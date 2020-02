Eloy Serrano: "Con mis novelas busco dar una colleja en la mente al lector"

El autor visita esta semana la Región de Murcia para presentar su nuevo trabajo, 'Tierra', y para los encuentros con los lectores del Premio Hache de Cartagena en el que el castellonense es finalista con su novela 'Invisible'.

Dos tramas, aparentemente independientes, acaban entrelazando dos temas que son tan dispares como vigentes en la sociedad actual. Eloy Moreno acaba de publicar su nueva novela, Tierra, el trabajo «más original» de este escritor castellonense que visita esta semana la Región de Murcia. El autor, que además es finalista del Premio Hache de Cartagena, estará esta tarde en la librería Santos Ochoa de la ciudad portuaria y el próximo 18 de febrero en Murcia –La Casa del Libro– presentando a los lectores esta novela con la que quiere dar al lector «una colleja en la mente».

En el interior de una cabaña escondida en el bosque, un hombre hace una promesa a sus dos hijos: 'Pensad en lo que más os gustaría tener en la vida. Si acabáis este juego, os prometo que lo tendréis...'; pero aquel juego nunca acabó, «y el lector no sabe por qué, ese es el misterio», cuenta a esta Redacción Eloy Moreno. Treinta años después, uno de los niños ha conseguido cumplir su deseo, su hermana no. Es ahora cuando ella recibe un extraño regalo, un objeto que le va a permitir continuar el juego. Paralelamente, en un reality, ocho personas han decidido aislarse del mundo. «Y ella, la protagonista, deberá descubrir por qué han tomado esa determinación».

Una trama que parece compleja; pero que no se engañe el lector, Eloy matiza que «es más difícil de explicar que de leer, porque no quiero desvelar nada». Lo que sí ha confesado el escritor castellonense es que en esta novela trata el tema de las redes sociales, «todo lo falso que hay detrás de ellas». «La protagonista cree que conoce a todos los del reality por sus redes sociales, pero en realidad solo conoce lo que los concursantes han querido publicar», explica Moreno, y añade que el segundo asunto central de Tierra es –como su nombre y su portada ya dejan entrever–, el medio ambiente, «lo que estamos haciendo entre todos...». Estos dos temas sobre los que gira el argumento, aunque parecen dos asuntos aislados, acaban por entremezclarse.

«La verdad es que siempre es complicado decir algo de mis novelas», bromeaba entre risas un autor que reconoce que se trata de su «novela más original y la que más trama tiene. También es la más extensa, son casi 550 páginas. En general, en mi forma de escribir, siempre toco temas muy emotivos, de relaciones humanas. En Tierra, toda la trama de la protagonista debe llevarla a cabo con su hermano, pero no se hablan por algo que ocurrió en la cabaña y que no sabemos qué fue».

Y es que si hay algo que los lectores de Eloy Moreno reconocen en el autor es su mensaje de crítica social, siempre presente en sus trabajos, «independientemente de la trama que tengan», asegura.

«Mis lectores saben que en mis novelas, de alguna forma, siempre busco una reflexión, que no sean solo de entretener, sino que den al lector una colleja en la mente».

De hecho, para el autor, «'me has hecho reflexionar' es lo más bonito que un lector puede decirme. Me encanta, significa que no es una novela más. Porque novelas hay muchas, y que sean entretenidas es importante, pero si además te dejan un poso... es lo que a mí me gusta leer también, esas que te dejan rumiando durante varios días. Y es lo que busco con mis trabajos», cuenta a LA OPINIÓN.

Aun así, Eloy Moreno no se dirige a un público en concreto, no busca al lector adulto –«hasta niños de diez y doce años han leído Tierra, ¡y les ha encantado!», afirma–, basta con tener comprensión lectora para disfrutar de su escritura de crítica social: «Mis novelas nunca son para un público determinado. Todas, en general, se pueden leer a partir de los trece años... simplemente es cuestión de que el lector esté acostumbrado a leer para que no se pierda en la trama».

Tierra está ambientada en Islandia, «uno de mis países preferidos», dice el autor, quien cuenta que la portada es un lago islandés que se está deshaciendo, «ya ves por dónde van las cosas...». Además, ha preparado «una cosa muy chula» y es que, las personas que durante este primer mes que está a la venta compren el libro, participarán en un sorteo de un viaje para dos a Islandia.

Eloy Moreno es, con su novela Invisible, finalista del Premio Hache de Cartagena, para el que tendrá que conquistar a un jurado compuesto por jóvenes de entre doce y catorce años: «Me parece genial que voten estos estudiantes, porque sabes que es un voto totalmente sincero», confiesa a esta Redacción.

En Invisible, el autor narra una historia sobre el acoso escolar que conmueve a lectores de todas las edades. «No está dirigida solo a jóvenes, muchos adultos deberían leerlo también». De hecho, Eloy Moreno va «por muchos institutos con esta novela, y me lo comentan, que les llega... Y que te digan 'es el primer libro que me obligan a leer que me gusta' es una muy buena crítica», dice el autor entre risas.

Es la primera vez que el castellonense es finalista de este premio cartagenero, y «cuando me lo comunicaron me ilusioné mucho». Competirá por el galardón con David Lozano y su Desconocidos, y Llanos Campos con La reina negra. «A David lo conozco personalmente. Está guay que nos conozcamos, cualquiera de las tres novelas sería justa ganadora», declara.

Eloy Moreno realizará entre hoy y mañana los habituales encuentros del Premio Hache, comenzando esta mañana, a las diez, en la Sala de Juntas de la UPCT, con una rueda de prensa previa al encuentro principal con seiscientos estudiantes de secundaria que tendrá lugar a las diez y media en el Paraninfo de esta Universidad. Por la tarde visitará el Centro Intercultural del Casco Antiguo así como el taller de creación literaria Libreta Mandarache en la biblioteca del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA).

Mañana por la mañana realizará sus dos últimas actividades Hache, encontrándose a primera hora con lectores en el IES Las Salinas del Mar Menor (9.00 horas) y, por último, a las once en la Fundación Caja Mediterráneo, donde presentará su novela ante doscientos estudiantes de Secundaria. En total, a lo largo de su programa de actividades en Cartagena, el autor se encontrará con alrededor de mil lectores.

El autor ha estado «varias veces en la Región de Murcia para presentaciones, y siempre se han llenado. Tengo muchos lectores allí, cada vez que he ido me han tratado genial, me encanta la zona», afirma.