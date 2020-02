El Ibaff mantiene su aura independiente

Un total de 18 largometrajes y 14 cortometrajes participan este año en el festival de cine independiente de Murcia, el Ibaff, que celebra su undécima edición a partir de mañana y hasta el 7 de marzo poniendo el acento en la educación audiovisual, el fomento de la igualdad y el acceso al cine de colectivos desfavorecidos. Así lo explicaron ayer el concejal de Cultura, Jesús Pacheco, y el director del festival, Jesús de la Peña, que fue el encargado de presentar una programación cuyo objetivo, como cada año, es proyectar en la ciudad películas de difícil acceso a los circuitos comerciales. El resultado, por supuesto, es una «selección muy arriesgada» de entre las más de 400 obras de 41 países diferentes que se presentaron a esta edición.

En su apuesta por la igualdad, el Ibaff, cuya plantilla es mayoritariamente femenina y su jurado paritario, ha querido dar relevancia a las mujeres cineastas incluyendo siete largos y cinco cortos dirigidos por mujeres. Además, buena parte de la programación está dirigida al público infantil y adolescente, tanto con proyecciones como con talleres, y, desde hace unos días se están llevando a cabo sesiones con colectivos de desfavorecidos, como presos de la cárcel de Campos del Río, usuarios de Jesús Abandonado, pacientes del Hospital Virgen de la Arrixaca y personas con parálisis cerebral.

Por otro lado, y con la finalidad de seguir impulsando el talento murciano, la programación oficial del festival la abrirá el 28 de febrero el cortometraje Reminiscencia, dirigido por Carlos Matías, ganador de la última edición del CreaMurcia. Tras él se proyectará el documental The rise of The Synths, del español Iván Castell, mientras que el 29 de febrero habrá un programa triple con las proyecciones de Les enfants d'Isadora, de Damien Manivel (Francia y Corea del Sur); L'île aux Oiseaux, de Maya Kosa y Sergio da Costa (Suiza), y About Leila, de Amin Sidi-Boumédiène (Argelia).

El 1 de marzo llegarán a la Filmoteca Regional Selfie, del italiano Agostino Ferrente; So last night I saw you smiling, del camboyano Kavich Neang, y Cementery, filmada por Carlos Casas con producción de Francia, Reino Unido, Polonia y Uzbekistán. Y la jornada del día siguiente estará dedicada íntegramente al cine hecho por mujeres con las proyecciones de Andrómedas, de la española Clara Sanz; Delphine et Carole, insoumuses, de la francesa Callisto McNulty, y Niña mamá, de la argentina Andrea Testa.

La también argentina Agustina Massa, con Tanya, y el español Oskar Alegria, con Zumiriki, son las proyecciones previstas para el 3 de marzo y, un día después, se proyectarán Cenote, de Oda Kaori (Japón-México) y Barzaj, de Alejandro Salgado (España). La sección oficial concluye con las proyecciones de Video Blues, de Emma Tusell (España), y El viaje de Lillian, de Andreas Horvath (Austria), el 5 de marzo, y de Talking about trees, de Suhaib Gasmelbari (Francia), e Irradiés, de Rithy Panh (Francia y Camboya), el día 6.

En cuanto a los cortos, se proyectarán en dos sesiones, los días 3 y 5 de marzo. Así, en la primera jornada será el turno de La hoguera (Carlos Saiz, España), Pillimpo (Rafael Montezuma, España), Carne (Camila Kater, España y Brasil), Stay awake. Be ready (Phan Thien An, Vietman, Corea del Sur y Estados Unidos), Los espacios confinados (Razzak Ukrainitz, España, Francia e Israel), Transcript (Erica Sheu, Estados Unidos y Taiwán), Land of districts (Andreas Grützner, Alemania) y Solar echoes (Mathilde Lavene, Francia y España). En la segunda sesión se podrán ver Fuera de campo (Adriana Thomassa y Pablo Vilas, España y Chile), Tabaski (Laurence Attali, Senegal), Litoral (Juanjo Rueda, España), In between (Samir Karahoda, Kosovo), Machini (Frank Mukunday, Congo, Kinsasa y Bélgica) y Selfie (Nayra Sanz Fuentes, España).



Pasaporte y premios

Como novedad de esta edición, el público recibirá un 'pasaporte' en el que podrá ir sellando cada una de las proyecciones a las que asistan para entrar en el sorteo de entradas para los teatros de Murcia, con el objetivo de promocionar el vínculo entre diferentes manifestaciones culturales. Y, además del ya anunciado Premio Honorífico del Ibaff al cineasta británico Peter Greenway, el festival dará este año su Premio Arrebato al actor Álvaro Morte, conocido principalmente por protagonizar la exitosa serie de televisión La casa de papel, para así hacer un guiño a las producciones televisivas que tanta fuerza han cobrado en los últimos años.