Los talentos de la cultura murciana del siglo pasado, a través de la cámara de Primitivo Pérez

Primero fueron sus paisanos el poeta y dramaturgo Vicente Medina y el pintor Inocencio Medina Vera. También ha trabajado con la vida y obra de Francisco Sánchez Bautista, así como con la del novelista Pedro García Montalvo, y próximamente saldrá a la luz una pieza que ya está ultimando con Dionisia García como protagonista; eso, por supuesto, sin perder de vista uno de los proyectos que –confiesa– más ilusión le provoca realizar: el que centrará el objetivo sobre el maestro José María Párraga. Y es que Primitivo Pérez (Archena, 1959) se ha convertido, a base de horas y horas de rodaje, en el documentalista de la cultura murciana por excelencia, y lo ha hecho, casi, por amor a lo que es bello, al arte, y como un hidalgo enloquecido en una batalla contra el tiempo, contra el olvido.

"Me gusta que aquellos que han hecho cosas por las que merecen ser conocidos sean reconocidos; porque no siempre es así... El caso de Inocencio Medina Vera, por ejemplo: hemos tenido que esperar a la celebración del primer centenario de su muerte para que la gente pueda acercarse a su obra. Y mejor eso que nada, está claro, pero...", lamenta el realizador, que el pasado mes de mayo presentaba el documental El color de la existencia, dedicado al también ilustrador archenero. "Yo es que, en esta Región –prosigue Pérez–, me encuentro continuamente a personajes que son superinteresantes y sobre los que hay mucho que contar, porque, tristemente, el paso de los años lo va borrando todo... Fíjate, ahora se cumplen también cien de la muerte de Pérez Galdós, que mira que ha sido grande..., pero si sales a la calle y preguntas, muy poca gente te podrá decir algo de él", asegura el veterano cineasta, empeñado en reivindicar el papel de ciertos autores o artistas de la Región que, como el cronista madrileño, se han visto envueltos en una batalla contra la desmemoria.

"Creo realmente que en Murcia tenemos un acerbo histórico-cultural muy importante, muy interesante y absolutamente internacional, porque cualquiera de los que hemos citado (Medina Vera, Sánchez Bautista, García Montalvo, Párraga...) tienen talla mundial; nosotros, simplemente, hemos tenido la suerte de que hayan nacido aquí... Por eso yo tampoco me considero chovinista o localista; no hay un empeño particular en que los personajes que trato sean de por aquí, pero éste es el entorno en el que me muevo...", aclara Primitivo Pérez, que en las próximas semanas añadirá un nuevo documental a su ya extensa filmografía: José Luis Castillo Puche, la realidad imaginaria. "Es un proyecto que está patrocinado por la Fundación Integra a través de la Fundación Castillo Puche con motivo del primer centenario de su nacimiento. Y, bueno, se estrenará en Yecla el próximo 18 de febrero, en el auditorio Juan Miguel Benedito, y después espero que podamos proyectarlo en la Filmoteca de Murcia. También quisiera hacer un pase en Madrid, donde el protagonista desarrolló toda su carrera periodística; la capital es, yo creo, una parada obligada", dice.

Próximo estreno

De una hora y cuarto de duración, José Luis Castillo Puche, la realidad imaginaria pretende dar a conocer la obra del carismático escritor; y, para ello, Primitivo tira de un recurso que ya es marca de la casa: "Hemos elegido pequeños fragmentos de algunas de sus novelas para después recrearlas con actores en la pantalla. Adaptaciones muy libres pero que sirven para darle amenidad a la película y, bueno, quizá para incentivar a alguno de los espectadores a coger alguno de sus libros, que son fantásticos: muy bien escritos, con un vocabulario muy rico, pero asequibles para todo el mundo. Y con mucha garra y mucha fuerza", apunta el inquieto realizador, que también ha entrevistado a expertos y allegados y rescatado del archivo de TVE entrevistas y colaboraciones del yeclano para ofrecer, además, un retrato del Castillo Puche: "Creo que, tras ver el documental, te puedes hacer una idea de cómo era él, de esa personalidad fresca y estrambótica, de su simpatía...".

Y es que el escritor yeclano es uno de esos personajes que, para Primitivo, quizá en esta Región no se tienen en suficiente consideración. "¡Por supuesto que en la actualidad no se le valora lo suficiente! –responde airado–, pero como a otros grandes... –añade–. El tiempo lo borra todo y si no hay alguien o algo que les ponga en el candelero, están condenados al olvido", insiste el archenero, quien no duda en repasar los méritos de Castillo Puche por si ello consiguiera que a alguien "le llamara la atención". "Él fue propuesto como académico, ¿sabes? Finalmente no entró por una serie de cuestiones que se cuentan en el documental, pero ahí estuvo. Y era muy amigo de Hemingway; él fue quien lo descubrió, de hecho: cuando llegó a España, en el '57 o el '58, le fotografiaron con un ejemplar de Con la muerte al hombro, y dijo que era de un escritor 'joven' y de 'muchísima categoría'. Además, era muy aventurero y, a finales de los cincuenta, hizo viajes que entonces no hacía nadie. Se recorrió el 'nuevo continente' escribiendo crónicas que más tarde se reunieron en América de cabo a rabo, donde se puede comprobar no solo su calidad como periodista, sino también sus inmensas dotes literarias. Y también visitó el Congo en plena crisis de independencia. Vamos, que no fue el típico escritor de mesa de camilla, sino un periodista de raza, y un gran novelista", concluye Primitivo, que no duda en señalarle como "uno de los grandes escritores españoles del siglo XX y, como escritor murciano..., quizá el más relevante".



Otros proyectos

Por otro lado, y entre que llega el estreno de La realidad imaginaria, Primitivo Pérez ultima la tercera entrega de Literatura viva, una serie que cuya intención es "dejar testimonio" de algunas de las grandes figuras de nuestras letras; o, en otras palabras: "Que no ocurra como con este documental [el de Castillo Puche]... Esta vez hemos logrado salvar la papeleta de no tener al escritor vivo porque tenía mucha documentación grabada, pero no siempre es así...", lamenta, citando, por ejemplo, el caso de Párraga. "Así, la idea es coger a los autores y hacerles una entrevista larga, y a través de ellos crear un documental para el archivo historio de nuestra literatura. Primero fue Sánchez Bautista, después el novelista Pedro García Montalvo y, en breve, saldrá el de Dionisia García, una poeta y prosista maravillosa; una mujer que realmente merece toda nuestra atención y reconocimiento. Ojalá este proyecto sirva para ello", añade el veterano realizador, que explica que esta nueva pieza seguirá el formato de la de Castillo Puche –con alguna recreación– y será editada como un libro con DVD por la Consejería de Cultura, gracias al apoyo de la Fundación Integra.

Con el de Párraga también entre ceja y ceja –"con lo de Castillo Puche y Dionisia se me ha quedado un poco atrás, pero me hace muchísima ilusión", asegura–, Primitivo Pérez, a sus 60 años, no tiene intención de parar. "Es que hay muchas cosas..., ¡los temas son inagotables!", declara. Aunque no todo es de color de rosa: "Lo que se agotan son las fuerzas...", dice. "Lo bonito es hacer los documentales, pero tener que trasegar para conseguir que los proyectos salgan adelante..., eso es lo que más me fatiga: negociar con unos y otros para intentar sacar la financiación", desvela. "Pero yo, la verdad, no me puedo quejar –reconoce–, porque no he parado en los últimos años de hacer cosas y aún tengo proyectos en cola. Así que sí, espero seguir porque todavía hay cosas importantes que contar".