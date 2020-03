Los músicos murcianos 'luchan' contra el virus en streaming

Además de para entretener, lo hacen para reivindicar su situación en esta crisis.

Muchas veces se nos olvida que las industrias culturales son, efectivamente, industrias. Un fontanero, la dependienta de una tienda de electrodomésticos o el quiosquero de tu barrio no tienen la repercusión mediática de un escritor, un cineasta o un músico, y eso en ocasiones dificulta que quienes somos ajenos a su día a día comprendamos que, en el fondo -pero no muy en el fondo-, el 99% de la gente que vive del arte no son más que 'currelas', trabajadores, autónomos; personas que viven a del merch, los bolos y, en el mejor de los casos, algún que otro ingreso por reproducciones en Spotify o YouTube. De hecho, muchos (la mayoría) tienen que buscarse un trabajo que les permita seguir dedicándose a la música y, los que no, deben aprender a hacer malabares en una vía de ingresos más que inestable.

«En mi caso, los daños no son catastróficos; además, soy estudiante y vivo con mis padres, por lo que tampoco sería un gran palo. Pero hay algunas bandas que lo están pasando bastante mal...», señala el murciano Marcelo Criminal, que anda pendiente de un concierto que tiene previsto ofrecer en la sala REM de la capital del Segura el próximo 3 de abril: «De momento no me lo han cancelado, pero no lo veo yo muy claro...».

En la misma situación está Ángel Calvo, con una fecha en la ciudad en plena Semana Santa. «Todos teníamos alguna cosa en las próximas semanas y no tiene buena pinta, la verdad... Pero por eso también festivales como este: hay gente que se ha quedado sin actividad, que ha perdido conciertos, y hacer estos streamings sirve, no solo para que la gente en casa se entretenga y pueda pasar un buen rato, sino también para decir que estamos aquí y que esta situación también nos está afectando mucho a los músicos desde el punto de vista económico», advierte.

El cantautor murciano habla, por supuesto, de la oleada de cancelaciones y aplazamientos que ha provocado la crisis del coronavirus en el mundo de la música, pero también del Cuarentena Fest, un proyecto que empezaba ayer y en el que tanto él (jueves 22, 22.00 horas) como Marcelo (que actuó anoche), y Alien Tango (lo harán esta noche, a las diez) participan, gracias a la unión de varios sellos independientes del país, entre ellos la agencia murciana de comunicación y management Calima, que además de con Ángel y Marcelo trabaja con Valdivia, Estrella Fugaz, Marcos y Molduras, José Ignacio Martorell y De Los Santos, todos ellos parte del roster de este improvisado festival que tendrá lugar diariamente hasta el 27 de marzo en los perfiles de YouTube de los artistas o desde cuarentenafest.tumblr.com.

Anunciado el pasado viernes, dos días después de comenzara a gestarse entre «notas de voz y el boca-oreja de los propios músicos», este lunes, las firmas implicadas -además de Calina, la barcelonesa Luup y las madrileñas Ground Control y SnapClap- anunciaban el cartel definitivo del Cuarentena Fest, con bandas como Autoescuela, Cariño, Papa Topo y Colectivo Da Silva. En palabras de Ángel Calvo, «lo mejor del underground popero nacional, con alguna banda también de ámbito internacional». La dinámica para los aficionados es sencilla: tan solo hay que consultar los horarios, ya disponibles en la web del festival, y programarse la tarde saltando de un concierto a otro por YouTube o manteniéndose firmes en el citado Tumblr. Eso sí, las actuaciones son todas en 'desenchufado' o mínimamente conectados.

«Pues todavía no me he puesto a ver el set list, pero a mí siempre me han molado muchísimo los acústicos, así que intentaré cuidarlo y a ver si puedo dar alguna sorpresita. Además, de momento el feedback está siendo muy positivo e incluso antes de que salieran los horarios ya había mucha gente preguntándome cuándo iba a tocar», apunta Ángel Calvo, que aunque asegura, con sorna, que «normalmente estos streamings no los ve nadie», cree que «el hecho de que el Gobierno nos tenga en casa va a ayudar». Por lo pronto, el murciano tiene claro que este festival puede ser un bueno momento para presentar su nueva canción, Ahora vienes, que publicará mañana en Spotify.

Pese a que cuenta ya con varios años de carrera a sus espaldas y es de los músicos más activos en redes sociales de la Región, Calvo asegura que será la primera vez que ofrezca un concierto de estas características. «Alguna vez subo cosas desde casa para animar la cuenta de Instagram, pero un bolo entero... nunca. Vamos a ver cómo sale», señala, entre risas, haciendo alusión al apartado técnico. En las mismas estaba este lunes Marcelo Criminal, con el que LA OPINIÓN charló algunas horas antes de su concierto. «Ensayando y tal sí que he hecho algún directo para aquellos que, por lo que sea, no pueden ir a mis conciertos y les interesa lo que hago, pero sí que es un poco nuevo para mí», aseguraba el autor de Perdona (ahora sí que sí). La ocasión, además, era toda una oportunidad para ver a una de las sensaciones del underground patrio en su hábitat natural. «Va a dar mucho juego y va a ser muy divertido porque su habitación es 'su lugar'; hablamos de un tío del que han dicho que hace 'bedroom pop', pues imagínate... Va a ser ver a Marcelo como realmente se le tiene que ver», apuntaba su amigo Ángel. Y no le faltó razón, ya que el suyo fue, quizá, el concierto más destacado de anoche.

El show, que como el resto de los conciertos programados rondó los cuarenta minutos, y los usuarios pudieron sugerir al propio Marcelo temas que tocar o preguntas que responder. En definitiva, para conocer un poco mejor al artista, que es también lo que se pretende con esta iniciativa con la que, por cierto, los aficionados también pueden colaborar. «Ha salido algo bonito gracias al trabajo de todos, y es altruista en el sentido de que es completamente gratuito y nadie cobra por ello, pero se han habilitado unas donaciones para ayudar a las bandas a seguir funcionando estos días. Ya digo que para mí no es un gran palo, pero muchos de los grupos con los que comparto cartel tienen en la música su fuente principal de ingresos, y algunos han sufrido golpes muy duros. Srta. Trueno Negro, por ejemplo, habían venido desde Argentina para dar varios conciertos por España y les han cancelado la gira», apuntaba el artista lo-fi.