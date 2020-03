Patricia Gómez, esencia levantina

EEl país donde florecen los limoneros' fue el nombre que diera Goethe, en célebre verso, a Italia. La denominación ha prosperado en el mundo germano y es habitual que así se refiera un teutón a Italia: el país donde florecen los limoneros (das Land wo die Zitronen blühen). «¿Conoces el país donde florecen los limoneros y refulgen las áureas naranjas?», preguntaba el autor germano en el afamado poema: «Pues allí quiero ir contigo». Maldito sea Goethe; el país donde realmente florecen limoneros y naranjos es este, el nuestro: el Levante español. Nuestra luminosidad tierna y nuestro cálido colorido han sido inmortalizados por pinceles hábiles que quintaesencian la gracia mediterránea. ¿Y cómo no pensar, en este lance, en Patricia Gómez? Alicantina de nacimiento, estudiante en Valencia, residente en Murcia desde hace ya muchos años, Patricia es pura esencia levantina.

No obstante, no cabe esperar que Patricia se quede estancada en Sorolla; Patricia es tan ecléctica como aguerrida: «Mis influencias son diversas y han ido evolucionando y cambiando con el tiempo. Una primera etapa daba importancia al color, me gustaba Hundertwasser, Kandinsky, Rothko, Yves Klein. También me sentí atraída por el pop art: Andy Warhol, Nolde. Y por la atmósfera de Velázquez, Turner o Vermeer. No puedo dejar de mencionar a Sorolla, el maestro de la luz».

Teniendo en cuenta que uno de sus puntos fuertes son los retratos, no sorprende su mención a Lucian Freud. Le lanzo, con intención provocadora, la acusación de haberse prodigado mucho en el retrato y poco en el autorretrato: «Una sola vez me he autorretratado, y con este díptico con el que empecé la serie 'Bésame mucho' gané un premio en París, en el Gran Salón de los artistas franceses. Ya no me he vueltoa pintar».

¿Tentada por lo abstracto y conceptual? «Me gustan Paloma Navares, Bill Viola o Juan Genovés». No nos falles, Patricia; tú a tus retratos y tus flores. Deja abstracciones y conceptualismos para quienes, al contrario que tú, carecen de talento.

Una de sus características como artista es lo indefinible de su estilo; colores contundentes, trazo potente, arte poco complaciente, cambio y evolución. «El arte se sostiene sobre la creatividad, no sobre la repetición de esquemas aprendidos. Cada nueva creación debe ser eso: una nueva creación. En este sentido tengo siempre presente a Picasso, un autor de creatividad desbordante».

La obra de la artista valenciano-murciana es a veces dulce y a veces un tanto perturbadora. «Intento ser valiente y sincera en mi obra; mi principal objetivo a través de la pintura es hablar de las emociones del ser humano. La serie 'Piel', realizada en 2001, es un claro ejemplo de fuerza. la serie está compuesta por diez rostros de tamaño considerable, 130x96 cada uno, que hablan de cómo las emociones afloran a través de la piel. Se repite el mismo rostro interpretado de diferentes formas y con distintas texturas. Sinceramente creo que es una obra sincera, contundente y atemporal».

Las emociones, en su obra, nunca se abordan de manera simplista, siempre aparecen dimensiones un tanto desapacibles. «Las emociones, como el ser humano, son complejas y multidimensionales. Una parte muy representativa de mí, por ejemplo, son los besos envasados al vacío; estos hablan de las carencias emocionales, de que todo hoy en día se puede adquirir en algún mercado, incluidas las emociones. Los besos se muestran en bandejas de poliuretano termoselladas al vacío y etiquetadas tal y como vemos en los supermercados la carne envasada».

¿Ha pintado desde siempre? Desde siempre. «Con tres años iba a pintar a un estudio de arte en Alicante. La pintura ha sido una vocación absoluta. Siempre supe que quería pintar. Hice Bellas Artes en Valencia y cuando me instalé en Murcia en el 97 comencé el doctorado en la facultad de Educación, siempre compaginando mis otros proyectos con la pintura, tanto impartiendo clase como con exposiciones. No se puede dejar de practicar; la constancia es fundamental». La vocación pictórica halla un trasfondo familiar: Mi abuelo Lucas era un gran artista, ilustrador, escaparatista (guardo todas las fotos de sus escaparates, con numerosos premios en Madrid, con movimiento, con personas escenificando cuadros...). Me sentaba de pequeña en sus rodillas y me mostraba los libros de arte; era un apasionado de Goya».



ELEGANCIA FRANCESA

Los artistas suelen beber de diversas fuentes creativas; el músico se deja influir por el cine, el cineasta por el pintor, el pintor por el arquitecto. «Me apasiona la ópera, Chopin, Gustav Mahler. Me fascina el piano. Aunque cada vez tiendo más a pintar en silencio. Me asomo a la música que tiene dispuesta para escuchar cuando el ánimo acompañe; descubro: un piano trío de Schubert; concierto de violín de Bruch; la ópera de Werther de Massenet; la Noche transfigurada de Schoenberg». ¿Y nada moderno? «Claro que sí, ya he dicho que los artistas son de dieta omnívora: David Bowie, REM, Lou Red, jazz brasileño».

Patricia despliega en persona una elegancia francesa. No me sorprenden, por tanto, sus preferencias cinematográficas: «Cine francés; Juliette Binoche, su trilogía Azul, Blanco y Rojo. El director Jean Pierre Jeunet, Amelie, Delicatessen. Tengo mi vena romántica: El cartero de Pablo Neruda, Cinema Paradiso. Cine intimista». Respecto a lectura, más ensayo que ficción: Goleman, Seligman, Erich Fromm, Rojas Marcos, José Antonio Marina. Respecto a aficiones, tanto culturetas (ballet, teatro, música, exposiciones; «a mí lo que más me gusta es dibujar y pintar; tengo la especialidad de grabado») como de índole más terrenal (senderismo, correr, voleibol, salir a tapear...). Queda muy bien eso de decir que todo viaje es un viaje iniciático y que uno interioriza todo lo que ve y tal. A Patricia no le interesa hacerse la interesante con los viajes: «Viajar me gusta, pero no lo necesito como inspiración. Me atrae más el mundo emocional, los gestos, los pequeños detalles del día a día, las emociones que percibo en el entorno».

La obra de Patricia es, en efecto una obra más de personas y emociones que de paisajes o cosas. «La mujer es un referente en mi obra. Me interesa el cuerpo, los rostros como portadores de emociones. Solo hay que mirar mi 'Caja de resonancia', una obra que consistía en fotografías con luz en cajas, donde los cuerpos aparecen en posiciones fetales. Hablan del subconsciente, de cómo la mente a veces actúa como una caja de resonancia. Como artista, y como persona, soy una combinación de sensibilidad y fuerza».

Me llama la atención lo heterogéneo de sus obras. No sé si sería posible discernir un patrón de evolución, pero cambio, desde luego, lo hay. «No dejo de aprender y todo lo aprendido me lleva a explorar nuevos territorios. La creatividad no aparece por arte de magia, va de la mano de todo lo aprendido. Una mente creativa busca investigar y la investigación le posibilita nuevas creaciones. Esto me lleva a pensar que me queda aún mucho que hacer artísticamente». ¿Pero hay evolución o no hay evolución? «Una vez que se dominan las técnicas, lo normal es una etapa de realismo, seguramente para demostrarte a ti mismo hasta dónde puedes llegar con la técnica. Pero en la pintura, como en la vida, hay etapas, y lo normal es abandonar progresivamente ese realismo e ir incorporando mayores dosis de creatividad. También hay que tener en cuenta el factor tiempo: en esas primeras etapas no suele importar el tiempo de ejecución; para mí ahora el tiempo es oro y, aunque siempre he sido rápida pintando, ahora quiero inmediatez, busco que el resultado sea contundente y fresco sin que medie un gran esfuerzo. De hecho, creo que me he vuelto expresionista por esto». Y se ríe. «Cuando miro un cuadro, no me gusta ver el tiempo empleado por el pintor, porque pesa y molesta».

Recuerda lo que le dijo Antonio López en Las Claras: «La técnica tarde o temprano se aprende, mejor o peor, pero tener un mundo propio y saber expresarlo, eso no lo tienen todos». A Patricia no le falta mundo propio: basta contemplar su obra o charlar con ella un momento para dar fe. Qué mujer. Qué artista. Para interesados: dispone de academia de pintura y dibujo.