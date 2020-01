Veinte conciertos en la Región para el 2020

Hace un par de semanas, con la entrada del nuevo año, en estas páginas interrogábamos a algunos de los principales agentes de la industria musical de la Región de Murcia, a fin de conocer lo mejor del 2019, lo peor y las perspectivas de futuro. Pues bien, no fueron pocos los que señalaban como una noticia a celebrar que, especialmente la capital del Segura, se había convertido en poco tiempo en una ciudad muy atractiva para los promotores nacionales e, incluso, internacionales. Conciertos como el que Bob Dylan ofreció en la Plaza de Toros a principios de mayo o el de Luis Miguel de 2018 en la Nueva Condomina venían a confirmar a Murcia como una ciudad muy a tener en cuenta –más allá de Madrid, Barcelona y Bilbao– a la hora de acoger grandes espectáculos, principalmente en su condición de cruce de caminos entre la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía; y más tras la 'aparición' de nuevos recintos de masas como el estadio del Real Murcia o el Palacio de los Deportes. Por todo ello, 2020 se plantea como un año clave en la consolidación de la Región en estos términos y, echando un vistazo al calendario, parece que vamos por buen camino cuando todavía queda muchos por confirmar. Así, a la espera de La Mar de Músicas, los festivales de jazz de San Javier y Cartagena y otros con tendencia a traer bandas de renombre –como el Animal Sound y el B.Side, por poner solo dos ejemplos–, repasamos los veinte conciertos clave que trae a Murcia el nuevo año.



The Darkness

En estricto orden cronológico, la primera gran cita del año tendrá lugar en menos de dos semanas en la Gamma. Como ya ocurriera con Airbourne en 2017, la sala murciana acogerá a una de las bandas más importantes de la escena hard rock internacional el próximo 31 de enero. Hablamos de los británicos The Darkness, que se encuentran inmersos en la gira de presentación de su último trabajo, Easter is cancelled (2019). En cualquier caso, nadie por aquí duda que de que los hermanos Justin y Dan Hawkins vayan a incluir en el set list éxitos como I believe in a thing called love y Christmas time (don't let the balls end). Todavía quedan entradas en Ticketmaster a 28,95 euros.



Izal

Saltamos directamente a marzo, concretamente a los días 20 y 21, y cambiamos completamente de tercio: Izal, punta de lanza del indie español junto a Vetusta Morla –y eso es mucho decir...–, vuelve a Murcia para presentar, por segunda vez –ya lo hizo el pasado 2 de mayo en La Fica–, Autoterapia (2018), el último trabajo de la banda madrileña. Y es que a Mikel Izal y los suyos nos les faltan fans en la Región; de hecho, hace unas semanas, y tras agotar entradas en el Cuartel de Artillería con más de tres meses de antelación, anunciaron una segunda fecha el viernes 20 que todavía no ha alcanzado el sold out (aunque no le quedará mucho...). ¿Las entradas? A 36 euros en Ticketmaster.



Amaia Romero

Si el 2 de mayo Izal presentaba en Murcia su Autoterapia, el 3, en el marco del Warm Up, Amaia Romero arrancaba su primera gira en solitario en La Fica. Por aquel entonces, la ganadora de Operación Triunfo 2017 ni siquiera había lanzado (ni terminado) su álbum debut (Pero no pasa nada, 2017), interpretando en el festival un repertorio un tanto sui géneris a la espera de una segunda oportunidad. Ésta llegará también el 21 de marzo, pero bajo techo, en el Auditorio Víctor Villegas, que ya tiene ocupado en torno a un 70% de su aforo. Los interesados pueden reservar su butaca en taquilla o a través de Bacantix a un precio de entre 25 y 42 euros según ubicación.



Nouvelle Vague

El primero de abril, la actividad se desplaza al TCM, que recibirá a la banda parisina Nouvelle Vague, que celebra este año su decimoquinto aniversario. Y, como bien sabrán los aficionados, este tipo de giras vienen cargadas de éxitos, y la de la formación liderada por Marc Collin y Olivier Libaux no es una excepción. Con cinco álbumes de estudio a sus espaldas, esta última producción en vivo los franceses regresan a sus raíces: una guitarra acústica, algunos teclados y dos cantantes (Mélanie Pain y Elodie Frégé) para interpretar las canciones más icónicas de su trayectoria. Se trata, quizá, del concierto más destacado de la programación musical de los teatros de Murcia y aún quedan entradas de 15, 18 y 20 euros.



La Polla Records

Quienes también celebran su aniversario –en este caso el cuadragésimo– son La Polla Records, que el año pasado anunciaban cuatro fechas dobles (Valencia, Madrid, Barcelona y Bilbao) que parecían ser la última ocasión de ver a Evaristo Páramos con su antigua banda sobre un escenario. Sin embargo, los de Salvatierra han decidido alargar la celebración y, entre las ciudades a visitar, se encuentra Murcia; concretamente, el 17 de abril. Será en el Cuartel de Artillería y el precio para ver a la que para muchos es la banda más importante del punk en español es de 33 euros (compralaentrada.com).

Chayanne

Justo una semana después, el 24 de abril, la Plaza de Toros de Murcia acogerá la gira Con alma, primer tour de Chayanne por nuestro país en una década. El artista puertorriqueño, de 51 años, lleva seis sin publicar nuevo material, pero tiene hitazos de sobra para poner patas arribas el coso de La Condomina. Provócame, Salomé, Torero... Un icono de la primera década de los 2000 con entradas que van de los 52,80 (pista) a los 104,50 euros (front stage).



Machine Head

Y del pop latino, al metal, pues el 28 de abril la sala Gamma volverá a abrir sus puertas para recibir nada menos que a Machine Head, pioneros del trash en Estados Unidos y referentes de la new wave del heavy norteamericano junto a bandas como Pantera o Lamb of God. Además, los de Richmond llegan a Murcia con una gira muy especial: la del vigésimoquinto aniversario de su álbum debut, el Burn my eyes (1994), que tocarán de principio a fin con la colaboración de algunos de los miembros originales del grupo, como Logan Mader (guitarra) y Chris Kontos (batería). Las entradas para este concierto de más de tres horas están a 39,25 euros en Ticketmaster.



Kraftwerk

Toca entrar en mayo y la primera gran cita de un mes que será mucho más que intenso es, sin duda, el Warm Up, que (salvo sorpresón de última hora) tendrá como gran cabeza de cartel a los alemanes Kraftwerk, padres de la electrónica moderna. Además, el cuarteto germano protagonizará «uno de los espectáculos de mayor envergadura que han pasado por la Región»: su show en tres dimensiones que, para los organizadores del festival, es «una obra de arte»; no en vano, pasó por el MoMA de Nueva York. En definitiva, un concierto histórico que podrá disfrutarse en La Fica entre el 1 y el 2 de mayo junto a otro buen puñado de shows por 50 u 80 euros (abono general y VIP), a la espera de las entradas de día.



Bad Gyal, Don Patricio y Lola Índigo

Hasta ahora se ha hablado de rock, de pop, indie, electrónica, metal, punk..., pero no de trap, y, guste más o menos, es uno de los mayores fenómenos musicales de los últimos años. Así que el día 8 de mayo la cita es, de nuevo, en la Plaza de Toros, que recibirá a Bad Gyal, Don Patricio y Lola Índigo, tres de los artistas urbanos más cotizados actualmente en nuestro país. Las entradas, entre 27 y 50 euros en la página web de Ibolele Producciones.



Extremoduro

Aunque probablemente los conciertos más esperados de mayo serán los que ofrezcan Extremoduro en La Fica los días 22 y 23. La banda de 'rock transgresivo' por antonomasia anunció su disolución definitiva el pasado mes de diciembre, pero apenas unas horas después de soltar la bomba ofrecían una rueda de prensa en la que anunciaron las fechas de una última gira con Robe Iniesta e Iñaki 'Uoho' Antón mano a mano sobre el escenario. La respuesta, para todos y cada uno de los bolos, fue brutal: todo vendido en un abrir y cerrar de ojos, includas las entradas para sus actuaciones en la capital del Segura.

Marc Anthony

Unas semanas después, el verano comenzará en la ciudad. Porque aunque según el calendario el estío comienza el 20 de junio, el día 13, también en el recinto ferial murciano, Marc Anthony se encargará de abrir la temporada de sol y playa a base de salsa. El actor y cantante puertorriqueño, que el año pasado publicaba nuevo disco (Opus, 2019), presentará sus nuevas canciones –además de recordar algunos de sus grandes éxitos– en un concierto que todo apunta a que se convierta en uno de los grandes espectáculos musicales del año en la Región. Entradas a 42 euros en la página web oficial de la gira.



El Barrio

Sin embargo, ese mismo día (13 de junio), sobre el escenario de la Plaza de Toros, estará uno de los músicos que más tickets ha vendido en Murcia en los últimos años: José Luis 'Selu' Figuereo Franco, más conocido como El Barrio. El cantautor gaditano debe haber perdido ya la cuenta de los llenos que ha logrado en el coso de La Condomina, y, si hubiera que apostar, muchos dirían que en este 2020 va a repetir hazaña. La excusa, esta vez, es la presentación de su nuevo disco, El danzar de las mariposas (2019), y, de momento, quedan entradas entre 33,50 y 77 euros.



Alejandro Sanz

Otro que no tiene previsto dejar huecos entre el público es Alejandro Sanz, posiblemente el artista español con más tirón entre el público. Hace mucho que el madrileño limita sus actuaciones a grandes recintos y sus tours por nuestro país a poco más que Madrid y Barcelona, pero esta vez, con la segunda parte de #LaGira, ha querido contentar al mayor número posible de fans. Así, Murcia se coló entre las ciudades que el autor de éxitos como Corazón partío y Te lo agradezco pero no visitará el próximo verano, pero además, tras agotar entradas para el 17 de junio en la Plaza de Toros, anunció hace unas semanas un segundo bolo el día 18. Por el momento, quedan entradas; eso sí, de 71 a 192,50 euros (www.elcorteingles.es).



Wilco

Todavía en junio –el 25, para ser más exactos–, los estadounidenses Wilco presentarán su último disco, Ode to joy (2019), en la Plaza de Toros de Murcia. No será la primera vez que la banda de Jeff Tweedy haga algo así, ya que hace unos años encabezaron una edición del Welcome - Estrella de Levante, pero su visita es, sin duda, un acontecimiento; y más si tenemos en cuenta que apenas tienen tres fechas confirmadas en nuestro país (además de esta, en el Suite Festival de Barcelona tres días más tarde y en San Sebastián el 30). La venta de entradas –a entre 35 y 50 euros– es a través de la página web de Ibolele Producciones.

Madness

Apenas un día después (el 26) y en el mismo escenario actuarán los legendarios Madness, una de las bandas más relevantes en el auge del ska en Reino Unido (y, por lo tanto, en Europa) durante la década de los setenta. Temas como Our house, It must be love y One step beyond harán bailar a quienes se acerquen por el coso hasta que los pies duelan. Confirmado esta misma semana, las entradas ya están a la venta en la web de Ibolele a diferentes rangos de precio, según ubicación: desde los 50 euros (más cinco en concepto de gastos de distribución) de las primeras filas, hasta los 35 de la grada, pasando por los 40 euros del ticket de pista.



Daddy Yankee

Para abrir el mes de julio, el 3, el Sunsetland Festival –que nació el verano pasado en una discoteca de Cabo de Palos y que celebrará su próxima edición en el Estadio Enrique Roca de Murcia– se traerá hasta la Región al 'Rey del reguetón', Daddy Yankee. El puertorriqueño encabezará un cartel que promete altas dosis de perreo pero que, de momento, no tiene más nombres. Sea como sea, el autor del hit mundial Gasolina no necesita de acompañamiento... Tickets ya a la venta a 40 euros en www.compralaentrada.com.



Mónica Naranjo

Entre los artistas españoles que pasarán por la ciudad en los próximos meses (Loquillo, la gira conjunta de Varry Brava y Miss Caffeina...) destaca también la visita de Mónica Naranjo, que celebrará en la Plaza de Toros los veinticinco años de su álbum debut (homónimo, de 1994). Será el 11 de julio y las entradas para el front stage están ya agotadas, pero en la web de Ibolele quedan tanto de pista como de grada a 40 euros.



Roger Hodgson

Volviendo al plano internacional, el 27 de ese mismo mes volverá a la capital del Segura una leyenda: Roger Hodgson. El que fuera líder de Supertramp regresará a la Plaza de Toros de La Condomina cuatro años después con una gira en la que la gran mayoría de los temas interpretados serán de su antigua banda. Además, asegura que atraviesa un gran momento de forma: «La gente me dice que ahora estoy cantando mucho mejor que con Supertramp», asegura; y no es poca cosa... Las entradas, también en la web de Ibolele desde 35 euros.



Sting

Y otra leyenda, Sting, aprovechará la coyuntura –y seguramente el montaje del concierto de Hodgson, aunque sin sillas en la pista– para, dos días después (el 29), hacer sonar los éxitos de The Police en la noche murciana. Y es que el bajista y vocalista británico se ha embargado en una gira titulada My songs en la que repasa lo mejor de su dilatada trayectoria, por lo que canciones como Every breath you take, Roxanne y Message in a bottle estarán, seguro, en el set list. ¿El acceso? A entre 60 y 95 euros.



David Bisbal

Por último –y toca situarse en el 26 de septiembre, por lo que todavía habrá que esperar a ver qué es lo que acontece durante el último trimestre del año–, cabe destacar el concierto que ofrecerá David Bisbal en el coso taurino de Murcia, con entradas desde los 44 euros en la web de El Corte Inglés. El almeriense publicó el pasado 3 de enero su último trabajo, En tus planes, y sabe por experiencia que la capital regional es una plaza propicia para él, por lo no ha dudado en presentar aquí sus nuevas canciones.