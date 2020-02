Eduardo Replinger muestra los nueve rostros de su musa

La sala de exposiciones del Espacio de Creación Artística Joven (ECAJ) de Molina de Segura acoge hasta el próximo 3 de marzo las últimas creaciones del murciano Eduardo Replinger. La muestra, titulada A ti, consiste en una colección de nueve obras realizadas en acrílico sobre madera con una peculiaridad: todas ellas muestran la imagen de su pareja, Conchi Vigueras, a la que Replinger le rinde homenaje «por ser la razón por la que me levanto todos los días, la que me acepta tal y como soy y la que me guía y me ayuda a comprender la vida, que para mí en ocasiones es confusa y caótica».

El artista está diagnosticado con Síndrome de Asperger, un transtorno del espectro autista que le causa dificultades en la interacción con los demás y comprensión de las normas sociales. «Conchi es la persona que ha logrado que me abra al mundo y quiero que todo el mundo vea lo hermosa que es, por eso desde que la conocí hace casi siete años solo puedo y quiero pintarla a ella», señala el artista.