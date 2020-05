'Let it be' cumple 50 años: ¿Que pasó con los Beatles?

Este 8 de mayo se cumplen 50 años de la mítica canción delos 'Beatles', 'Let it be', el disco que dio por finalizada la relación del gran grupo. Este álbum salía justo después de que, Paul McCartney anunciara su retirada. Meses antes, su historia como grupo estaba dinamitada.

'Let it be' sería una película documental aunque originalmente el sería titulado Get Back, intentando captar las canciones como las hacían antes. Aunque iba a tratarse de los trabajos habituales del grupo a la hora de componer canciones; sin embargo, este filme dejó a la vista lo que era un secreto a voces, las diferencias que existían entre los componentes del grupo y de hecho fue su último trabajo junots.

Casualidades del destino, la canción sigue siendo famosa a día de hoy y ganó un Oscar a la mejor canción de la propia cinta 'Let it be', pero ningún integrante de los 'Beatles' lo fue a recibir en la ceremonia. La estatuilla dorada la recogería Quincy Jones quien dirigía la orquesta de la entrega de premios, en su nombre.

Tiempo atrás la convivencia entre los cuatro se estaba haciendo imposible pero tenían que terminar la grabación a mediados de febrero. A principios de año, John Lennon ya había anunciado a sus compañeros que dejaba el grupo, Paul McCartney quería que los demás tocaran lo que a él se le pasaba por la cabeza, George reclamaba hueco con sus temas, Ringo Starr pensaba en su proyección como actor -estaba rodando 'The Magic Christian' en ese momento- y John Lennon estaba pendiente de relación de pareja y de sus composiciones.

Como sería la situación que, Harrison decidió crear 'I me mine', toda una oda al ego, y las individuales que cada uno tenía y que grabarían a principios de enero de 1970.