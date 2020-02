La música de Morricone, Williams y Zimmer suena hoy en el Víctor Villegas

La Royal Film Concert Orchestra llega esta tarde a Murcia –en concreto al Auditorio Regional Víctor Villegas– para presentar en la ciudad uno de sus espectáculos más aclamados. Y es que aunque la numerosa formación –con más de noventa músicos– domina el repetorio clásico, actualmente se encuentra girando con un espectáculo titulado The Music of Morricone, Zimmer, Williams; o, lo que es lo mismo, compuesto por bandas sonoras inolvidables como las de El bueno, el feo y el malo; E.T.; Jurassic Park; Harry Potter, y Star Wars, entre otras muchas. El encargado de dirigir el concierto es el madrileño formado en Boston Fernando Furones, arreglista y compositor, por ejemplo, de la banda sonora de Isla bonita, de Fernando Colomo.