible estar ahí en invierno, que hace un frío de la leche, y estaba todo super lejos, y al final no salía para hacer nada, estaba ahí solo echando de menos a mis amigos en España. es un tema nostálgico.

P ¿Tus canciones solo tienen sentido si van acompañadas de un video? Sentido del humor tienen, mucho, y también tus videos, pero eso no significa que se trate de parodias, por lo que cuentas de Heavenly.

R Claro, eso es verdad. Justo es algo que suelo comentar mucho, que mucha gente se piensa que hago música de comedia, y el 90% de las letras que hago son súper personales, y las hago con humor, que es mi forma de expresarme, como que soy gracioso a veces, pero una cosa es ser gracioso mientras hablas en serio, y otra cosa es hacer comedia, y en mi caso es un poco más lo primero, pero justo digo esto y ahora voy a sacar Arthur Conan Doyle, que es pura comedia, pero para mí eso ha sido como una variación.

P ¿Tienes previsto venir pronto a Murcia, aunque sea de visita? ¿Cuánto hace que no vienes?

R Desde Navidad. Creo que es la vez en mi vida que he estado más tiempo sin ir a Murcia, así que sí que tengo ganas de ir, obviamente, y ver a mi familia y amigos.