Arco 2020 llegará con una nueva directora y más galerías

ARCO 2020 calienta motores bajo la batuta de una nueva directora, Maribel López, un incremento del número de galerías participantes y de la presencia española, en una edición que se presenta prometedora: "Los datos certifican el buen momento de las galerias y su fidelidad a la feria", asegura su directora.

ARCO 2020 abrirá sus puertas el próximo 26 de febrero hasta el 1 de marzo con un tema y no un país invitado: "It's just a matter of time" (Es solo cuestión de tiempo), en torno a la obra del artista cubano estadounidense Félix González-Torres.

Todo apunta a una edición tan prometedora como continuista tras la marcha de quien fuera su director durante casi una década, Carlos Urroz, según la programación presentada hoy martes en Madrid por la directora de la feria.



Claves ARCO 2020

La feria reunirá a 209 galerías -171 en el apartado de programa general-, procedentes de 30 países, frente a las 203 de 31 países de 2019. La presencia de las galerías españolas sube ligeramente (33 %), pero la mayoría (77 %) son internacionales, con Latinoamérica, especialmente Argentina y Brasil, en cabeza.

López se mostró "muy contenta" por estas cifras, ya que certifican "la buena salud y confianza" de las galerías en el proyecto de la feria: "Nadie participa en una feria sino prevé que va a ser exitosa".

Habrá tres secciones comisariadas. "It's just a matter of time", que será la propuesta "más especial" y que ha sido ideada por Alejandro Cesarco y Mason Leaver-Yap, que han elegido a 16 artistas de 13 galerías, cuyas "prácticas" se relacionan con González-Torres, un artista marcado por el trabajo colaborativo y el activismo.

Las otras dos secciones serán "Diálogos", que enfrentará obras de dos creadores de galerías (10) en formato de diálogo, comisariada por Agustín Pérez Rubio y Lucía Sanromán y que prestará especial atención al arte hecho por mujeres en Latinoamérica; y "Opening", el espacio de las galerías más jóvenes (21), con una selección de Abreu Pinto y Övül Ö. Durmusoglu.



Más protagonismo para los artistas

Galerías internacionales como Massimo Minini y Francesca Minini, Perrotin, Barbara Weiss, Hauser & Wirth, participaran un año más en la feria, junto a las españolas como Helga de Alvear, Juana de Aizpuru, Elvira González o Max Estrella, entre otros grandes nombres de la escena contemporánea española.

Entre las incorporaciones de este año se encuentran galerías internacionales que vuelven a la feria como Ellen de Bruijne Projects o Hollybush Gardens, y nuevas incorporaciones españolas como ATM -Gijón-, Art Nueve -Murcia- o Ángeles Baños -Badajoz-.

Es interesante que la mayor parte de las galerías españolas que se incorporan este año proceden de ciudades que no son Madrid o Barcelona, son proyectos que toman "grandes riesgos para dar visibilidad a sus artistas", ha reconocido la directora.

Se mantiene el porcentaje de galerías que apuestan por mostrar uno o dos autores (un 36%). Un iniciativa puesta en marcha por Urroz, que acerca la feria a un modelo más cercano al comisariado, y proporciona al coleccionista una oferta con un "trabajo más profundo" que "da más voz" a los artistas, según López.

"Más de cien espacios presentan solo uno o dos artistas. Es algo de lo que sentirse muy orgulloso. Ese riesgo que toman, es mucho mejor para los artistas y para los que vienen a visitarnos, mejora la experiencia de todos, especialmente de los coleccionistas", ha señalado López.

A la espera de la obra polémica de cada edición, ARCO 2020 acogerá obra de autores como Ai Wei Wei, Alfredo Jarr, Maro Merz, Aurèlia Muñiz o Kiki Smith, y jóvenes creadores como Sara Ramos, Álvaro Urbano o Voluspa Jarpa.



Coleccionismo y actividades paralelas

"Los programas de coleccionistas y profesionales son muy importantes para las ferias", ha resaltado la directora, al fin y al cabo el objetivo de la feria es vender. La feria ha invitado este año a 300 coleccionistas y 200 profesionales de más de 40 países, según ha anunciado la organización, que no ha querido dar detalles del presupuesto.

El punto de encuentro de este público especializado se desarrollará en una serie de foros y encuentros profesionales (6) configurados como una plataforma de reflexión y de conocimiento entre críticos, comisarios, directores de instituciones y otros expertos.

Las iniciativas para apoyar a nuevos coleccionistas repiten, una edición más, el programa 'First Collectors', apoyado por la Fundación Banco Santander, y el programa 'Young Collectors', en el que se invita a una treintena de jóvenes coleccionistas internacionales.

"Es una manera de preservar el arte del presente, que será el legado del futuro", ha subrayado López. En este sentido, la feria también ha incorporado esta edición como novedad la realización de visitas guiadas, que tendrán un coste de 20 euros y que serán realizadas por profesionales.

"A veces aturdimos con tanto contenido, por eso hemos decidido hacer recorridos que permitan un acercamiento a las obras de mano de profesionales y permitan al visitante disfrutar de la feria con otra óptica".