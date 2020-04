Jorge Bayle: "Los 'streamings' están bien, pero quiero sentir al público cerca"

Jorge Bayle fue el vocalista y compositor -junto a Adrián Carlos- de una de las bandas más prometedoras de la Región durante la pasada década: The Purple Elephants. Con un par de discos en el mercado, Flames like ruby gems (2015) y Danza funeral (2016), y un buen puñado de conciertos a sus espaldas, las obligaciones personales de cada uno de los miembros del grupo acabaron por obligarles a parar en seco cuando se encontraban, seguramente, en su mejor momento. De aquello hacen ya cuatro años, pero Bayle no ha estado quieto. Ha continuado escribiendo -esta vez en solitario- a la espera de que llegara el momento idóneo de lanzarse otra vez sobre los escenarios; y el momento, dice, ha llegado. Lo demostró en la última edición del CreaMurcia 'Canción de Autor', del que fue finalista, y lo confirma con Las agujas del reloj, el primer single de un proyecto «muy personal» y que, asegura, «no tienen nada que ver» con los que hizo con los 'Elefantes'. Como a todos, el confinamiento ha trastocado sus planes, pero tiene material de sobra para enfrentarse de nuevo al público. De momento, entre streaming y streaming, ha sacado un rato para contestar a las preguntar de LA OPINIÓN sobre esta nueva etapa.

P Bueno, Jorge, lo primero: ¿cómo llevas la cuarentena?

R Ahí andamos, poco a poco. Esto es algo nuevo para todos pero no nos queda más remedio que acostumbrarnos. Seguro que pronto todo se soluciona y volvemos a la normalidad.

P Aunque ya te vimos en el CreaMurcia, la presentación 'oficial' del proyecto estaba prevista para el pasado viernes dentro del Microsonidos, pero, lamentablemente, tendremos que esperar... ¿Trastoca esta situación (el confinamiento y eso) mucho tus planes?

R En cierto modo sí. Por lo pronto, como dices, la presentación se ha visto aplazada. Estamos tratando de buscar soluciones lo antes posible, pero es complicado con la incertidumbre de no saber hasta cuándo vamos a estar en esta situación... Quizás tengamos que esperar hasta después del verano.

P Para amenizar la espera, hace dos semanas estuviste en directo a través de Instagram por el #MurciaSeMueve y, pocos días después, de la mano, precisamente, del Microsonidos. ¿Qué tal la experiencia?

R Ha sido divertido. Creo que es muy positivo, y casi que muy necesario, que surjan este tipo de propuestas para que todo esto que nos está pasando se nos haga un poco más ameno. Y la verdad es que, a nivel personal, es algo nuevo, que nunca había hecho, y que me ha gustado bastante. Aun así, todavía tengo el gusanillo de estar rodeado de la banda y sentir al público cerca...

P Uno de los temas que tocaste en estos directos fue Las agujas del reloj, tu primer single en solitario. Háblame un poco de este tema. ¿Qué significa para ti? ¿Por qué has elegido esta canción para iniciar esta nueva aventura?

R Es una canción que compuse hace unos tres años y que representa, a mi parecer, una etapa concreta de mi vida de una manera muy sincera y honesta. Me parecía acertado dar vida a esta aventura con Las agujas del reloj como carta de presentación.

P Desde luego, las diferencias con The Purple Elephants son notables, al menos en este primer tema. ¿Esta nueva etapa es también una forma de darle salida a cosas o inquietudes musicales que quizá no encajaban en la banda?

R En general, pienso que es algo que no tiene nada que ver. En The Purple Elephants componíamos Adrián y yo. Éramos dos personas y preferíamos transmitir nuestra música de una manera diferente. Ahora estoy en un proyecto muy personal que, creo, va a ser para toda mi vida; algo que va a ir creciendo poco a poco pero que perdurará en el tiempo.

P Creo que también te estrenas en lo que a letras se refiere. ¿Cómo es eso de escribir tus propias historias?

R Sí, esto también, es algo nuevo para mí. Me apetecía afrontar este reto y la única manera de la que he sabido hacerlo es hablando de las cosas que me han pasado y he vivido. Es cierto que escuchar ahora lo que pensaba o sentía hace unos años es una sensación algo extraña, pero estoy muy contento con los resultados. Es algo que me representa y creo que la gente se puede sentir identificada.

P Por cierto, con The Purple Elephants te hemos escuchado en castellano e inglés. Este primer single es en tu idioma materno. ¿La decisión en cuanto a la lengua es firme o no descartas volver al inglés?

R A día de hoy no me planteo cantar en inglés. En primer lugar porque pienso que no tengo nivel suficiente como para poder expresarme de la misma manera que en castellano. El acento no es algo que me preocupe tanto, pienso que hasta puede tener su gracia, pero como te comentaba antes, este es un proyecto totalmente fiel a mi persona. Creo que el castellano es la única manera de representar eso.

P A todo esto, Las agujas del reloj es el primero, pero tengo entendido que tienes en el cajón temas suficientes como para sacar un disco. ¿Te lo planteas?

R A día de hoy, tengo la idea de ir de single en single, cada uno de ellos con su respectivo vídeo. Creo que es un formato que me viene como anillo al dedo. Además, en un proyecto como el mío, que está arrancando y que, encima, es en solitario, la inversión que tengo que afrontar es enorme... De todos modos, no descarto en un futuro agrupar todos estos sencillos y juntarlos en un EP o en un álbum. A fin de cuentas, ya tengo un repertorio de unos diez temas... De hecho, había pensado en sacar el próximo sencillo antes de este verano, pero con todo lo que está pasando lo más probable es que lo deje para septiembre.

P Sea como sea, en esta primera referencia te hemos visto muy bien rodeado, con Jorge Guirao, Fran Guirao y Ricardo Ruiz, de Second, y Emilio Cortés, de Los Amigos de los Animales. ¿Cómo ha surgido esta asociación? ¿Van a ser ellos también tu banda de directo y para próximas grabaciones?

R Haber podido contar con ellos ha sido fantástico. Desde el primer momento, he tenido una confianza plena en Raúl [de Lara, productor ]. Él fue quien me aconsejó llamarles para la grabación y, desde mi punto de vista, no se equivocó. Estamos hablando de músicos muy versátiles y con muchos recursos. Ya no solo a nivel compositivo o interpretativo o en alusión a lo que han podido aportar en cuanto a arreglos o a la hora encontrar soluciones en el estudio, sino también al increíble conocimiento de sonido, instrumentos y equipo que tienen.

Por circunstancias, no pude coincidir con Ricardo y con Emilio en el estudio, pero como ya he dicho antes, Raúl ha sido un pilar básico en este trabajo. Gracias a él, nos hemos entendido a la perfección y, si en algún momento no he podido estar presente, él se ha puesto al mando. Con quien sí tuve la suerte de poder compartir un rato fue con los hermanos Guirao, y la verdad que lo disfruté muchísimo.

Para el segundo tema también hemos decidido volver a contar con Jorge. Sin embargo, en los directos estaré acompañado de José López, Marcos Rivera, Alejandro Jiménez y Pedro Hernández.

P Hablando de banda... The Purple Elephants tuvo que parar en 2016, pero hasta donde yo sé fue casi más por imposibilidad de llevarlo hacia delante que por otra cosa. ¿El proyecto está acabado o solo congelado en el tiempo?

R Adrián es mi hermano. Y The Purple Elephants siempre va a estar en mi corazón. Gracias a esta banda vivimos un montón de experiencias juntos que no voy a olvidar nunca. Fue sin duda una de las etapas más felices de mi vida. Pero no creo que hayamos puesto fin al grupo. Simplemente hubo un momento en el que, a medida que fuimos cumpliendo años y tuvimos que afrontar una serie de obligaciones externas, dejamos de tener el tiempo necesario que nosotros creíamos conveniente para seguir adelante. ¿Quién sabe? Quizás algún día decidamos grabar otro disco y volver a tocar en directo...

P Una última cosa: ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no hemos sabido casi nada de ti hasta ahora? Si no me equivoco, no has estado parado, sino que has seguido escribiendo...

R Tenía claro que no había prisa, que tenía que ser paciente y esperar a encontrar el momento natural adecuado. Las canciones debían madurar y reposar. Es ahora cuando estoy listo.