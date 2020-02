Ración 'triple' de talento murciano para homenajear a Beethoven

El Concurso Entre Cuerdas y Metales, organizado por la Concejalía de Juventud y el Conservatorio de Música de Cartagena, celebra este año su vigesimotercera edición, que arrancará el 5 de marzo con el VII Concierto Extraordinario del certamen, que fue presentado ayer en la terraza del El Batel. Como es habitual, la Orquesta Sinfónica de la ciudad portuaria será protagonista sobre las tablas del auditorio municipal, donde una vez más se podrá disfrutar del talento de algunos de los antiguos premiados; sí, en plural, porque, en esta ocasión serán tres –y no uno, como en años anteriores– los solistas que acompañen a la citada formación.



En concreto, bajo la dirección de Leonardo Martínez, estarán en El Batel el violinista Felipe Rodríguez García (primer premio durante la primera edición del concurso), la violonchelista Irene Ortega Albaladejo (ganadora durante el octavo año del certamen) y el pianista Gabriel Escudero Braquehais (que se impuso en el segundo año de Entre Cuerdas y Metales). Y es que en este 2020, la organización no podía dejar pasar la oportunidad de homenajear al maestro Ludwig van Beethoven en el 250 aniversario de su nacimiento, y para ello qué mejor que interpretar en directo «una de las grandes obras maestras de la música»: el Concierto para violín, violonchelo y piano en do mayor, op. 56, conocido comúnmente como el 'Triple', tratándose del único concierto que compuso el genio de Bonn para más de un instrumento solista.

La presentación, que contó con la participación de dos de los tres protagonistas –Escudero y Ortega, que cerró el acto interpretando una pequeña pieza ante los asistentes, Syrinx, de Debussy–, corrió a cargo de la directora del Conservatorio de Música de Cartagena, Mª José Castaño; del gerente de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, Manuel Rives, y del concejal de Cultura, Juventud e Igualdad, David Martínez, que desveló además que, en el empeño de Entre Cuerdas y Metales por dar a conocer la música clásica entre los más jóvenes, se llevarán a cabo unas jornadas de puertas abiertas para escolares en uno de los ensayos de la orquesta, donde podrán conocer de primera mano a los músicos, director y solistas.

Por su parte, Castaño aseguró que desde el Conservatorio ofrecerán facilidades de horario para que los alumnos puedan asistir al concierto (cuyas entradas ya están a la venta por euros; la mitad para jóvenes y estudiantes de música), mientras que Rives avanzó que, en la primera parte, interpretarán la Obertura Coriolano de Beethoven.