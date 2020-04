Los músicos de la Región, en casa (VIII): Perdido en mi habitación

Tiempos nuevos, tiempos salvajes, cantaban Ilegales. La pandemia del coronavirus ha llegado con una fuerza letal que ha obligado al confinamiento de más de la mitad del planeta. Los músicos tampoco son ajenos a esta novedad, encerrados en sus casas, con planes y giras truncadas de golpe, con las preocupaciones ante la incertidumbre. Nos cuentan cómo lo llevan y envían ánimos y canciones a través de sus redes sociales para resistir, para transmitir esperanza. Como diablo cojuelo que levanta los tejados de las casas, nos hemos metido en sus hogares para averiguar cómo pasan el aislamiento y cómo planean retomar la actividad cuando esta pesadilla acabe. Ahora la música es más importante y beneficiosa que nunca.

1. ¿En qué ciudad estás y cómo pasas el encierro? ¿Recomiendas algún libro, disco, peli o serie para hacerlo más llevadero?

2. ¿Cómo te ha afectado esta situación a nivel personal y profesional?

3. El coronavirus ha hecho que aparezcan en nuestros hogares los festivales online. ¿Qué te parecen?

4. ¿El encierro ayuda a la inspiración? ¿Te ha dado para componer cosas nuevas?

5. ¿Tienes pensado qué hacer cuando esto vuelva a la normalidad?

Raúl e Inma, Crudo Pimento



1. Estamos en nuestra casa del Barrio del Carmen. Hay que pensar a corto plazo y focalizar en mantenerse bien de salud. El resto hay que llevarlo como se pueda, y cruzar los dedos para que esto pase tan pronto como sea posible. Ahora mismo estamos con la serie Halt & Catch Fire, ambientada en los años 80. Relata el auge de la tecnología; más concretamente de los avances en ordenadores. Antes que esta vimos El Visitante, basada en una novela de Stephen King. Recomendamos ambas dos.

2. Hemos tenido que posponer la segunda sesión de grabación de Pantame II en Nueva York. Tuvimos que cancelar vuelo en cuanto nos despertamos con la noticia de que Trump cerraba fronteras. Muchos bolos se están reubicando en calendario, como Sound Isidro, Primavera Sound y unos cuantos más que íbamos a anunciar en breve.

3. Es estupendo para aumentar los ánimos. Por otra parte, hay mucho solapamiento y sentimos que tiene poca efectividad. Las redes se saturan, y a veces se ralentiza, e incluso no te enteras de la información. Íbamos a hacer algo, pero creemos que no será en streaming. Aún le estamos dando vueltas.

4. Nos quedan unas cuatro canciones para componer de Pantame II. Nos sentimos por momentos en un carrusel emocional. Va por días el estar de ánimo e inspirado en componer. Desde luego esta experiencia va a quedar reflejada en los trabajos de todos los artistas que se encuentran en el momento de composición. Ya hay temas oscuros en el nuevo disco. ¡Espera a ver ahora!

5. Eso mismo, volver a la normalidad. Ofrecer muchos conciertos, recobrar el ánimo, ver a los amigos y familia y darles muchos besos.

Maryan Frutos, Kuve

1. Estoy en Murcia. Justo antes de que se decretara el estado de alarma en todo el país iba a ir a Madrid a hacer promo para un concierto que tenía en marzo, pero al final no salí de casa. Estoy aprovechando muchísimo el tiempo, tocando y componiendo, haciendo deporte, adentrándome en el mundo del yoga, que me hacía falta, y leyendo libros pendientes. Intento tener una disciplina y horario de lunes a viernes. Os recomiendo. Libros: La conjura de los necios de John Kennedy Toole y Cosas que los nietos deberían saber de Mark Oliver Everett. Discos: Lost on you de Laura Pergolizzi, Lungs de Florence and the Machine y Forgiveness Rock Record de Broken Social Scene. Películas: El lobo de Wall Street, El indomable Will Hunting y La lista de Schindler. Series: La casa de papel, Stranger Things, Black Mirror, Sense8, Easy y Muñeca Rusa.

2. A nivel personal, afortunadamente no me está afectando directamente porque no tengo a nadie grave de salud, que es lo importante al final. Indirectamente siento mucho dolor y estoy empatizando muchísimo con la gente que lo está pasando mal, sus familias y el personal sanitario que está en los hospitales saturados dando el callo, dejándose la vida y dándonosla a la vez. También con toda esa gente que está trabajando duro estos días en los supermercados, los transportistas, auxiliares de ayuda a domicilio, limpiadores/as... Yo estoy en casa intentando verlo todo desde un prisma positivo, aunque a nivel profesional he tenido que aplazar todos los conciertos de marzo, abril y mayo por el momento, y todos los festivales en los que tocaba también están aplazándose a otoño, pero hay que priorizar y la salud es lo primero, así que hagamos equipo para que acabe lo antes posible, y seamos pacientes con todo esto.

3. A mí me parece bien que en estos momentos nos solidaricemos en la medida de los posible, y que se organicen estos conciertos 2.0 para que la gente que está acostumbrada a hacer planes culturales en vivo todos los meses cubra ese hueco y reciba también mediante esas conexiones ánimo y fuerza de los artistas a los que sigue. Yo participé en 'Yo me quedo en casa Festival' y la verdad es que el 'ciberpúblico' lo agradeció muchísimo y tuvo una respuesta brutal. Al final los mensajes unidos a la música tienen mucho poder, y es importante concienciar a la gente mediante la misma, y si yo puedo aportar mi granito de arena, genial.

4. Esto de tener tanto tiempo para mí, como he dicho antes, lo estoy tomando por el lado positivo. No paro de tocar, estudiar más piano y componer canciones nuevas. Estoy aprovechando para descargarme muchos plug-ins para programas de edición e investigarlos. Creo que desde que era adolescente y solo me limitaba a ir al instituto, estudiar y quedar con mis amigos, no tenía tanto tiempo para desmenuzar y exprimir todo lo que se me pone por delante interesante.

5. Primero iré a ver a mi familia y amigos, los abrazaré y me tomaré alguna marinera al sol. Si puede ser, cerca de la playa. Y, por supuesto, me subiré a un escenario en cuanto se me permita, y lo daré todo por 10.000.