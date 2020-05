CREA dota a compañías artísticas con 150.000 euros

Las propuestas estarán disponibles de forma gratuita en la web del Instituto de las Industrias Culturales.

Esta convocatoria del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes tiene como finalidad «proporcionar al conjunto de la sociedad material cultural de calidad» hasta que se pueda volver con cierta normalidad a disfrutar de los creadores de la Región en los escenarios; la creación de un reservorio y muestrario de artes escénicas y música contemporáneas de la Región; y proporcionar apoyo económico inmediato a los profesionales de las industrias culturales durante el parón de actividad a causa del coronavirus.

En total, han sido seleccionados 60 espectáculos que se irán programado semanalmente en mayo y junio y estarán a disposición de cualquier persona para disfrutarlos las 24 horas del día de forma gratuita en el apartado de 'Plataforma CREA' en la web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.

Asimismo, los profesionales que facilitan las obras, recibirán hasta 5.000 euros por su pieza audiovisual. Se trata de una acción de apoyo inmediato reclamada por las industrias culturales y creativas por la crisis del coronavirus y que es previa al Plan CREA que diseñará la Comunidad con los representantes del sector cultural de la Región.



Primeras obras

Entre las obras musicales que Plataforma CREA pone hoy a disposición de sus usuarios está He's always close to you del espectáculo Joyful! de Belter Souls; Lenguas malas de Cantoría y Ensemble ECOS de Sierra Espuña; L'inferno de Bosco; y el vídeo Artefactos de luz de AA Mama, en este caso en una versión especial (Director's cut).