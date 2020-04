Luis Leante:"Cualquier novela juvenil debería pasar la criba de la literatura adulta"

Si todo hubiera salido como estaba previsto, el caravaqueño Luis Leante debía haber visitado ayer la librería Libros 28 de San Vicente del Raspeig (Alicante). Pero, en estos días raros, nada marcha según lo acordado por culpa del dichoso virus... El autor de Mira si yo te querré (2007) iba a presentar por fin en sociedad su último trabajo, Maneras de vivir (2020), vigente Premio Edebé de Literatura Juvenil, pero el confinamiento le obligó a él, a los invitados y a sus lectores a quedarse en casa. No obstante, ni la editorial ni el escritor murciano querían faltar a la cita, así que gracias a la vía telemática –y en concreto a los directos de Instagram–, su nuevo libro, ya a la venta en tiendas on line, pudo ser bautizado este jueves ante un buen puñado de espectadores.

Leante (Caravaca, 1963), desde su despacho, atendió a la llamada del escritor salmantino David de Juan Marcos, que ejerció de presentador y conductor del acto en el que participaron varias decenas de usuarios, algunos de ellos, incluso, compartiendo sus dudas y preguntando al autor sobre este trabajo que, presentado el 2 de abril (Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil), solo podía ir dirigido a un público adolescente. En concreto, en Maneras de vivir, el murciano vuelve a hacer de 'periodista' –una vieja vocación, reconoció, que ya ensayó en su anterior trabajo, Annobón (2017)– para contar la historia de Jimmy, un rockero recién salido de prisión que en los ochenta alcanzó la fama con su banda. «Sin embargo, lo que parecía una entrevista para hablar sobre su trayectoria, poco a poco se va convirtiendo en otra cosa, en una historia de familia a cuatro voces», apuntó De Juan.

Y es que, en esta ocasión, Leante se mete en la piel –además de la del reportero y la del protagonista– de otras tres personas más: «Manu, un joven que arrastra un drama importante y que se tiene que ir a vivir con su padre, el propio Jimmy; Rosa Winchester, la mujer del rockero, y Luna, su hija, la más estable de todos hasta que aparece Manu». Cuatro entrevistas que se entremezclan a cuatro personajes que «parecen condenados a no entenderse pero que tienen algo que les une: la música». Porque sí, el título de la obra, más allá de hacer alusión a las diferentes formas de entender la vida de esta particular familia, también homenajea a uno de los grandes himnos del rock urbano estatal: Maneras de vivir, de Leño.

«Quizá los más jóvenes piensen por el título que es un libro de yoga o de autoayuda –bromeó Leante–, pero en realidad tiene que ver con la canción de Rosendo Mercado; y el enganche de esta novela con el rock viene por el enganche que yo tuve con él a partir del primer concierto al que asistí que recuerdo: fue el 1 de septiembre de 1979 en la Plaza de Toros de Caravaca. Leño, Coz, Mermelada y Distorsión», recordó el laureado autor, enumerando las bandas que aquella noche saltaron al escenario. Por eso, aunque haya estado dos años escribiéndola, Leante considera que esta es una historia en la que llevaba trabajando desde hace cuarenta años: «Gabriel García Marquez decía que él estuvo pensando El amor en los tiempos del cólera durante veinte o treinta años, pues igual. Las historias, como tú bien sabes –respondió a De Juan– están como agazapadas, dormidas, y de pronto, un día, por lo que sea, saltan y tu labor es atraparlas».

En su caso, el resorte que hizo saltar Maneras de vivir fue, «aunque parezca mentira, un popular grupo de Facebook que comparten los vecinos de Caravaca; entre ellos, claro, Leante. «En realidad, era un concierto que tenía como muy olvidado, pero hace cuatro años, un amigo, Salvador, recuperó el cartel de aquella noche en el grupo. Y de ahí sale la novela», que no solo recuerda a aquel éxito generacional en su portada, sino que cuenta con 24 capítulos, tantos como frases compuso Rosendo para la canción y que ahora dan nombre a las diferentes partes en las que se divide esta historia. Por cierto, el rockero de Carabanchel estaba invitado a la presentación en Libros 28; «aunque no sabemos si hubiera venido», reconoció el escritor, a quien le hubiera gustado escuchar, en vivo o con un CD, Maneras de vivir durante el acto.



Para jóvenes... y para adultos

La charla entre Leante y De Juan sirvió para conocer la opinión del autor caravaqueño sobre aspectos como las lecturas que algunos profesores mandan en el instituto («Con 17 años me obligaron a leer el Quijote y La Celestina sin entenderlos; eso era para que hubiera dejado de ser lector...») y la disciplina del escritor («Respeto al que se considere un ser tocado por los dioses a la hora de escribir, pero yo hace tiempo que me río de las musas...»). También para descubrir aspectos de su vida tales como su formación musical, su temprana pasión por la zarzuela («Era un viejo prematuro», bromeó) y su género favorito o «ideal»: el teatro. Sin embargo, animado por De Juan, especialmente atendió a diferencias entre la literatura teóricamente juvenil y la llamada 'literatura adulta'. «Creo que cualquier texto con esta categoría (como Maneras de vivir) debe pasar la criba de la lectura para adultos. Las etiquetas se ponen porque en el mundo editorial son necesarias, pero decimos que una novela es juvenil porque los temas que se tratan igual son más cercanos a los adolescentes. Pero yo normalmente, cuando empiezo un texto, no soy consciente de si va a ir dirigido a uno u otro público», desveló Leante, que asegura que no hay diferencia ni en la forma ni en el lenguaje. Quizá por eso Maneras de vivir, como apuntó su interlocutor, es «perfectamente disfrutable» por los mayores.