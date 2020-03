Blas Cantó se desploma en los pronósticos de Eurovisión

El próximo 16 de mayo se celebrará en Rotterdam (Países Bajos) la edición 2020 de Eurovisión. Aunque aún faltan por conocer 12 canciones participantes, el grueso del festival está ya constituido a falta de dos meses. Un panorama frente al que el murciano Blas Cantó se ha derrumbado en las apuestas de Betfair. 'Universo', su canción, oscila entre la 26ª y la 34ª posición de 41 países. Los apostantes dan casi por imposible, ya no que el representante español venza, sino que se meta en el top 20.

Su cuota es muy alta, lo que indica una muy alta improbabilidad de fracaso. Se paga 67€ por euro apostado su triunfo. A tenor de las apuestas, es casi imposible que España venza. Estos datos son un golpe duro porque, apenas se supo que Blas Cantó sería el representante de nuestro país, las apuestas reaccionaron con optimismo. El 3 de febrero era 6ª en Betfair con una cuota de 12€ por euro apostado.



Islandia, Lituania y Rusia, las favoritas

Según se han ido conociendo los participantes, España ha ido perdiendo fuerza. Ahora mismo tres países son los favoritos: Islandia (cuota 4.5), Lituania (6.0) y Rusia (8.0). Sólo en el caso de esta última no se sabe aún la canción que participará, pero sí que será el grupo 'Little Big' el que acudirá al evento. Su fama viral les precede, especialmente en YouTube. De ahí que ya se hayan colado entre los tres primeros. Islandia, con el grupo Dadi & Gagnamagnid parten como máximos candidatos, aunque la irrupción de Lituania y 'The Roop' ha sido muy potente.

Del 'Big Five' (los cinco países que tienen garantizada su participación, entre ellos España), Italia es la mejor situada. 'Fai Rumore' de Diodato, ganador de Sanremo 2020 por delante del también eurovisivo Gabbani, parte como 5º favorito en Betfair, con una cuota de 12€ por euro apostado.

En el top 10 también se cuela Alemania con 'Violent Thing' the Ben Dolic. Su triunfo se paga a 19€ por euro apostado y cierra el elenco de los 10 favoritos para Eurovisión 2020. De este top 10 sólo en el caso de Suecia se desconoce tanto el cantante o grupo, como la canción que participará.

Esta lista muestra los 10 concursantes favoritos a ganar Eurovisión 2020 según las apuestas de Betfair:



1.Islandia – Cuota 4.5

2.Lituania – 6.0

3.Rusia – 8.0

4.Rumania – 9.0

5.Italia – 12.0

6.Bulgaria – 13.0

7.Suecia – 15.0

8.Noruega – 15.0

9.Malta – 17.0

10.Alemania – 19.0