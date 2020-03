Jorge Javier Vázquez: "Gracias al teatro, acepto la vida y la muerte"

El polifacético presentador Jorge Javier Vázquez, de 49 años, quiere cumplir los 50 el próximo verano haciendo teatro. Por eso volverá a subirse a las tablas para presentar 'Desmontando a Séneca', con texto de Juan Carlos Rubio el autor de sus dos obras anteriores, un "espectáculo necesario en el momento vital en el que estoy", según sus palabras, una obra que trata sobre la brevedad de la vida y de la muerte.

Jorge Javier Vázquez, que en el año 2015 presentó y estuvo de gira con 'La vida iba en serio', una comedia cuyos mimbres estaban hechos de su propia biografía vuelve esta vez a los escenarios renovado, con casi 15 kilos menos y una nueva forma de afrontar la vida, como se ha encargado de explicar sobradamente cada vez que tiene la oportunidad. "Ahora me tomo las cosas con más calma". En ese ahora tiene que ver el ictus que sufrió el pasado marzo y que le ha hecho pasar por el quirófano en dos ocasiones. El ictus le obligó también a renunciar a continuar con la gira teatral de 'Grandes Éxitos'.

"Esta obra me ha cambiado por completo, me ha llevado a entender y aceptar los conceptos de la vida y la muerte, y eso me ha dado una tranquilidad tremenda. Surgío a raíz de tener que hacerle frente a una situación como la que tuve que afrontar", ha explicado a Efe. El estreno de este monólogo intimista será el 13 y 14 de marzo en el Teatro Góngora de Córdoba –ya están agotadas las entradas–y Vázquez compaginará la gira con sus trabajos en televisión al frente de los programas de Tele 5 'Sálvame', 'Sábado Deluxe' y 'Supervivientes'. En su caso son ya 20 años delante de las cámaras y la mayor parte haciendo directos.

"Creo que la forma de ser y trabajar tiene que conectar con la audiencia del momento. Probablemente mi forma de hacer televisión hace 30 años no se habría aceptado. El mérito no es solo de uno mismo, sino también de estar en el momento y lugar correctos. Además, mi carrera ha ido poco a poco, y eso ha sido una suerte. He podido aprender de gente a quien admiraba mucho. He sido colaborador muchos años, todo ha ido surgiendo de forma escalonada".

El badalonés ha hecho estas declaraciones en la presentación de una dieta que patrocina. "Desde que sigo una alimentación correcta tengo muchísima más vitalidad y me canso menos. Por mi estilo de vida, tras largas jornadas en los platós llegaba a casa de noche y comía mucho más de lo que mi cuerpo realmente necesitaba, simplemente por costumbre. Eso se acabó".