Murcia retoma este mes la senda del jazz

Además de CMS Trío, Clarence Bekker, Eli Degibri y Catherine Russell, visitará Murcia el alemán Felix Scneider

Diez años han pasado desde la celebración de la última edición del Festival Internacional de Jazz de Murcia. Una década que bien podría haber sepultado el recuerdo de un evento que se mantuvo firme durante treinta años. Pero el jazz, en esta Región, suena de una manera especial; solo así se explica que personalidades de la talla de Marcus Miller, Maceo Parker o Chick Corea hayan tocado por estas tierras, seguramente recónditas para la inmensa malloría de los artistas internacionales. Sin embargo, Cartagena, San Javier o locales como el Jazzazza Jazz Club han mantenido muy viva la pasión por la 'música del diablo'; y, consecuentemente, el recuerdo de aquel festival y el sentimiento de orfandad que dejó entre la comunidad jazzística.

Pues bien, después de años pidiendo su regreso, el pasado mes de marzo, durante la presentación de la programación de los teatro de Murcia, Circo y Romea, su coordinador, Juan Pablo Soler, anunció su vuelta para este año 2020; o, al menos, la creación de un nuevo ciclo de concierto que toma el testigo de aquel y que llevará por nombre Murcia Jazz Festival. Sin embargo –y aunque los principales nombres de esta primera edición ya fueron anunciados entonces–, no fue hasta ayer cuando, con su presentación oficial en el TCM, el festival echó realmente a andar, ya con una colección pública de actuaciones y actividades que se desarrollará del 29 de febrero al 28 de marzo en diferentes espacios del municipio, tanto teatros, auditorios y salas como calles y plazas.

Serán un total de ocho conciertos en salas, además matinales de swing y un maratón de doce horas de jazz local. No obstante, el Murcia Jazz Festival comenzará al mediodía del sábado de la semana que viene con un pasacalles a cargo de la Dixieland Train Jazz Band, que sorprenderá a los viandantes de la Capital del Segura al más puro estilo de Nueva Orleans con sus adaptaciones de clásicos de principios del siglo XX. En cualquier caso, los platos fuertes se servirán en el Teatro Circo: el primer concierto (6 de marzo) reunirá en el escenario a tres grandes de la música de nuestro país, Javier Colina, Marc Miralta y Perico Sambeat, que bajo el nombre CMS Trío demostrarán que su receta de jazz, estándares latinos y músicas de raíces populares sigue más viva que nunca.

Una semana después (12 de marzo) será el turno de la Clarence Bekker Band: la actual formación del músico holandés –que pasó de ser una estrella de la música dance en los noventa a tocar en las calles de Barcelona– fue redescubierto por el productor norteamericano Mark Johnson, que le escuchó e invitó a participar en el proyecto 'Playing for Change', que lideraron estrellas como Bono, Keith Richards y Manu Chao. Con ellos ha actuado por todo el mundo y, juntos, cuentan con vídeos de más de 100 millones de visitas, como es el caso del mítico Stand by me. Ahora llega a Murcia liderando a su propia banda y como un referente dentro del soul europeo.

Por otro lado, el saxofonista, compositor y arreglista de jazz israelí Eli Degibri tocará en el TCM el 20 de marzo. Lo hará, también, junto a su banda, formada por tres jóvenes y prometedores músicos con los que mantiene una gran complicidad: el premiado pianista Tom Oren, el bajista Alon Near y el batería Eviatar Slivnik. El último trabajo del Eli Degibri Quartet, el que presentarán en el Circo, es Soul Station, un merecido tributo al gran Hank Mobley.

Y el último de los conciertos programados en el céntrico escenario murciano será el 27 de marzo y correrá a cargo del Catherine Russell Quintet, formación liderada por una de las grandes damas internacionales del jazz-blues. De hecho, Russell se ha convertido en una de las intérpretes más versátiles y dinámicas del jazz, ya sea con acompañamiento de un piano solitario o con una banda. A menudo rememora la época de apogeo de Bessie Smith, pero también interpreta con el ardor de las grandes cantantes su linaje de jazz principal. Las entradas para los cuatro conciertos, que oscilan entre los 10 y los 18 euros, se pueden adquirir ya en la taquilla del teatro y en su web.



También en pedanías

Otro de los escenarios murcianos que abre sus puertas al Murcia Jazz Festival es el Teatro Bernal, que acogerá, el 7 de marzo, la actuación de Curro García Quintet. La formación liderada por el baterista murciano presentará su primer trabajo discográfico, Cinco ciudades y una verdad amarga. Por su parte, los auditorios municipales de Guadalupe y Beniaján acogerán asimismo sendos conciertos los días 13 y 21 de marzo: los Zoot Suiters, con ritmos de los años veinte, y el Patxi Valverde Quartet, que ya prepara para esta cita una buena dosis swing e improvisaciones.

Por último, Jazzazza –cuyo responsable, José Joaquín Baeza, 'Jota, ejerce de director artístico del festival– recibirá el 14 de marzo a la Felix Schneider Quartet, una formación nacida en 2014 mientras el pianista alemán residía en Valencia y que fue retomada en 2017 cuando el músico germano –propenso al jazz de vanguardia y a experimentar con atmósferas– regresó a España.

Asimismo, se han programado otras actividades al aire libre como una matinal de swing, con la Dan Barrett Swing Party (15 de marzo), y una matinal de blues Murciano, con Baboon Blues County, Santiago Campillo Trío y Oh, Brother! (22 de marzo). Ambas actividades tendrán lugar en la Plaza de la Universidad a partir de las doce de la mañana. También al aire libre, en la Plaza de los Apóstoles, se celebrará el sábado 28 de marzo un maratón de jazz murciano que, de 11.00 a 23.00 horas, pondrá punto final al Murcia Jazz y en el que participarán la Big Band Cotijazz, la Big Band Groove In y otros grupos de la Región.

El Murcia Jazz Festival se complementará con dos actividades que van más allá de lo musical: una mesa redonda el 26 de marzo en el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería (19.00 horas), y la proyección, en el Rex (23 de marzo, 21.00 horas), de la película de Harol Lloyd Why Worry?, con música en directo de la Andrés Santos Station Band.