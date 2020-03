Kracauer: "Hemos conseguido crear algunos momentos muy chulos con los estribillos"

La banda murciana acaba de publicar Diferencia y repetición, su segundo disco (el primero al amparo de Subterfuge Records), y son muchos los medios especializados que se han interesado en ellos durante la última semana.

Hay quien ya habla de ellos como firmes candidatos a ser una de las revelaciones de 2020 en nuestro país. Hay quien dice que, a base de estribillos pegajosos, sintes y guitarras filtradas, van a ser protagonistas en más de un festival este verano. Y hasta hay quien dice que Diferencia y repetición es, a estas alturas de la películas, férreo opositor a disco del año. Pero lo cierto es que todo esto, a los murcianos Kracauer, les ha pillado un poco por sorpresa. Apenas unos días después del lanzamiento de su segundo disco, Juanfra Cerdá, líder compositivo y vocalista de la banda, reconoce que la gran acogida de este álbum les está obligando a poner en marcha planes que hasta hace no tanto parecían poco realistas: lo que iba a ser una presentación en Murcia seguramente se convierta en una gira, y la demanda de los fans parece que va a obligarles a editar en físico esta nueva colección de canciones. En cualquier caso, no tienen prisa; el disco acaba de echar a andar y, si algo es seguro es que 'hay quien dice', y no son pocos (ni cualquiera) lo que no pueden dejar de hablar de la banda del momento: Kracauer.



Oye, como está sonando Diferencia y repetición ..., ¿no? En sus circuitos, obvio, pero me da la sensación de que está calando, de que no está pasando desapercibido. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Os lo esperabais?

Pues estamos muy, muy contentos. Habíamos ido sacando singles de adelanto y estaban funcionando muy bien, la verdad, pero estábamos deseando que saliera el disco entero... Pensábamos que era muy redondo, que mantenía el nivel muy alto durante las diez canciones, y ahora que la gente ha empezado ha escucharlo... Nos están llegando tantos comentarios positivos? No sabíamos qué esperar y, ahora mismo, estamos flipando.

¿El fichaje por Subterfuge y el colegueo con Viva Suecia, para los que estáis abriendo mucho últimamente, os han ayudado a llegar a más gente?

Sí, claro. Subterfuge es una de las discográficas más importantes del país, tienen mucha experiencia y entienden muy bien el tipo de música que hacemos. Pensamos en ellos desde el principio y que ahora publiquen nuestros discos es una ayuda enorme y un gran privilegio. Y Viva Suecia es uno de los grupos que más han crecido en estos últimos años. Abrir para ellos supone una oportunidad increíble de tocar en sitios donde no iría a vernos ni una décima aparte de lo que ellos arrastran. Les debemos mucho. Llevan apoyándonos desde hace mucho tiempo, con esta y otras mil cosas, y además de ser unos músicos increíbles, son gente increíble. Es una suerte poder compartir con ellos parte de su gira y poder tocar para tanta gente.

Cuando hablamos por el lanzamiento de ...en la era de la reproducción digital (2017) me contabas que fue un disco grabado en gran parte con instrumentos digitales. Ahora, con una formación asentada, creo que ya os habéis metido todos en el estudio. ¿Ha influido esto en que las guitarras le hayan ganado algo de terreno a los sintes en comparación con vuestro debut?

El cambio de sonido empezó cuando Kracauer dejó de ser un proyecto en solitario y se formó la banda, después de grabar el primer disco. Y, efectivamente, se ha consolidado al entrar al estudio, donde ya hemos grabado los cuatro. Encima, dejamos la producción en manos de Carlos Hernández (Los Planetas, Viva Suecia, Triangulo de Amor Bizarro?), conocido por su amor a las distorsiones, al ruido, a eso que él llama 'zurra'. Él nos caló enseguida y lo nuestro con Carlos es ya un idilio que creo que va a durar bastante tiempo.

En cualquier caso, los sintes, filtros y arreglos electrónicos siguen siendo las señas de identidad de Kracauer, con algún pasaje así muy ochentero como en la base de Lamento . ¿ Diferencia y repetición es un (muy entre comillas) 'perfeccionamiento' de lo que vimos en el disco anterior, una evolución...? ¿Cómo lo entendéis en comparación con su predecesor?

Es una continuación y, a la vez, una ruptura. Seguimos con muchos de los mismos ingredientes a nivel musical, y las letras siguen expresando emociones complicadas y situaciones difíciles. Pero este disco es más directo, más espectacular, y pasan muchísimas cosas en poco más de media hora. Hay muchas cosas que lo unen con el primero, pero a la vez es radicalmente diferente.

Lo que es evidente es que os ha quedado un álbum de estribillos pegajosos que, como ha dicho más de uno por ahí, es carne de festival... ¿Algo de eso a la vista, o vais «partido a partido», como el Cholo?

Lady Gaga dice que siempre empieza a escribir las canciones por los estribillos porque, si no tienes un buen estribillo, no merece la pena seguir con el resto. Un poco radical, a lo mejor, pero creo que en este disco hemos conseguido crear algunos momentos muy chulos. Y sí, ya hay algún festival que se ha interesado por nosotros, pero acabamos de echar a andar con el disco y no tenemos prisa. Para mí lo más importante es el boca a boca, que la gente a la que le está gustando mucho el disco se lo diga a sus amigos y a su gente, y lo que tenga que pasar ya pasará.

Por cierto, en cuanto a las letras, volvéis a invitar a la reflexión (una veces de forma más sibilina; otras, de manera más evidente, como en De mierda ). Todavía no me ha dado tiempo a hilar el disco track a track , pero... ¿hay algún hilo conceptual que recorra Diferencia y repetición en este nivel, o cada canción es una historia?

No suelo escribir siguiendo un concepto o una idea predeterminada. Intento dejarme llevar por la música y contar cosas que me emocionan o me preocupan. Eso es lo que recorre este disco. Sentimientos, ideas que han pasado por mi cabeza o a mi alrededor en los últimos dos o tres años... Complicaciones, mayormente. Podría haber sido el título del disco, pero Dover ya nos lo quitó antes de retirarse.

Hay otro nivel, secundario (como debe ser), pero muy trabajado en este disco, que es el apartado estético (de imagen, no te me pongas filosófico...). Me refiero, sobre todo, a los videolyrics que estáis lanzando con los dibujos de Juan Fardo. Hace mucho que la música dejó de entrar solo por los oídos y toca currarse estos temas, ¿no?

Claro. Las canciones son lo fundamental, pero a partir de ahí hay formas de ir desarrollando el proyecto a diferentes niveles. Una de las cosas que se nos ocurrió fue llamar a Juan Fardo, un magnífico ilustrador cercano al grupo, y proponerle que formulara su interpretación visual de cada uno de los diez temas del disco. Estamos colgando en YouTube cada semana uno de estos vídeos, donde puedes ver a Juan dibujar mientras escuchas la canción y lees la letra. Creo que el resultado es interesante y permite escuchar las canciones de otra manera.

Al hilo de la anterior, la portada del álbum es un boceto de Gerhard Richter. Y, revisando aquella entrevista con motivo del lanzamiento del primer disco, repasando nombres y referentes (hablamos de Kraftwerk y del kraut, de Walter Benjamin, de Kracauer...), está claro que os tira lo alemán, ¿no?

Sí, claro, es que la cultura alemana es un disparate. Pero también nos tira lo francés. Si en el primero era Walter Benjamin, el título de este disco es un homenaje a Gilles Deleuze, y hay un tema que se llama Herculine en referencia a una persona intersexual sobre la que escribió Michel Foucault. Pero también te diría que la mayoría de los referentes musicales de este grupo vienen de países de habla inglesa. Y algo de españoles tenemos también, ¿no? Aparte de que, como todo el mundo sabe, la música indie la hemos inventado aquí en Murcia. La dispersión es otra cosa que nos caracteriza.

Ojalá algún día os veamos tocando en Alemania o Francia, pero, por lo pronto, a lo que nos interesa a nosotros: ¿para cuándo presentación en Murcia?

Pues en un principio la idea era presentar el disco por aquí pronto, en primavera, y a partir de ahí ir planeando alguna cosa más. Pero viendo cómo se están desarrollando las cosas y la buena acogida que están teniendo las canciones, seguramente organicemos una gira por unas cuantas ciudades. Así que ya, como en pocos meses empiezan todos los festivales, creo que presentaremos el disco en casa en otoño, cuando esté todo en orden.

Una última cosa: ¿Hay planes de edición física, ahora que parece que ha vuelto el vinilo y parece que la venta de discos se ha reactivado un poquito?

¡Sí! Estábamos esperando un poco a ver la reacción al disco y valorar si realmente merecía la pena hacer una edición física, ahora que se vende tan poco. Pero el disco está gustando mucho y nos empiezan a pedir copias, así que para abril sacaremos una tirada de CD's y de vinilos para los que quieran tenerlo en su mano o para los que simplemente quieran apoyar a Kracauer.