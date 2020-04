Ginés García Millán: "Tenemos que aprender a querer más lo nuestro, pero no con consignas de bandera"

Al actor de Puerto Lumbreras Ginés García Millán le sorprendió en México rodando una serie para Netflix la crisis por el coronavirus. Cuando se acabe esta crisis espera que todos amemos más nuestra tierra y que ahora todo el mundo se dedique a remar en la misma dirección.

«Nos queda un día menos y toda una vida por delante». Con ese espíritu afronta Ginés García Millán (Puerto Lumbreras, 10 de septiembre de 1964) el confinamiento que nos ha tocado vivir y que ha paralizado la industria cinematográfica. El actor murciano se encontraba en México rodando una serie para Netflix cuando estalló el estado de alarma. «Viví días de incertidumbre, un poco angustiosos, pero por lo menos ya estoy en Madrid», recordó ayer en la entrevista en directo a través de Instagram que realizó con La Opinión (@laopiniondemurcia).

'Ginesico el del Tengo', como es conocido en su pueblo, dio una serie de recomendaciones para pasar estos días. Una, crear: «Siempre se dice que la realidad supera a la ficción y nos quedará el gran relato de esta situación mundial. Por eso animo a la gente a que escriba sus impresiones o cree en este tiempo. Son momentos de silencio y de estar con uno mismo, sobre todo estos días donde hay mucho cacareo y mucha contaminación». Y también recordó a Concha Velasco, su compañera en Herederos, para lanzar un mensaje: «Una frase que decía el personaje de Concha viene muy bien estos días. Ella decía 'a esta familia no la separa ni Dios'. Y ahora tenemos que remar todos juntos, sumar. Cuando pase todo esto llegará el momento de pedir responsabilidades, pero ahora hay que sumar». Por ello, a García Millán le duele «ver estos días esa división entre tanta gente. Algunos andan metiendo cizaña y poniendo pegas a todo. Vamos a dedicarnos a aplaudir a la gente que se está dejando el alma por todos, porque ahora toca tener un poco de sentido común». Y cuando salgamos de esta terrible pesadilla, tiene claro que «no solamente tenemos que defender nuestro cine y teatro, tenemos que aprender a querer más lo nuestro de forma verdadera, pero no con consignas de bandera. Si hay algo bonito es el comportamiento y la grandeza de este pueblo, como decía Antonio Machado, quien también escribía 'españolito que vienes al mundo'».

No poder abrazar a sus hijos ni ver a sus padres y sus hermanos, que viven en Puerto Lumbreras, es una de los grandes dramas que está dejando esta crisis para Ginés. Pero más aún lo es para esas familias que sufren un fallecimiento: «Es muy duro no poder despedirte de un ser querido que se tiene que morir en soledad, eso me parece una crueldad absoluta. Es terrible, muy cruel», dijo recordando a Aute y José María Galiana. Y a él, que interpretó con maestría a Adolfo Suárez en la serie de Antena 3, le gustaría que regresara el fallecido presidente del Gobierno para que «dijera puedo prometer y prometo que se ha descubierto la vacuna que va a curar el coronavirus». Y mientras que espera que se estrenen sus dos últimas series, El Cid (Amazon Prime) y Libertad (Movistar), por las noches sueña que está bajo el cielo estrellado del Cabezo de la Jara, oliendo a tierra.