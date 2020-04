Los músicos de la Región, en casa (V): Perdido en mi habitación

Tiempos nuevos, tiempos salvajes, cantaban Ilegales. La pandemia del coronavirus ha llegado con una fuerza letal que ha obligado al confinamiento de más de la mitad del planeta. Los músicos tampoco son ajenos a esta novedad, encerrados en sus casas, con planes y giras truncadas de golpe, con las preocupaciones ante la incertidumbre. Nos cuentan cómo lo llevan y envían ánimos y canciones a través de sus redes sociales para resistir, para transmitir esperanza. Como diablo cojuelo que levanta los tejados de las casas, nos hemos metido en sus hogares para averiguar cómo pasan el aislamiento y cómo planean retomar la actividad cuando esta pesadilla acabe. Ahora la música es más importante y beneficiosa que nunca.

JESÚS COBARRO. NOIX BOX

1. ¿En qué ciudad estás y cómo pasas el encierro? ¿Recomiendas algún libro, disco, peli o serie para hacerlo más llevadero?

Estoy pasando el confinamiento en Murcia, con mi mujer y mi hija. Llevamos las medidas lo más estrictamente posible, espaciando las compras e intentando estar cómodos con la situación. Le hemos dado más uso al balcón que en el resto del tiempo que llevamos viviendo aquí. En cuanto a una recomendación, me decantaría por la serie de HBO The New Pope, que me ha parecido una auténtica obra de arte.

2. ¿Cómo te ha afectado esta situación a nivel personal y profesional?

A nivel personal, poco a poco he ido aprendiendo a controlar la ansiedad, que los primeros días llegaba a bloquearme casi por completo. He aprendido a estar atento a las noticias solo a determinadas horas, y centrarme en el momento presente. He encontrado cierta calma dentro de esta situación tan inquietante, pero hay altibajos a nivel emocional. Ayuda tener conversaciones reales con la gente que te importa y darse cuenta de cómo de banales eran algunas de las preocupaciones que teníamos antes. Por suerte, mis seres queridos están bien, y estoy agradecido. A nivel laboral, me he adaptado al teletrabajo, al cual le dedico gran parte del día. El cómo me afectará esta situación laboralmente a medio o largo plazo es algo a lo que me tendré que adaptar según se sucedan los acontecimientos. Por ahora, lo que me viene mejor es centrarme en hacer mi trabajo lo mejor posible día a día, y no anticiparme a problemas que todavía no tienen forma definida.

3. El coronavirus ha hecho que aparezcan en nuestros hogares los festivales on line. ¿Qué te parecen?

Me parece estupendo que se busquen nuevas maneras de seguir con la actividad musical. Sin embargo, si he de ser sincero, no son algo que me atraiga demasiado como espectador ni como artista. Quizás es porque estoy saturado de tanta actividad social online. Cuanto menos pendiente estoy de las redes sociales, más fácil me resulta encontrarme feliz. Prefiero mil veces escuchar un disco de principio a fin con los ojos cerrados que ver un concierto en streaming, aunque hay gente que se lo está currando mucho y haciendo cosas interesantes. Por mi parte, mi música ya está online, el que quiera puede disfrutar de todos los discos que tanto esfuerzo nos ha costado hacer. Intentar ofrecer un acústico desde el confinamiento mientras hago equilibrios para compaginar teletrabajo, paternidad y las actividades del día a día creo que resultaría de mucha menor calidad que los discos (o vídeos en directo) que tenemos en las plataformas digitales y que muchos aún no han descubierto.

4. ¿El encierro ayuda a la inspiración? ¿Te ha dado para componer cosas nuevas?

Sí que estoy componiendo, aunque no tengo tanto tiempo para ello como me gustaría. Lo cierto es que estoy bastante ilusionado con algunas cosas que ando grabando en casa. Cuando me puedo concentrar en la composición y me pongo a grabar, siento una energía que se come cualquier sensación negativa que pueda tener.

5. ¿Tienes pensado qué hacer cuando esto vuelvo a la normalidad?

Sinceramente, no lo pienso mucho. Esto no me lo planteo como un periodo que tendrá un final, sino más bien como un camino que iremos recorriendo y del que iremos teniendo que aprender día a día. Prefiero ir disfrutando de las cosas conforme vengan, porque no sabemos cuál será la nueva 'normalidad' cuando pase un tiempo. Lo que está claro es que todos valoraremos más poder pasar tiempo al aire libre y con todas esas personas que ahora sólo podemos ver a través de una pantalla.



ABDÓN ALCARAZ. PIANISTA

1. ¿En qué ciudad estás y cómo pasas el encierro? ¿Recomiendas algún libro, disco, peli o serie para hacerlo más llevadero?

Me ha pillado en Sevilla, donde llevo viviendo desde octubre; se hace difícil estar tan lejos de la familia. En cuanto a mis recomendaciones, creo que la discografía completa de Queen sería una buena elección. En cuanto a un libro recomiendo El señor de los anillos, de Tolkien, y respecto al cine, cosas que no te hagan calentarte la cabeza más aún, por eso creo que películas de aventura, ciencia ficción o fantasía van de lujo. Por ejemplo, con El señor de los anillos puedes contrastar el guión con lo que escribió Tolkien, y si te lanzas pues te lees El Hobbit y ves la peli también....

2. ¿Cómo te ha afectado esta situación a nivel personal y profesional?

A nivel personal, llevo tres días malete con fiebre, no muy severa, y algo preocupado. Ya me han dicho que soy un posible caso de Covid-19, lo que pasa es que no me hacen el test, igual que a muchas otras personas, por tanto no lo sé a fe ciega. Quitando los dolores, por suerte no me está siendo dura la convalecencia, en comparación con otras personas que están muriendo o pasándolo fatal en la UCI. A nivel laboral pues te lo puedes imaginar: oposiciones canceladas, las cuales me estaba preparando ya desde noviembre, y los conciertos todos suspendidos. Es un desastre para todo el mundo artístico. Siento tristeza porque nadie se acuerda de nosotros en estos momentos en los que si no hacemos espectáculos, no comemos. Menos mal que tengo un ángel de la guarda que me cuida; si no, sería mucho, mucho, mucho más duro. No considerar esencial a los artistas de profesión, muchos de los cuales no son autónomos porque no da la mata para pagar todos los meses y viven al día, es algo que creo debería de hacer pensar a los que están arriba, porque la música y el arte es vital para la supervivencia sobre todo la mental...

3. El coronavirus ha hecho que aparezcan en nuestros hogares los festivales on line. ¿Qué te parecen?

Yo ya he tenido el gusto de participar en mi Facebook colgando vídeos míos; algo hay que aportar a pesar de todo. Y en festivales he tocado en uno organizado por la sala madrileña El Rincón Del Arte Nuevo, y este sábado estaré entre las 18.00 y las 22.00 horas (no sé exactamente la franja que me toca) tocando en el festival Flamencos En Casa, conciertos en casa, así que al menos la conciencia la tengo tranquila pensando que algo aporto para ayudar a los demás. Son grandes iniciativas que estoy seguro la gente agradece.

4. ¿El encierro ayuda a la inspiración? ¿Te ha dado para componer cosas nuevas?

La verdad que sí, he compuesto un par de piezas que además es posible las incluya en mi nuevo trabajo discográfico, que queremos empezar a grabar en verano, si el bicho nos deja.

5. ¿Tienes pensado qué hacer cuando esto vuelvo a la normalidad?

Quiero regresar a casa, ver a mi familia, y estar con la gente que me quiere y a la que quiero. No sé si será un buen momento para celebrar nada. Esta enfermedad va a hacer mucho daño a mucha gente; creo que hay que ser solidarios. Espero que alguien organice un concierto en homenaje a las víctimas, y sin duda estaré allí tocando y dando mi calor a todos los que han sufrido esta pandemia tan devastadora. Pero sobre todo lo que haré será valorar mucho más esas cosas que se tienen y que solo se extrañan cuando ya no las tienes. Espero que esto ayude a que el ser humano quiera ser mejor persona. Haré más cosas, seguro, pero esas ya te las cuento en persona...