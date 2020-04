Los músicos de la Región, en casa

Tiempos nuevos, tiempos salvajes, cantaban Ilegales. La pandemia del coronavirus ha llegado con una fuerza letal que ha obligado al confinamiento de más de la mitad del planeta. Los músicos tampoco son ajenos a esta novedad, encerrados en sus casas, con planes y giras truncadas de golpe, con las preocupaciones ante la incertidumbre. Nos cuentan cómo lo llevan y envían ánimos y canciones a través de sus redes sociales para resistir, para transmitir esperanza. Como diablo cojuelo que levanta los tejados de las casas, nos hemos metido en sus hogares para averiguar cómo pasan el aislamiento y cómo planean retomar la actividad cuando esta pesadilla acabe. Ahora la música es más importante y beneficiosa que nunca.



Fran Guirao, Second

1. Estoy en Murcia, y el encierro lo estoy pasando en casa con mis dos hijos y mi pareja. Buena parte del día intento entretener y hacer actividades con mis peques para que lleven lo mejor posible el no poder salir a la calle... También estoy aprovechando para ampliar mis conocimientos culinarios, cocinando platos nuevos. En cuanto a alguna recomendación, me parece muy interesante la mezcla del enfoque que tiene la serie Marte, aunando el género del documental con el de la ciencia ficción. Y, bueno, las tardes/noches las dedico a tocar y grabar algunas ideas que se me van ocurriendo...

2. A nivel personal intento llevarlo con optimismo, pero he tenido días de bajón, con cierto miedo e incertidumbre sobre lo que esta tragedia nos traerá en los próximos meses. Y en cuanto a lo profesional, a Second nos ha afectado de forma muy negativa, ya que hemos tenido que aplazar o cancelar todas las fechas de la gira Anillos y raíces de los meses de marzo, abril, mayo, y muy probablemente, todas o casi todas las de junio. Pero como dato bueno entre todo esto, hemos activado el proceso creativo y compositivo de la banda para que este confinamiento no resulte del todo baldío.

3. Me parecen propuestas muy interesantes, sobre todo teniendo en cuenta el escenario tan crítico que está viviendo la cultura y la música en general. ¡Que suene la música siempre! Sea cual sea el canal o el medio para su difusión.

4. En mi caso sí me está permitiendo componer y grabar cosas nuevas, así que en cierto modo el encierro me está quitando las telarañas creativas que tenía por estar sumido en la gira de directo.

5. Pues estoy deseando ver y abrazar al resto de mi familia y amigos, y pasar tiempo con ellos. En definitiva, volver a la normalidad, poder salir a la calle, ir a ensayar... Cosas sencillas del día a día que no valoramos y que, en estos días, al estar privado de ellas, se me han revelado vitales.



Rafa Val, Viva Suecia

1. En Murcia, por suerte. Ahora estoy leyendo Caín, de Saramago, y El dolor de los demás, de Miguel Ángel Hernández, ambos maravillosos y muy recomendables. En cuanto a discos, recomiendo Ventanas, de Niños Mutantes, y el homónimo de Triángulo de amor Bizarro. Peli, Enter the void, de Gaspar Noé, y serie, Ozark.

2. Por suerte, somos bastante precavidos y ahorradores, pero sigue siendo un palo de igual forma. De esto solo se sale currando, y así haremos.

3. Me parece una idea genial. Nosotros hemos apostado por otra cosa, pero, en cualquier caso, y siempre y cuando uno no regale su trabajo porque sí, creo que se hace una labor que suma más de lo que resta.

4. Tengo algunas cosas en la cabeza, sí. Ahora falta darles sentido.

5. Sí. Comer marineras, ir a la playa con mi chica, abrazar a toda la gente que quiero y hacer música con mis hermanos suecos.



Clara Path

1. En Murcia, con mi chico y nuestro hijo de dos años. Debut, de Christina Rosenvinge, es un buen libro, y la serie Bates Motel, también es muy recomendable.

2. A nivel profesional ha supuesto la cancelación de la gira que teníamos prevista hasta verano. Esperamos poder continuar presentando nuestro último disco, Oscura, a partir de septiembre. Y, a nivel personal, ha sido un mazazo emocional en todos los sentidos.

3. Me parece que cada uno es libre de mostrar su trabajo, y seguro que hay muy buenas intenciones detrás de ello. Pero yo soy más partidaria de emplear este tiempo en reflexionar, cuidar y mimar mucho a los míos, y crecer personalmente.

4. Por supuesto, cualquier momento de crisis es ideal para crear. Pero no tanto por lo que se compone ahora, sino por lo que se siente y se creará más tarde. Esta situación anómala tendrá sus repercusiones, artísticas también.

5. Besar y abrazar a todos mis seres queridos. Y dar el mejor concierto de nuestra vida.