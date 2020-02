"El rock and roll es una llama imposible de apagar"

Antonio Cassinello (c), junto a Mangas (i) y Sergio Valcárcel.

Antonio Cassinello (c), junto a Mangas (i) y Sergio Valcárcel. Jesús Moñino

El heredero del añorado Jota Cassinello sigue enarbolando la bandera del rock and roll con la ayuda del Mangas, el que fuera batería del legendario grupo de su tío, Los Hurones. Ahora, con nuevo bajista, emprenden una gira en la que quieren demostrar que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Calasparra, el próximo sábado, será la primera plaza en la que exhiban su sonido renovado.

Bajo el nombre Cassinello trío, Antonio Cassinello, sobrino del malogrado Jota –el que fuera líder de Los Hurones–, inició hace unos años una nueva aventura musical con el apoyo de El Mangas y Javi Toral, compañeros de fatigas de su malogrado tío. Ahora, y después de hacerse un nombre en la escena rocker, comienza un nuevo ciclo en el que, con cambio de bajista incluido, reanudarán su andadura musical tras un año inmersos en otros proyectos. «Hemos electrificado el repertorio, presentamos temas de nuestros tres discos editados, alguno nuevo que aún no ha visto la luz y por supuesto mantenemos con más energía que nunca el legado de Los Hurones, incluyendo parte de su exquisito repertorio», explica el cantante y guitarrista. Con la Telecaster afilada, mucho swing de la mano del incombustible Mangas y renovadas líneas de bajo por cortesía del nuevo fichaje, Sergio Valcárcel, Casinello Trío estarán este sábado en el Auditorio Municipal de Calasparra dispuestos a dar una nueva lección: «Cuando oigas tocar rock and roll piensa que yo estaré allí; si no, es porque andaba 'hipnotizado', pensando en cómo alegrar con nuestras canciones las pistas de baile de un mundo que ya casi está que se rompe».



¿Qué nos vamos a encontrar en Calasparra el próximo día 22?

Bueno, principalmente es un concierto de rock and roll con un setlist compuesto por canciones de los diferentes discos de la trayectoria de nuestra banda, Cassinello Trío. De hecho, el objetivo es hacer un repaso por los tres álbumes que tenemos editados hasta el momento, aunque también incluiremos una serie de versiones y unos cuantos temas de Los Hurones que siempre llevamos en nuestro repertorio; a fin de cuenta, es la banda que precede a toda nuestra historia y a nuestra formación, y a la cual pertenecía alguno de nuestros miembros.

Tengo entendido que también habrá alguna sorpresa, como la presentación de un tema inédito...

Efectivamente. De hecho, estamos a la espera de que el estudio nos envíe ya terminado un single con el que pretendemos renovar el sonido y la imagen de la banda; incluimos también el videoclip. Y sí, será la primera vez que lo toquemos en directo, pero esta no será la única sorpresa... Las personas que nos acompañen podrán disfrutar de algún otro temita nuevo que hemos añadido a nuestro repertorio.

¿ En qué consisten los cambios de los que habla?

Esta formación viene de tener un repertorio de rock and roll muy clásico, basado en música de los años cincuenta o con sonidos de aquella época. Pero en esta etapa hemos decidido 'electrificar' un poco el concepto y, en directo, las canciones van a sonar mucho más cañeras, más 'actuales' en lo que sonido se refiere. Y, por otro lado, todo esto viene paralelo a la entrada de un nuevo integrante: Sergio Valcárcel, que sustituye a Javier Toral; está aportando mucho a ese sonido más renovado que pretendemos ofrecer.

¿Cómo fue el fichaje de Sergio Valcárcel? ¿Cómo llego a la banda?

Por conexiones musicales que teníamos por ahí. Es amigo y conocido; ya habíamos trabajado con él haciendo alguna sustitución, ya que nuestro amigo Javi, que ha sido componente durante los diez años del grupo, tenía otros compromisos; siempre que nos faltaba acudíamos a Sergio. Esto ha hecho que llegara ya bastante metido a la banda; era la persona más apropiada para el puesto. Y en el poco tiempo que lleva con nosotros, está encajando perfectamente; además, aprendemos mucho de él, ya que llevábamos 'encajados' en un estilo muy concreto durante toda una década y su entrada nos ha obligado a abrir un poquito los ojos y, sobre todo, los oídos.

El rock and roll tiene la gran ventaja de tener un público fiel, y de ir incluyendo a esa fidelidad a nuevas generaciones. ¿Cuál es el secreto?

El secreto es que es el origen. Ahora mismo, en la música, suceden muchas cosas, pero en su mayoría son bastante fugaces; grandes explosiones, pero el humo se va muy rápido... Sin embargo, mientras, seguimos escuchando a los grandes del rock and roll, y cuando ponemos sus discos se nos sigue removiendo algo en nuestro interior; es algo que le sucede tanto a los que conocen el género como a los que no. Es el origen y es una llama para mi imposible de apagar, una llama que permanecerá para toda la vida.

¿Cómo fue retomar el grupo bebiendo de Los Hurones?

El líder y fundador de la banda, Jota Cassinello, que falleció hace 25 años, era mi tío. Tenía una conexión familiar y de amistad con la banda, además de haber sido superfan desde niño. Por mi parte, es verdad que yo venía de otros estilos musicales –había hecho un par de discos de pop con otro grupo y un trabajo en solitario–, pero la cosa fue muy natural; más una cuestión de unir fuerzas que de retomar Los Hurones. Al principio había cierta distancia generacional, pero nos fuimos fusionando; las primeras cosas que hicimos sonaban muy 'Hurones' y, con el tiempo, disco a disco, creo que hemos conseguido un sonido propio, aunque seguimos manteniendo temas de los antiguos en el repertorio. La idea, más que retomar, siempre fue alimentarnos de lo que había y construir algo nuevo.

¿Cómo están viviendo los cambios en el mundo de la música?

Son nuevos conceptos y otras maneras de entender el mundo de la música; sobre todo en la manera de consumirla... Ahora en lugar de estar todo un año preparando un disco para luego grabarlo y que a los 30 segundos ya sea algo viejo, lo que haces es un single, y con eso la gente más o menos te ubica. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos.

Por último, Antonio, ¿qué próximos proyectos tienen entre manos?

Pues hemos preparado una pequeña gira llamada El rock and roll cabalga de nuevo Tour. Estrenamos en Calasparra este fin de semana, pero seguiremos después por un festival en Valencia y regresaremos a Murcia en algunas semanas; tenemos varias fechas cerradas. También tenemos previsto la grabación de un segundo single.