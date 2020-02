Leyendas del rock and roll español en Garaje Beat Club

El Rockin' Time Festival llega la próxima semana a su quinta edición con un cartel de lujo formado por algunos de los grupos más representativos de la historia del rock and roll nacional: hablamos de General Lee, de Montana, de Gatos Locos y, en condición de anfitriones, Cassinello Trío. Además, como ya ocurriera durante los conciertos del año pasado, en los que participaron más de 400 personas, se ofrecerá cerveza gratis al inicio del festival –que, una vez más, tendrá lugar en la sala Garaje Beat Club de Murcia– y se contará con la presencia de destacados profesionales del mundo de la moda pin-up, el tatuaje, el diseño, etc.

Pero los grandes protagonistas serán, por supuesto, los músicos que se suban al escenario. Y, en este sentido, los asistentes al quinto Rockin' Time podrán disfrutar de «uno de los directos más vibrantes del panorama nacional», aseguran sus organizadores: el de Montana, banda que lleva haciendo el mejor rock and roll, country y blues desde 1986 y que es conocida por sus potentes conciertos, «en los que el público participa activamente hasta llegar a convertirse en auténtico protagonista de la sala». Sus programas están llenos de canciones para el recuerdo, versiones de los años cincuenta y sesenta y, por supuesto, de temas propios. No en vano, Montana ha ocupado los primeros puestos de las listas musicales del país con temas como Velasco, Rodríguez o El rock de la cerveza. Todavía se recuerda con asombro la gira de promoción de su segundo trabajo, en la que llegaron a realizar 120 actuaciones en tan solo cuatro meses.

En esta quinta edición actuarán, asimismo, los catalanes Gatos Locos, banda encabezada por Fernando Lavado, que forma parte de la historia del rock and roll español por méritos propios: más de 25 años en la carretera, más de 20.000 copias vendidas de su primer álbum (Prende una vela por mí), once discos en el mercado, un disco de oro por Cruce de caminos y un sinfín de conciertos por todo el país desde la década de los ochenta y hasta el día de hoy. Historia viva del rockabilly y el rock and roll que, ahora, «abre su repertorio a nuevos caminos como el pop-rock más auténtico», advierten desde la organización.

Por otro lado, el Rockin' Time Festival traerá a Murcia a General Lee, mítica banda de los años noventa que vuelve a los escenarios para presentar su nuevo trabajo: He nacido ayer, un disco de corte clásico con sonido actualizado y con todo el swing, country y rockabilly que han hecho famoso a este grupo. Los asistentes tendrán la oportunidad de ver tocar en directo al fundador de General Lee, Manu Heredia, rocker legendario considerado uno de los mejores guitarristas del panorama nacional, que en los últimos años ha girado por toda Europa y Estados Unidos como guitarra solista de Dead Bronco. Le acompañan en esta nueva etapa músicos como Arturo García (Fito y Fitipaldis, Asfalto, etc.) y Óscar Calleja (Dinamita pa' los Pollos, los propios Dead Bronco€).

Por último, «el rock and roll cabalgará de nuevo» en el escenario de Garaje Beat Club de la mano de Cassinello Trío, formado actualmente por Antonio Cassinello, José Juan Palacios, 'El Mangas', y Sergio Valcárcel. «Hemos electrificado el repertorio», avisa el sobrino del malogrado y querido Jota Cassinello, que em esta ocasión presentarán temas de sus tres discos editados, además de alguno nuevo que aún no ha visto la luz. «Y, por supuesto, mantenemos con más energía que nunca el legado de Los Hurones, incluyendo parte de su aclamado repertorio», desvelan sus integrantes. Guitarra eléctrica afilada, mucho swing a cargo del incombustible Mangas y renovadas líneas de bajo a cargo de su nuevo fichaje, Valcárcel, marcan su nueva etapa musical, en la que vuelven a los escenarios con más ganas que nunca.

Las entradas se pueden adquirir, al precio de 12 euros de forma anticipada en Black Cadillac, Cátame Despacito, Fontarremur, El Álamo bar, Musical Igualada, La Barbería de Algezares y en la página web www.compralaentrada.com. También se podrán comprar el mismo día del festival en la taquilla de la sala Garaje Beat Club al precio de 15 euros.