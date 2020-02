El mito clásico de Iphigenia, de la antigua Grecia a Vallecas

El Teatro Circo de Murcia recibe esta noche a la compañía madrileña Serena, ganadora del Premio MAX 2019 al Espectáculo Revelación. Lo hace, además, con motivo de la representación de la obra que le valió tal reconocimiento, además del de Mejor Actriz para María Hervás: se trata de Iphigenia en Vallecas, que adapta el mito griego de la hija de Agamenón y su entrega, por el bien de su pueblo, a los dioses ofendidos, según recuerdan sus responsables. No obstante, en esta obra, Iphigenia es una joven sin recursos que vive en un barrio marginal y que, tras enamorarse de un exmilitar, se da cuenta de que puede dar un nuevo rumbo a su vida, aunque eso no le importe a nadie de los que la rodean.

«No estudia, no trabaja. La puedes ver borracha por el barrio, tirada en un banco en la plaza o dando voces a deshoras. Y todos lo pensamos: 'Pedazo de guarra, quinqui de mierda'. Hay tantas como ella... Sin embargo, dice que nosotros, todos nosotros, estamos en deuda con ella; y que ya es hora de cobrar lo que es suyo», apuntan desde Serena, que se ha inspirado en la Iphigenia in Splott de Gary Owen. El montaje estará dirigido por Antonio C. Guijosa.