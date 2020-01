Los 21 discos españoles más esperados de 2020

Ha llegado el momento de repasar los álbumes nacionales más esperados del recién estrenado año. Con rock, con pop, con un poco de todo porque cuando la música es variada resulta más divertida y, de paso, así nos enriquecemos todos quizás encontrando propuestas que nos pillen por sorpresa. Para bien, se entiende. Vamos allá.



Bunbury

El aragonés empezó literalmente el año anunciando su regreso y esta semana presentaba 'Deseos de usar y tirar', un sorprendente primer adelanto de su próximo álbum -aún sin fecha- en forma de bolero electrónico. La guinda, un videoclip homenaje a Twin Peaks protagonizado por Sherilyn Fenn, musa de David Lynch.



Fito y Fitipaldis

Seis años han pasado ya desde el último disco de Fito & Fitipaldis, aquel 'Huyendo conmigo de mí' de 2014. La sequía llegará a su fin este año, pues tal y como anunció días atrás el grupo, entrarán a grabar en febrero el que será su séptimo álbum y tienen previsto publicarlo y presentarlo en vivo en otoño.



Love of lesbian

Han transcurrido casi cuatro años desde el lanzamiento en marzo de 2016 de 'El Poeta Halley'. Mientras seguía de gira, la banda estaba ya desde hace meses trabajando en su próximo disco y a finales de 2019 anunciaron que entraban al estudio este enero. De manera que ya están de verdad en ello.



Dani Martín

Haciendo lo que le da la gana, ha anunciado primero la gira -con cuatro WiZink Center ya llenos para otoño- sin aclarar los detalles del disco. Ha estrenado, eso sí, el single 'La mentira' como adelanto de un trabajo que ha definido como "muy divertido, muy popular y muy radiofónico".



Vetusta Morla

'MSDL - Canciones dentro de canciones' es el título del próximo disco de Vetusta Morla, cuya publicación está prevista, tanto en formato físico como digital, para 2020. El nuevo álbum de la banda parte de la reinterpretación desde otra perspectiva de las diez canciones que componen 'Mismo Sitio, Distinto Lugar' (2017).



Mala Rodríguez

En declaraciones a NEO2, la rapera dijo sobre su nuevo y sexto álbum: "Estamos a punto de acabarlo, es una colección de sencillos llenos de fuerza". Un nuevo paso importante en su carrera, más aún de haber sido galardonada en 2019 con el Premio Nacional de Músicas Actuales.



Rosalía

Omnipresente en nuestras vidas desde hace un año y medio, Rosalía terminaba gira en diciembre con grandes conciertos en Barcelona y Madrid. Pero eso no significa que vayamos a estar mucho sin saber de ella, pues ya adelantó a W Magazine que ha estado trabajando en su tercer álbum, continuación del aclamado 'El mal querer' (2018) con la intención clara de lanzarlo en 2020.



Pablo Alborán



Fue durante su última visita el pasado noviembre el programa de televisión 'El Hormiguero' cuando el malagueño soltó, en compañía de la cantante Ava Max -con quien presentaba el dueto 'Tabú'-, la bomba que esperaban sus fans: "2020 será el año en el que sacaremos nuestros discos... ¿No Ava?". Pues eso.



Pablo López

Pablo dio un salto exponencial con 'Camino, fuego y libertad' (2017), afianzándose desde entonces como nombre esencial del pop en español. Él mismo, como ya va siendo tradición, se ha encargado de ir avanzando en redes sociales que está componiendo, por lo que podemos esperar nueva música para más pronto que tarde.

SIDONIE

Marc Ros, Jesús Senra y Axel Pi han pasado todo el último año desaparecidos. Eso básicamente significa que están trabajando en ello y, no, no es una suposición, pues el grupo lo va contando de vez en cuando en las redes sociales. Lo suyo no tiene fecha por ahora.



La Pegatina

La Pegatina anda ahora en sus cuarteles de invierno antes de una pequeña gira europea en marzo. Salvo un par de festivales veraniegos, eso será todo hasta otoño, cuando visitarán grandes recintos de Zaragoza, A Coruña, Madrid y Bilbao para presentar el nuevo álbum que andan preparando.



Los Enemigos

La legendaria banda de rock se reunió en 2012 tras una década y en 2014 publicaban su primer disco en quince años. Ahora han tardado solo seis en anunciar para el 6 de marzo el advenimiento de 'Bestieza', un trabajo del que acaban de presentar 'Siete mil canciones'.



M Clan

Tras abrir sus respectivas carreras en solitario por primera vez en 25 años, Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez volverán este 2020 a subirse a su banda nodriza para grabar un álbum en acústico en directo. "Un 'Sin enchufe' con algunos temas que no han sonado en acústico, algún tema nuevo y alguna versión", avanza Ruipérez a Europa Press.



La Oreja de Van Gohg

"A partir de octubre comenzamos a componer y estamos ya a tope con el disco nuevo. Para el 2020 habrá nuevo disco", declaró en el verano de 2019 la vocalista Leire a la publicación Entre Focos. La verdad es que ya toca este regreso, cuatro años después de 'El planeta imaginario'.



Fuel Fandango

El cuarto álbum del dúo integrado por Nita y Ale Acosta llegará tan pronto como este 24 de enero. Se titula 'Origen', profundizará en su fusión de flamenco con electrónica y todo tipo de ritmos y ya hemos podido escuchar avances como 'Despertaré', 'Huracan de flores' o 'Mi danza'.



Triángulo de Amor Bizarro

El 31 de diciembre publicaba la banda en redes sociales: "En esta bizarra casa se espera con mucha ansia y alegría al 2020 para poderos enseñar por fin nuestro nuevo disco. Os deseamos a todas y a todos mucho amor y mucha bravura #nuevoaño #nuevodisco #nuevasideas #nuevascanciones #nuevomundo #nuevostrajes".



Xoel López

El gallego tiene ya casi lista la continuación de 'Sueños y pan' (2017), tal y como se desprende de las publicaciones que viene haciendo de un tiempo a esta parte en Instagram. "Grabando el vídeo de lo que será el primer single de adelanto. Pronto más info y más todo", avanzó el 9 de enero.



Sidecars

"Si hay algo de lo que tenemos ganas en este 2020, es de Sidecars. La tropa ya dando forma al que será su nuevo disco", escribí la oficina del grupo hace unos días en redes sociales. No hay fecha, pero recordemos que ya han pasado tres años desde 'Cuestión de gravedad'.



El Columpio Asesino

El nuevo álbum de la banda de Pamplona, 'Ataque Celeste', verá la luz el próximo 21 de febrero. Se acabarán así cuatro años de espera desde su anterior entrega, precedidos en los últimos días por singles de adelanto como 'Sirenas de mediodía'.



Niños Mutantes

Los granadinos lanzarán álbum en marzo con el título de 'Ventanas'. Y no será un disco cualquiera, pues han trabajado con cinco productores diferentes (todos de renombre: reconocidos y reconocibles) que representan cinco maneras diferentes de trabajar con las canciones, en cinco estudios diferentes, en cinco momentos 2019.



Varry Brava

Varry Brava regresa con un nuevo disco en 2020 y el primer sencillo se espera para este mismo mes. Este será el quinto trabajo de la banda murciana y verá la luz tras un proceso de grabación que "sigue la línea de diversión, vitalidad y locura tan característica del grupo".