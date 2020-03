Un portento del metal sinfónico europeo en la sala Gamma

Abrirán para ella Temperance y Serpentyne.

Durante los primeros años del presente siglo, su voz dominó la escena metalera en Europa. ¿Una soprano lírica de estética gótica y rodeada de melenudos guitarristas? De entrada, la puesta en escena de su banda llamaba la atención; aunque, sin duda, fue su presencia como frontman y la capacidad de sus cuerdas vocales lo que enganchó a miles de melómanos a lo largo y ancho del país. De hecho, desde la publicación del debut de los fineses, Angels fall first (1997), y hasta el lanzamiento de Once (2004), Nightwish fue considerado uno de los grandes del heavy en el viejo continente, encabezando festivales y llenando pabellones. Pero cuando ella decidió poner fin a su etapa como vocalista del grupo, la banda entró en crisis y, aunque Anette Olzon primero y Floor Jansen después –desde 2012 y hasta la actualidad– han logrado mantener a Nighwish, su popularidad ha caído tras el adiós de la carismática cantante.

Afortundamente para sus fans, Tarja Turanen emprendió inemediatamente después de dejar la formación finesa una carrera en solitario en la que ha dado forma a seis álbumes originales hasta el momento: My winter storm (2007), What lies beneath (2010), Colours in the dark (2013), The brightest void (2016), The shadow self (2016) y el más reciente In the raw (2019), un elepé en el que combina una sofisticada y refinada orquestación con su espectacular voz y un fondo de oscuro indisociable de la vocalista. Por suerte, Tarja se encuentra en este momento girando por Europa con el objetivo de presentar sus nuevos temas, y esta semana está en la Península ofreciendo shows en distintas ciudades, entre ellas Murcia.

La exvocalista de Nigthwish, que además de los citados cuenta con tres discos de corte totalmente clásico o tradicional con los que construir sus set lists –además de los éxitos del grupo que le dio la fama–, estará mañana en la Sala Gamma cerrando un cartel en el que también figuran los italianos Temperance y los británicos Serpentyne. Una jornada de metal del más alto nivel cuyas entradas cuestan 34 euros.