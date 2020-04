Los promotores de la Región: "No va a ser sencillo sobrevivir a este 2020"

1. ¿Cómo ha afectado el confinamiento a vuestra actividad?¿Cuál va a ser la línea de trabajo durante los próximos meses?2. Todos los días recibimos, con cuentagotas, reubicaciones de bolos y festivales. Imagino que es un trabajo complicado por el encaje de agendas; especialmente con bandas internacionales€ ¿Hay conciertos que corran peligro de no celebrarse?3. Aunque no toda la actividad hasta verano se haya cancelado y, de hecho, haya alguna reubicación de conciertos previstos para estos meses que ha encontrado acomodo en junio o julio, la mayoría de los eventos culturales han empezado a desplazarse a septiembre y octubre. ¿Hay riesgo de que en esos meses haya más oferta de música en directo que demanda o de que se solapen bandas o eventos importantes?4. ¿De qué manera afecta esta situación (el acomodo de las fechas aplazadas) a la programación prevista para el segundo semestre del año?5. ¿Pone en riesgo una crisis así la supervivencia de la promotora?6. ¿Algo que añadir? ¿Alguna demanda o sugerencia a, por ejemplo, la Administración?

Todo parece apuntar a que, al menos hasta verano, no volveremos a escuchar una guitarra en la REM. Ni a un batería aporreando los platos en Garaje Beat. Tampoco 'microsonidos' inundando La Yesería y Musik, ni a algunas de las mejores bandas del país (y allende fronteras) ensayar en la Plaza de Toros o el Cuartel de Artillería. Porque la música intenta abrirse camino en Facebook e Instagram con directos de sofá, pero las salas y grandes recintos de conciertos hace ya días que se quedaron frías, extrañando el calor del público, la luz de los focos. Y eso repercute a melómanos –con entradas en los bolsillos para no sé sabe cuándo–, a bares –con alquileres y taquillas previstas que no saben si finalmente cobrarán–, pero, sobre todo, a las promotoras. Monkey Pro, Factor Q, Ibolele y Silbato son las principales responsables de que, cada fin de semana, la ciudad explote en un sinfín de conciertos, pero con el confinamiento decretado por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus, no solo se ha frenado en su actividad (de cara al público), sino que el 70% de sus respectivas programaciones (según el Instituto de Gestores Culturales de la Región) permanece en el aire a la espera de nueva fecha y con el fantasma de la cancelación sobrevolando.

Eso, unido a la paralización de las ventas de cara al segundo semestre y a las dudas sobre cuándo se va recuperar la confianza del público, además de a los gastos fijos que cada una de ellas tiene que seguir afrontando en materia de salarios, pone a las promotoras, sinónimo de la música en Murcia, en una situación límite. 1. La nuestra es, sin duda, una de las industrias más afectadas por el coronavirus; y no sólo por el presente, sino por el futuro que nos espera. Nuestra línea de trabajo desde el día uno de confinamiento ha sido el aplazamiento de las fechas de todo lo que se iba a producir desde el mes de marzo hasta el mes de junio, incluso julio, sinceramente? La reestructuración conlleva mucho tiempo, ya que hay que trabajar prácticamente desde cero con cada uno de los eventos...



Alberto Vegara, Monkey Pro: "No solo es la cancelación de eventos, es la pérdida de confianza del público"

1. La nuestra es, sin duda, una de las industrias más afectadas por el coronavirus; y no sólo por el presente, sino por el futuro que nos espera. Nuestra línea de trabajo desde el día uno de confinamiento ha sido el aplazamiento de las fechas de todo lo que se iba a producir desde el mes de marzo hasta el mes de junio, incluso julio, sinceramente€ La reestructuración conlleva mucho tiempo, ya que hay que trabajar prácticamente desde cero con cada uno de los eventos...

2. Hay un problema en este sentido y es que nos enfrentamos a la condensación de los shows durante los meses de septiembre y octubre, que es cuando estimo que podrá realizarse una apertura de puertas general. Esto conlleva que la disponibilidad de las bandas y los recintos sea cada vez más reducida, lo que provocará la cancelación de muchas fechas previstas. Y si pensamos en grupos internacionales las posibilidades de aplazamiento de fechas son prácticamente nulas, y más si la situación del país de procedencia de la banda no es el ideal€

3. Sí, hay muchas posibilidades de que se produzcan solapes de festivales y conciertos€, además de que, evidentemente, la capacidad presupuestaria de los usuarios para acudir a diferentes shows un mismo mes (aunque no coincidan en una misma fecha) se va a ver seriamente limitada. Igualmente, no sólo la disponibilidad de fechas y la situación económica es importante, también hay que valorar la confianza del usuario en asistir a eventos con grandes aglomeraciones.

4. La temporada de conciertos en materia de ventas estaba siendo muy buena, se respiraba alegría dentro de la industria. Esto provocaba, además, que se trabajase mucho más rápido en la programación de shows, incluso de cara a 2021 y 2022. Pero, claro, ahora, la situación ha cambiado y la intención de llevar al próximo otoño todo lo que no vamos a poder hacer ahora hace que sea casi imposible poder encajar todas las fechas ya cerradas y las aplazadas. Por cierto, añado un determinante ocasionado por la situación: no sólo se han cancelado los eventos de abril, mayo, junio€, sino que la venta también se ha paralizado completamente para los shows previstos para después del verano.

5. Sí, claro. El ingreso actual es nulo; no hay venta de tickets y no hay posibles shows a corto plazo. Tenemos que reinventarnos para poder pagar los gastos fijos de la oficina; es decir, los sueldos de los compañeros, que es realmente nuestra primera preocupación ahora mismo...

Rafa Gómez-Vizcaíno, Silbato Producciones: "La situación es delicada: no tenemos ingresos y sí los mismos gastos" 6. Hemos solicitado una serie de ayudas al Estado que podrían provocar que las pérdidas se minimicen para así poder sobrevivir a esta situación, pero, de momento, no nos queda otra que luchar y mirar hacia delante. El mundo no se ha acabado, simplemente estamos dando un pasito atrás, y nuestra intención es ponernos ya en la parrilla de salida para cuando esto vuelva a arrancar. Eso sí, cuando comencemos a respirar, es importantísimo concienciar al Gobierno y a los medios de comunicación para darle un giro a todo esto que motive a la gente a juntarse de nuevo en grandes eventos. Porque, como te decía, a medio plazo existe un gran problema, y es la pérdida de confianza del usuario en valores importantes que transmiten los conciertos, como juntarse, compartir y entrar en contacto con el resto del público. ¿Quién se atrevería a congregarse a diez mil personas sin un llamamiento en materia de tranquilidad por parte de las instituciones y autoridades sanitarias?

1. Pues imagínate€, los directos sin poder salir de casa son un imposible. Hemos cancelado alrededor de veinte conciertos y hemos reubicado (y seguimos) en torno a otros cuarenta€ De momento, esa es nuestra línea de trabajo: reubicar todo lo programado hasta junio a partir de septiembre, y lo del verano a ver cómo va quedando la cosa... Vamos viendo día a día casi...

2. Nosotros ya hemos cancelado algunos del Microsonidos (Hidrogenesse, Lidia Damunt, Luis Brea, Los Bengala, Vancouvers...), que intentaremos reubicar de cara a la próxima edición, o en el Lemon Pop o donde podamos€ Otros sí que tienen nueva fecha (Javier Ruibal, Quique González, Sweet California, Izal, El Sevilla, Miguel Poveda, Sergio Dalma, Los Morancos€), pero habrá muchos que no puedan llevarse a cabo finalmente aunque a día de hoy lo estemos intentando. Los recintos tenían su calendario hecho a un año visto mínimo, y las giras de los artistas lo mismo... Es complicado. Con los internacionales, doble problema, porque también dependen de las prohibiciones de sus países de origen. Ya me ha ocurrido con Nouvelle Vague y Jay Jay Johanson, que, por suerte, ya están reubicados... En cuanto tenemos todo el tema resuelto, cambiada la gráfica con la nueva fecha y las entradas activas es cuando comunicamos, por eso os llega con cuentagotas... Si te soy sincero, vamos un poco hasta el cuello, la verdad...

3. Pues creo que, lamentablemente, van a coincidir más de dos y más de tres cosas en los mismos fines de semana de septiembre y octubre. Confiemos en haber recuperado la normalidad para esas fechas y que las ayudas lleguen a todos para reactivar nuestra economía.

4. Como te comentaba antes, algunas cosas se cancelarán definitivamente, ya que las programaciones estaban bastante avanzadas en teatros y auditorios. Con las salas de conciertos será más fácil.

5. Ahora mismo la situación es muy complicada. No tenemos ingresos y sí los mismos gastos mensuales. Unos aguantarán más que otros€ Pero esperemos que salgamos victoriosos todos.