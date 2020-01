Los legendarios Madness visitarán Murcia el próximo verano

Los británicos Madness pasarán por Murcia el próximo verano para recordar en directo algunos de sus grandes éxitos. Temas como Our house, It must be love y One step beyond, que dieron forma a la trayectoria de uno de los principales grupos de ska en el Reino Unido, sonarán en la Plaza de Toros de La Condomina el 26 de junio a partir de las diez de la noche, tal y como ha anunciado esta mañana la promotora Ibolele.

Con más de treinta años de carrera, la numerosa banda -actualmente, seis hombres en gira- no ha parado de publicar nuevo material; si bien no siguen el ritmo que impusieron en los ochenta, con siete álbumes en menos de diez años, Madness ha dejado para sus seguidores a lo largo de este siglo cuatro largos, el último Can´t touch us now, de 2016, del que a buen seguro también sonarán algunos cortes en Murcia. ¿La receta? Ska, reggae, Motown, rock'n'roll, rockabilly y pop clásico, todo junto en una enérgica coctelera.

Las entradas ya están a la venta en www.www.entradasatualcance.com a diferentes rangos de precio, según ubicación: desde los 50 euros (más cinco en concepto de gastos de distribución) de las primeras filas, hasta los 35 de la grada, pasando por los 40 euros del ticket de pista.