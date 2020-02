ArtNueve acompañará a la galería T20 en Arco 2020

Arco 2020 ya calienta motores bajo la batuta de su nueva directora, Maribel López, que presentó ayer su próxima edición con un incremento en el número de galerías participantes, entre ellas la murciana ArtNueve. El espacio dirigido por Mª Ángeles Sánchez Rigal se une así a T20, que repite presencia un año en la feria de arte contemporáneo más importante de España, que, por si fuera poco, se presenta particularmente prometedora: «Los datos certifican el buen momento de las galerias y su fidelidad a la feria», asegura su directora.

En concreto, ArtNueve mostrará obras de Pablo Capitán del Río y Javier Pividal del próximo 26 de febrero hasta el 1 de marzo con un tema y no un país invitado, como es habitual: 'It's just a matter of time' ('Es solo cuestión de tiempo'), en torno a la obra del artista cubano estadounidense Félix González-Torres.

En cualquier caso, y pese a las nuevas incorporaciones, todo apunta a una edición tan prometedora como continuista tras la marcha de quien fuera su director durante casi una década, Carlos Urroz, según la programación presentada ayer en Madrid. En total, la feria reunirá a 209 galerías –171 en el apartado de programa general–, procedentes de 30 países, frente a las 203 de 31 países de 2019. Además, la presencia de las galerías españolas sube ligeramente (33%), pero la mayoría (77%) son internacionales, con Latinoamérica, especialmente Argentina y Brasil, en cabeza.

López se mostró «muy contenta» por estas cifras, ya que certifican «la buena salud y confianza» de las galerías en el proyecto de la feria: «Nadie participa en una feria sino prevé que va a ser exitosa», dijo, y desveló que en este edición habrá tres secciones comisariadas. La primera, la ya citada, 'It's just a matter of time', que será la propuesta «más especial», ha sido ideada por Alejandro Cesarco y Mason Leaver-Yap, que han elegido a 16 artistas de 13 galerías, cuyas «prácticas» se relacionan con González-Torres, un artista marcado por el trabajo colaborativo y el activismo. Las otras dos secciones serán 'Diálogos', que enfrentará obras de dos creadores de galerías (10) en formato de diálogo –comisariada por Agustín Pérez Rubio y Lucía Sanromán y que prestará especial atención al arte hecho por mujeres en Latinoamérica–, y 'Opening', el espacio de las galerías más jóvenes (21), con una selección de Abreu Pinto y Övül Ö. Durmusoglu.