Los músicos de la Región, en casa (IV)

Tiempos nuevos, tiempos salvajes, cantaban Ilegales. La pandemia del coronavirus ha llegado con una fuerza letal que ha obligado al confinamiento de más de la mitad del planeta. Los músicos tampoco son ajenos a esta novedad, encerrados en sus casas, con planes y giras truncadas de golpe, con las preocupaciones ante la incertidumbre. Nos cuentan cómo lo llevan y envían ánimos y canciones a través de sus redes sociales para resistir, para transmitir esperanza. Como diablo cojuelo que levanta los tejados de las casas, nos hemos metido en sus hogares para averiguar cómo pasan el aislamiento y cómo planean retomar la actividad cuando esta pesadilla acabe. Ahora la música es más importante y beneficiosa que nunca.



Antonio Galvañ, PARADE

1. ¿En qué ciudad estás y cómo pasas el encierro? ¿Recomiendas algún libro, disco, peli o serie para hacerlo más llevadero?

Estoy en Yecla, encerrado en mi casa. No hay problema por ahora. Paso el encierro con mi familia, teletrabajando con mis alumnos (soy maestro de Primaria) y haciendo música, leyendo y viendo pelis y series. De estas últimas recomiendo un par: un drama como Rectify, que ahora hay tiempo para apreciarlo despacio, y una barbaridad como The Boys. En cuanto a libros, ahora estoy leyendo el último de Mariana Enriquez, Nuestra parte de noche, que me está gustando mucho. La literatura de género penetrando en el mainstream cultureta; nada mal.

2. ¿Cómo te ha afectado esta situación a nivel personal y profesional?

A nivel personal, soy una persona que sale poco y a la que le gusta estar en casa; no me aburro con mis cosas. En cuanto a mi trabajo como maestro, el septiembre pasado empezamos en el colegio (CEIP El Alba) una plataforma de aprendizaje virtual que nos ha venido muy bien en estos momentos de teletrabajo; hemos tenido mucho avanzado para la cuarentena. Los alumnos ya estaban acostumbrados a mandar y recibir actividades y tareas por ordenador. Pero las clases presenciales son imprescindibles, claro. En lo que respecta a mis conciertos como Parade, hemos tenido que anular algunos, pero el grueso de la presentación de La deriva sentimental lo hemos podido hacer porque empezamos en septiembre del 2019 y acabamos en febrero del 2020 en Murcia. Quedaban un par de flecos que se han pospuesto, claro. Es una pena dejar colgados conciertos y ensayos, pero no hay otra. Ya nos resarciremos más adelante.

3. El coronavirus ha hecho que aparezcan en nuestros hogares los festivales on line. ¿Qué te parecen?

Para quien quiera hacerlos, muy bien. Pero me parece que hay sobreabundancia de personas en pijama con guitarras acústicas haciendo conciertos con un sonido malísimo. Hay que cuidar esto.

4. ¿El encierro ayuda a la inspiración? ¿Te ha dado para componer cosas nuevas?

Pues sí, un parón del trabajo cotidiano nos quita el estrés y hace que fluya la inspiración. Estoy haciendo letras, melodías y canciones nuevas, porque ya no tienes que obligarte después de una jornada laboral a meterte en el estudio.

5. ¿Tienes pensado qué hacer cuando esto vuelvo a la normalidad?

Salir a pasear, viajar un poco..., que me dé el aire. Ver a mi familia (madre, hermanos, primos, sobrinos, etc.) y hacer una buena comida pantagruélica post confinamiento. Y, por supuesto, volver a ensayar y hacer conciertos, que tenemos muchas ganas.



Carlos Tarque, M-CLAN

1. ¿En qué ciudad estás y cómo pasas el encierro? ¿Recomiendas algún libro, disco, peli o serie para hacerlo más llevadero?

Estoy en Tudela, Navarra. En casa de mi chica y con tres gatos y un perro. Toco la guitarra, cocino, oigo música... Recomendaría para estos días escuchar a Brent Cobb (en particular su disco Providence Canyon) y un documental, Echo in the canyon.

2. ¿Cómo te ha afectado esta situación a nivel personal y profesional?

Sobre todo profesionalmente. Se ha retrasado la grabación del nuevo disco de M-Clan hasta quién sabe cuándo... Pero bueno, no estoy de gira y no he tenido que suspender ningún concierto.

3. El coronavirus ha hecho que aparezcan en nuestros hogares los festivales on line. ¿Qué te parecen?

Bueno, Está muy bien. En principio es una buena idea: música para llegar a la gente. ¿Se supone que por ahora es sin ánimo de lucro? No lo sé...

4. ¿El encierro ayuda a la inspiración? ¿Te ha dado para componer cosas nuevas?

Particularmente, a mí sí. El encierro y la soledad me ayuda a pensar más tiempo y así surgen más ideas. Siempre que sea temporal, claro. Alguna ideas hay, y sobre todo estoy tocando más la guitarra y poniendo vídeos en Instagram.

5. ¿Tienes pensado qué hacer cuando esto vuelvo a la normalidad?

Paulatinamente ir volviendo a encontrarme con mis amigos. Pienso que no será de un día para otro. Y tomarme muchas cervezas.