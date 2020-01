El folk pide paso en la Región de Murcia

2. Destacaría dos aspectos, la edición del trabajo In-quietud, del músico y compositor Juan José Robles, y el trabajo que Constantino López ha realizado como ingeniero de sonido y productor musical, tanto en la música folk como en la música de tradición oral.

3. Creo que el folk murciano en estos momentos no es muy conocido por los jóvenes. En su educación musical temprana no está incluido este género, como sí ocurre con el pop o el rock. Por el contrario, la música tradicional si dispone de un número mayor de seguidores jóvenes, centrados en agrupaciones folclóricas de diversa índole. En nuestros días es fácil localizar información sobre el folk que se hace en Murcia, ya que a golpe de clic encuentras cualquier aspecto deseado.

4. Hay que realizar más festivales de folk en la Región. Se debería recuperar el festival de Música de Raíz, tan importante para los músicos murcianos. Habría que apoyar económicamente a los grupos de folk y ofrecerles la posibilidad de tocar en los espacios escénicos de la Región.

Constantino López - Estudios Primavera en el Atlas

1. El folk murciano vive un gran momento y goza de muy buena salud. No es que sea una escena muy numerosa y amplia, pero esta ofreciendo músicas de mucha calidad con productos muy cuidados, tanto en la producción como en el diseño gráfico y la edición. En los medios especializados nacionales, e incluso en algunos internacionales, se vienen haciendo eco regularmente de los discos de los músicos murcianos que principalmente salen de mi estudio, Primavera en el Atlas. Discos que están compitiendo con discos de folk basados en músicas populares mucho más conocidas, y con un relato mucho mejor construido y asimilado, como son las celtas, africanas u orientales. Todo esto se esta haciendo con unas industrias culturales canijas, sin discográficas, sin redes de venta y distribución de discos, sin empresas que inviertan lo necesario en la promoción, sin medios de comunicación especializados, y con, salvo agradecidas excepciones, poca presencia en los medios generales.

2. El 2019 ha sido, desde el principio, un fantástico año para el folk murciano. Todos los discos editados han tenido gran repercusión a nivel nacional, sonando en los programas de folk especializados más importantes, como la Tarataña de Radio3 y Entrelares, de Radio Círculo. El grupo Túa, con su disco Encuentro, consiguió ser finalista en el festival Intercéltico de Ortigueira, que es el festival de referencia de la música celta y gallega en nuestro país. Malvariche, por Abonico, consiguió el Premio a la Difusión de las Músicas Tradicionales en los III Premios de la Música Murciana. Y Juan José Robles, con In-Quietud, ha conseguido excelentes críticas de los popes de la crítica musical española, como Fernando Neira, Carlos Monje, Juan Antonio García Cortes y Sonia Frías, entre otros. No bastando con ello, recién empezado el año 2020, ha recibido el calificativo de Mejor Álbum de Música Europea de 2019 a nivel mundial en el portal especializado World Music Central. Y para terminar de poner a 2019 letras mayúsculas por lo extraordinario, el la Tarataña, dirigido por Fernando Íñiguez, me invitaron a hacer un programa especial donde recorrimos los discos que han salido de Primavera en el Atlas estos primeros diez años de vida, que se cumplieron el año pasado. Queda claro que algo estamos haciendo bien para que tanta gente y por tantas causas se nos esté mirando.

3. La respuesta rápida es que los jóvenes apenas conocen el folk murciano. La respuesta larga es que al folk murciano le pasa lo que a otras músicas que no están asociadas a la noche o a la fiesta, y es que su público suele ser maduro, culto y disfruta de escuchar música con tranquilidad y deleite, y los jóvenes, salvo excepciones, están en otros menesteres. Hay que reconocer que los medios de comunicación se suelen hacer eco de los lanzamientos y noticias, pero se echa en falta algún programa especializado que dé promoción y seguimiento constante a todas nuestras músicas. Pero también se echa en falta la iniciativa individual en estos tiempos, donde es tan fácil hacer blogs, podcast y videos en las redes. Tiro la piedra.

4. Hay tanto por hacer... Cuando nos comparamos con otras comunidades y países podemos comprobar que demasiado estamos haciendo para las estructuras industriales que tenemos. Si en la parte artística y técnica hemos dado pasos de gigante, en la parte comercial nos falta casi de todo: inversiones suficientes en promoción, acceso a los medios de comunicación generalistas y específicos (que no existen en Murcia), redes de venta de discos... Pero, claro, el campo de juego de la música está en los conciertos, y en estos, en nuestra Región, es la política la que manda por activa y por pasiva. Resulta chocante que la numerosa red de teatros, auditorios y casas de cultura de nuestros municipios no sea capaz de ofrecer conciertos a nuestros artistas. Que proyectos brillantes como, por ejemplo, el de Juan José Róbles, que han demostrado dentro y fuera que gustan, no entren en las programaciones de esta red y no actúen por los municipios de esta Región. Yo qué sé... Diez, doce o quince conciertos por disco demuestra que algo no funciona bien. Quizás haya que explicar que cuando las bandas, en su casa, en su tierra, pueden actuar lo suficiente, el directo se perfecciona, las bandas se crecen, los discos se venden, se recuperan las inversiones, se generan seguidores para los artistas y públicos para los teatros, los proyectos pueden ser mas competitivos fuera y, sobre todo, los artistas encuentran estímulo para seguir trabajando en nuevas y mejores propuestas. Es un círculo virtuoso que nuestros políticos y gestores culturales no ponen en marcha, porque los criterios de programación no tienen en cuenta esta otra cara de la gestión cultural del dinero público. Murcia no es ni debe ser una región chovinista, pero tampoco debe estar subordinada culturalmente o, como vulgarmente se dice, existir para importar las 'giras a provincias' de otros.

5. A nivel de ayuntamientos si que hay respaldo de municipios particulares. Existen modestos festivales (Lupefolk, Folkpelotas, Cartagena Folk, Alhama Folk) que nos sirven de apoyo. Sin embargo, a nivel autonómico no hay ningún programa de ayudas específico, sistemático y coordinado para apoyar a nuestra escena. Tenemos grandes festivales que nos traen a los mejores artistas del mundo entero, festivales que, no siendo específicamente de folk, lo tocan tangencialmente de lleno. Sin embargo, nuestros artistas se quedan a las puertas de estos festivales porque los que hacen las programaciones consideran que esto no va con ellos, y, claro, si las propuestas fueran malas, uno entendería que no quieran comprometer sus programaciones, pero esto no es así, y es fácil demostrarlo. Yo creo que esto es debido a que nuestro país en general y nuestras élites culturales en particular han padecido de un acusado 'afrancesamiento' o 'negro-legendarismo' contra todo lo que suene a tradiciones populares, adoptando y apoyando inconscientemente otras músicas tradicionales y negando, instintiva y automáticamente, las propias. De haber tenido unas élites menos prejuiciosas y con más vocación de generar diálogo y construir cultura, quién dice si no hubiéramos podido sentar a trovar al Tío Juan Rita con el maestro Compay Segundo, a Malvariche saturar con Gwendal, a la Cuadrilla Murciana bailar Gnaua con la Orquesta Nacional de Barbés, o a Manuel Luna cantar en bretón con Alan Stivell. Es para reflexionar. Se hace necesario un gran festival Internacional de folk, donde artistas de todo el mundo vengan a compartir escenario con nuestros artistas de folk, pero también con cuadrillas y hermandades de auroros, y donde verdaderamente se aúnen nuestra música, gastronomía, tradiciones y modo de vida.

5. Los músicos del folk se ven respaldados en algunos medios de comunicación cuando editan un trabajo o reciben un premio. En el momento que el interés informativo cesa, la agrupación pasa a un segundo plano. Pienso que los grupos de folk de la Región deberían salir en antena (radio o televisión) de forma secuencial todas las semanas. De igual forma, las instituciones culturales deberían apoyar más a todas las agrupaciones del folk y a la música tradicional, de la cual se nutren muchos grupos de folk. Además, en la Región de Murcia los festivales y espacios escénicos destinados al folk son escasos. Debería existir una red de conciertos y lugares en los que desarrollar el talento murciano.