Dani Gove: "Si de algo podemos estar seguros es de que nos extinguiremos por idiotas"

El dibujante de El Jueves ha decidido aparcar por un momento la actualidad política para centrarse en el futuro con 2030, su último trabajo, «una distopía hispana de ciencia ficción y sátira» que acaba de publicar con Plan B y que 'desvela' qué será de nosotros (de la raza humana) dentro de una década.

El oriolano Dani Gove (1983) lleva ya ocho años analizando –o, más bien, 'satirizando'– la actualidad política española en las páginas del semanario El Jueves, y parece ser que eso le ha dado cierto poso, background y hasta autoridad para imaginarse qué será de nosotros dentro de diez años. Bueno, él dice que todo lo que cuenta en 2030, su nuevo libro –a la venta desde hace apenas unos días al amparo de Plan B–, se lo ha contado un robot de cocina, pero a ver quién es el listo que se fia de un humorista gráfico... En cualquier caso, y dada su condición de murciano de adopción –hace años que reside en la capital del Segura–, hablamos con él para que nos cuente un poco mejor qué es lo que nos vamos a encontrar en esta «distopía hispana de ciencia ficción y sátira» y, ya que estamos, qué va a ser de la raza humana dentro de una década.



Dani, la primera pregunta es obligada: ¿Pero, con todo esto del coronavirus y la 'Tercera Guerra Mundial', vamos a llegar a 2030...?

No sé si es una buena noticia o no, pero sí, llegamos a 2030 perfectamente. El coronavirus es como un concursante recién salido de Operación Triunfo: en un par de semanas nos hemos olvidado de él. De hecho, ahora que lo pienso, y tirando de este símil..., Bisbal y Bustamante serían entonces epidemias estrella como la peste negra o el VIH, ¿no? [Suspira] Mejor dejémoslo...

Tras repasar lo mejor de tu trayectoria en El Jueves ( Y llegó el salvador ) y aliarte con @Becaria_ ( Historias de una becaria incorrecta ), te lanzas por fin con un libro de material exclusivo y en solitario, ¿no? Puro Dani Gove.

Así es, tras Y llegó el salvador (Dibbuks, 2018), un cómic recopilatorio con algunas de mis viñetas más absurdas, 2030 es mi primer libro como tal, aunque viene con muchos dibujitos (no puedo remediarlo). Tenía muchas ganas de desarrollar esta distopía 'hispana', por así decirlo, una colección de eventos en tono satírico a través de los próximos diez años, tocando temas como la tecnología, el cine, la política, religión o deporte.

Aprovechando entonces tus dotes como pitoniso, dime –sin destriparnos mucho–: ¿Cómo estará la cosa en 2030?

No creas que en 2030 tendremos el futuro que nos siguen vendiendo en las pelis... Algunas cosas han evolucionado de manera asombrosamente ridícula y otras, en cambio, siguen exactamente igual. Pero yo no tengo nada de pitoniso, todo esto lo sé por la Cheff M-2X Companion. Cheff, como le gusta que le llamen, es un robot de cocina con asistente de voz que, por algún motivo, llega a mis manos y me ofrece toda esta información detallada sobre los próximos diez años. Así empieza el libro, y el resto son locuras suyas de las que no me hago responsable.

Dice la editorial que este libro demuestra cómo «nos bastamos nosotros solos para condenarnos, sin necesidad de una estúpida invasión alienígena». ¿Tan tontos somos?

Si de algo podemos estar seguros es de que nos extinguiremos por idiotas. No necesitaremos ayuda externa, vaya. Ya recogeremos los frutos de lo que la humanidad ha ido plantando a lo largo de su historia, y si no, tranquilo, que algo se nos ocurrirá para acabar con nosotros mismos.

En El Jueves no acostumbráis a esto de no señalar por no ofender, así que... ¿hay algún personajillo particularmente determinante en esta historia ( 2030 )? Ya sabes, Trump, Kim Jong-un, Abascal...

Pues hay muchos. No tanto del mundo de la política, quizá, pues dado mi trabajo semanal donde no me despego de estos personajes, en 2030 me apetecía tocar cosas nuevas y no tanto politiqueo. Pero bueno, Trump, por ejemplo, da con una solución infalible para combatir el medio ambiente que, por supuesto, no puedo destripar. Sí te puedo decir que Almodóvar dirigirá su primera película de Marvel, que Jorge Javier Vázquez cambiará la televisión para siempre y que el papa Francisco se verá envuelto en una polémica con Dalas Review.

Planteas algunas preguntas como si podremos clonarnos para echar las horas extra del curro o sin habrán dejado por fin hacer pelis de superhéroes. ¿Habrá alguna cosa positiva en ese futuro según Dani Gove?

¡Claro que hay cosas positivas! Por ejemplo, dispondremos de comederos automáticos para nuestro bebé y así poder irnos de vacaciones sin problema; las casas de apuestas harán zonas para los más peques en las que puedan apostar por sus series favoritas, como La Patrulla Canina, y tendremos empresas de transporte con económicos precios low-cost para viajar en patera. Ah, y sacarán por fin la Biblia en formato 'elige tu propia aventura'. A esto es a lo que más ganas le tengo...

Antes de terminar, parece que cada vez que se entrevista a un humorista hay que preguntarle por esto de la libertad de expresión, pero yo os veo (a El Jueves ) tan leñeros como siempre, ¿no?

Honestamente, siempre he pensado que en este sentido la revista va a más. Llevo ocho años trabajando en El Jueves y mi sensación es de que la sátira gana músculo semana tras semana. Claro que habrá voces que digan lo contrario, tantas como usuarios tiene Internet, pero es que resulta tan fácil opinar sobre el trabajo de cuarenta autores viendo únicamente una viñeta que te ha mandado tu cuñado al WhatsApp..., ¿verdad?

Al hilo de lo anterior: eres una persona con bastante actividad en redes, ¿cómo llevas lo de los 'ofendiditos'? ¿Son risas o lo hay que le tocan a uno la moral?

Desde hace un tiempo no hago ni puto caso a nadie. Es una pérdida de tiempo y energía entrar al trapo e intentar explicar a alguien cualquier cosa. Hace años que me pregunté a mí mismo: «Cuando tenga 70 años, ¿de verdad quiero mirar atrás y ver que pasé una tarde discutiendo con @loKOh69?».