Pedro Cano: "Nunca desaparecerá el placer de dialogar con un paisaje a través de una caja de acuarelas"

El pintor Pedro Cano ofrecerá mañana una conferencia organizada por la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura donde hablará sobre la exposición IX Mediterráneos que actualmente se exhibe en la sede de su fundación. La muestra es un viaje sentimental por ciudades e islas en torno al Mediterráneo, un periplo por Alejandría, Cartagena, Estambul, Mallorca, Nápoles, Patmos, Sicilia, Split y Venecia. La exposición también se ha podido ver en los Mercados de Trajano-Museo de los Foros Imperiales, en Roma, así como en el Museo del Teatro Romano de Cartagena. También ha recorrido varias ciudades de Grecia y España. El artista huye de las postales típicas e incluso del mar para mostrar las otras caras de seis ciudades y tres islas a través del clarooscuro, la aguada y las insinuantes manchas de color. Tratadas cada una desde distintas perspectivas, las series reflejan tradiciones, símbolos mitológicos, costumbres, metáforas y secretos de nueve lugares que siente excitantes desde el pincel.

¿Qué paisajes ha plasmado en IX Mediterráneos?

La exposición de la que hablaré mañana puede verse en la planta baja de la Fundación. Se trata de nueve lugares representados sobre papel, representan una geografía afectiva. No son las ciudades ni las islas más emblemáticas del Mare Nostrum, pero para mí han sido lugares por los cuales he transitado durante muchos años.

¿Cómo valora iniciativas como la de la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura para la divulgación de la ciencia, la tecnología y las artes entre la población?

Me gustaría que otras entidades parecidas siguiesen este camino. Creo que la educación y la cultura son la base del crecimiento de los seres humanos.

¿Cuál es el principal objetivo de la Fundación Pedro Cano?

La fundación se ha convertido en un motor cultural que partiendo del corazón del Valle de Ricote lleva su mensaje de solidaridad y diálogo mucho más allá de nuestra Región. Tenemos visitas de distintos países europeos y en los cursos de acuarela del mes de mayo nos visitan a veces personas que llegan de los Estados Unidos y de Sudamérica.

¿Qué acciones lleva a cabo para dar a conocer la pintura y las artes plásticas?

En el museo, además de mi trabajo desde los años 50 hasta ahora, mostramos en nuestra planta superior obras de artistas con visiones completamente distintas, ofreciendo entre escultura, fotografía y pintura un panorama muy abierto del arte actual.

¿Ha evolucionado mucho el concepto de arte en nuestros días? ¿Los jóvenes siguen interesados por la creación artística?

El mundo digital está alejando a los jóvenes del esfuerzo que desde siempre ha acompañado el arte. De todos modos muchos de ellos, cuando necesitan afrontar de forma más personal una idea, vuelven a los métodos más arcaicos. Creo que nunca desaparecerá el placer de dialogar con un paisaje a través de una caja de acuarelas.

Usted es el pintor del Mediterráneo, ha plasmado durante muchos años paisajes, pero últimamente a través de su obra ha reflejado las injusticias sociales en países como Albania ¿Considera que el arte tiene una responsabilidad ética más allá de la pura belleza?

El artista es un ser humano como cualquiera, y hoy no puede cerrar los ojos ante tanto dolor como las guerras que se están produciendo no lejos de nosotros. Siempre he tenido como dos railes para moverme en la pintura. Uno ha sido relacionado con los seres humanos, la memoria y la vida. El otro es el placer de observar la belleza que la naturaleza nos ofrece, y las maravillas que algunos hombres han sabido construir.

¿Qué es lo que le causa más dolor en su Mediterráneo?

En mi trabajo sobre nuestro mar, he recuperado situaciones, lugares e historias poco comunes. Es una visión más ligera que el trabajo que el año pasado colgamos en la Sala Verónicas.

¿Qué opina de las disciplinas que entusiasman a los jóvenes, manga, anime, cómic?

El abanico de posibilidades del día de hoy en el mundo del dibujo es enorme. Los jóvenes tienen que experimentar y encontrar donde se sienten más seguros y eficientes. Fosilizarse solo en un tipo de ilustración, sin recorrer otros caminos, no creo que sea la mejor opción a la hora de dedicar tu vida a la pintura.