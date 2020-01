'El guardaespaldas' llegará a Murcia en San Valentín y en clave musical

En 1992, Kevin Costner y Whitney Houston protagonizaron en la gran pantalla una historia de amor generacional; y no tanto porque la cinta recibiera el beneplácito de la crítica (nada más lejos) como por la calurosa acogida que tuvo entre el público, seducido por canciones como I have nothing, Run to you o la versión que firmó ex profeso 'La Voz' de I will always love you, de Dolly Parton. Hablamos, claro está, de El guardaespaldas, de Mick Jackson, que este año podría marcar el San Valentín de muchas parejas en la Región de Murcia.

Y es que la cinta –de amplio calado en la cultura popular– ha servido de inspiración a la productora vizcaína LetsGo para su último montaje, El guardaespaldas, el musical, que tras su éxito en el West End de Londres inicia ahora una gira por nuestro país con Murcia como una de las primeras ciudades por visitar. Será, tal y como se anunció ayer en una rueda de prensa celebrada en el Auditorio Regional Víctor Villegas –el que acogerá la función–, entre el 12 y el 16 del próximo mes de febrero, fechas ideales, por su cercanía con el Día de los Enamorados, para recordar la historia del agente de seguridad Frank Farmer y la actriz y cantante Rachel Marron, interpretados esta vez por el catalán Octavi Pujades ( Al salir de clase, Cuerpo de Élite) y la cubana Chanel Terrero –alternará con la marroquí Khaoula Bouchkhi–, que además de formar parte de musicales de éxito como El Rey León y ¡Mamma mía!, es conocida por su participación en series como Águila Roja, El Continental, Gym Tony y El secreto de Puente Viejo.

Ambos estuvieron ayer en Murcia presentando el espectáculo, con libreto de Alexander Dinelaris y dirigido por el italiano Federico Bellone, que cuenta entre sus últimos trabajos con otros musicales como Ghost y Dirty Dancing, que pasó con éxito por el Villegas en 2017. De hecho, no es de extrañar que LetsGo haya elegido la capital del Segura como una de las primeras plazas en las que presentar El guardaespaldas, ya que la productora ha podido sentir el gusto de los murcianos gracias a la gran acogida que ha tenido en la ciudad la saga de The Hole o, más recientemente, la adaptación de La Familia Addams. En concreto, los pases en el Auditorio Regional serán el miércoles y jueves a las 20.30 horas, el viernes y sábado a las 18.00 y a las 21.30 horas, y el domingo a las 17.00 horas, y las entradas, cuyo precio oscila entre los 19 y los 55 euros, ya están a la venta.

El elenco lo completan el marroquí José María Kimbo, en el papel de Bill Devaney; el leonés Alberto Cañas, como Toni Scibeli; el catalán Sergi Albert en el papel de Sy Spector, y el albaceteño José Maria Ygarza García, que interpretará al principal antagonista del musical: un acosador desconocido que intentará hacerle la vida imposible a la superestrella y obligará a su antiguo guardaespaldas a intervenir. Además, el reparto contará con representación murciana, a cargo de Sonia Egea, que interpreta a Nicki Marron, hermana de la protagonista y, en los últimos años, ha desempañado labores de actriz, cantante y bailarina en el tributo al Rey del Pop Michael Reloaded, así como en Tribute to Beyoncé, La Lámpara Maravillosa, Supercalifragilístico y La bella historia de la bestia.

A la presentación también acudió el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Juan Antonio Lorca, indicó que «este musical forma parte de la línea de trabajo que estamos potenciando con empresas como Actividades Culturales Riga, en una colaboración público-privada muy interesante para el público, la sociedad y otros sectores que se ven beneficiados por la actividad turística vinculada con la cultura».