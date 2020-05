Máximo Huerta: "La television ha sobresaturado con información"

El periodista Máximo Huerta, quien publica este martes 19 de mayo la novela 'Con el amor bastaba' (Planeta), ha lamentado que durante el confinamiento debido a la pandemia de coronavirus las televisiones "hayan sobresaturado" a los espectadores con información, lo que supone "una equivocación".

"Al final, personas como mi madre tenían más miedo que información en la cabeza. Con la televisión pasa como en la comida, que hay que tener un menú saludable y variado, y yo creo que no lo habido", ha lamentado en una entrevista con Europa Press el exministro de Cultura, cuyo espacio 'A partir de hoy' no volverá a las mañanas de TVE.

La tertulia dirigida por Huerta dejó de emitirse en el mes de marzo por el Estado de Alarma decretado por el Gobierno y casi dos meses más tarde el presentador confirmaba que no regresaría a la parrilla de la cadena pública. "Me he llevado un gran disgusto y me parece injusto y un error", ha añadido.

"Detrás de este programa había un equipazo y me he llevado mas disgusto por ellos, porque yo ahora estoy focalizado en la novela y sigo escribiendo", ha señalado el periodista, quien además se muestra abierto a su regreso a la pequeña pantalla. "Si viene la televisión de nuevo, genial. Pero ojalá sea con un programa parecido a este, de evasión", ha apuntado.

Huerta ha explicado que ha pasado este confinamiento "entre acuarelas, libros y llamadas de teléfono", y que ha escrito "muchas páginas" de una nueva novela. "He vuelto a hacer lo mismo que hacía de pequeño: meterme en mi cuarto y a escribir", ha afirmado, para añadir no obstante que no tiene "motivos para la queja".

"Tal y como está el país, con casi 30.000 muertos y personas que no se han podido despedir de la familia, gente que no va a recuperar su trabajo... quejarme de la soledad en mi casa me parece una frivolidad. Lo he pasado mal pero como tantos otros, como en maratón de ansiedad a veces e incluso he perdido el trabajo. Pero no me quiero quejar", ha reiterado.

Además, ha recordado que "con el panorama tan gris" en este tiempo, la cultura ha servido para "evadirse del dolor", un gesto que en muchos casos ha sido gratuito y con el que el escritor se quita "el sombrero". "Los artistas han sido muy generosos y nos han hecho pasar los ratos más felices en medio de este desastre. Espero que lo recordemos y seamos ahora nosotros generosos comprando cultura", ha instado.

"No solo Zara habla de un país"

Para el exministro, la cultura va a ser la última en salir de esta desescalada y lo que ahora toca pensar es "cuándo se volverán a llenar los teatros y los conciertos". "Son los que más van a tardar y detrás de los artistas hay también técnicos, iluminadores, responsables del sonido... el PIB de la cultura es importante, pero también el PIB emocional", ha lanzado.

"Un país también es su cultura, sus cantantes, sus deportistas, sus películas o sus obras de teatro. No solamente Zara habla de un país", ha insistido, para después recomendar una serie de propuestas para afrontar la crisis. "Para estos tiempos reivindico el amor, la prudencia, el diálogo y hablar", ha destacado.

Fábula sobre la libertad

En 'Con el amor bastaba', Huerta aborda la adolescencia del joven Elio Ícaro, quien empieza a descubrir su sexualidad en un momento en el que su familia se está descomponiendo. "Es un grito sobre la necesidad de ser feliz y una fábula sobre la libertad: en la vida, lo que más nos nutre es ser nosotros mismos", ha comentado.

El regreso literario a la adolescencia tiene que ver con el hecho de que "el futuro no existe y el presente es incierto, por lo que a lo único a lo que uno se puede sujetar es el pasado". "Los grandes temas de la literatura son el amor, el tiempo y la memoria. Creo que escribo con cierta melancolía, pero no es tristeza: es una mirada con media sonrisa", ha concluido.