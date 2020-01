Optimismo para la música murciana en 2020

Que Murcia vive uno de los momentos más efervescentes de la música en España no es un secreto para nadie, pero poco se habla de los que lo hacen posible: salas (públicas y privadas), festivales, promotores, prensa€¿Se ha tocado techo o se puede llegar más lejos? En general, predomina el optimismo. Hay quien piensa que 2020 se presenta en 3D. El debate está abierto.

Juan Pablo Soler . Coordinación y programación de los Teatros Circo y Romea

1. Creo que la ciudad está en un momento de los que se van a recordar. Hay mucha oferta de conciertos. Esto hace que haya una industria que no para de crecer, con sus consecuencias a todos los niveles (artístico, institucional, creativo, empresarial€). Parece que en cualquier momento todo lo que está pasando se pueda relajar, pero llevamos así ya una buena temporada. La pregunta que me hago es: ¿esto puede ir a más? Y yo mismo me respondo: claro que sí. Aún quedan muchas cosas por hacer. Que la música llegue a las escuelas, mejores espacios de exhibición, más apoyo por parte de las administraciones y de las marcas privadas a los artistas€ Retos en el mundo de la música nunca van a faltar.

2. Creo que ha llegado el momento de que las administraciones apoyen la presencia de nuestros músicos en eventos y ferias internacionales. Esto lo hacen muy bien los vascos y sobre todo los catalanes con sus instituciones, que trabajan en la exportación de sus productos culturales. Hay presencia de bandas murcianas en casi todos los festivales de verano de música moderna y en las salas de conciertos, pero ¿qué pasa con las otras músicas? ¿Y con los espacios alternativos o salas de teatro? Quizás 2020 sea el año de la exportación internacional y de la investigación en otros géneros.

3. La sensación que yo tengo es que sí. El mundo de las redes sociales ha hecho que la información por lo general llegue al posible espectador o asistente a un concierto de manera fluida. Si un concierto no vende, ya no depende tanto de la promo que se haya hecho o no. Si el artista interesa, por lo general vende.

4. Por supuesto. Yo creo que ha sido un cúmulo de circunstancias lo que ha provocado esta situación. Promotores valientes, espacios preparados, administraciones que posibilitan y apoyan, artistas con talento€ Todo esto metido en una coctelera y bien agitado ha creado una situación que ha hecho que el sector de la música en Murcia esté en boca de todos. Es como un virus que se ha extendido muy rápido.

5. Yo me quedaría con el paso de artistas como Bob Dylan. No podemos olvidar eventos a los que ya nos hemos acostumbrado, pero que posibilitan que la Región tenga conciertos de mucha calidad como son el Festival de Jazz de San Javier, el de Cartagena, La Mar de Músicas, el Warm Up€ A mi modo de ver, lo más recordado es ver la cartelera musical de algunas semanas y pensar que era demasiado. Sin embargo, luego te llega que todo ha ido razonablemente bien de público.

6. Da un poco de respeto la posibilidad de que la escasa coordinación de eventos llegue un momento en que pueda empezar a ser un problema. A día de hoy no creo que lo sea, salvo alguna excepción. Más oferta multiplica los públicos a medio-largo plazo.

7. Hay una buena oferta de festivales con buenas propuestas de programación. Quizás se echa en falta festivales de géneros más 'minoritarios', pero estoy convencido de que de manera natural irán llegando.

8. Para los espacios cuya programación gestiono ahora mismo (teatros Romea, Circo y Bernal) creo que 2020 va a ser un muy buen año. Por cómo ha quedado este primer semestre, y las cosas que ya tenemos avanzadas del segundo, vamos a contar con una programación variada, equilibrada, internacional y con un cierto carácter de riesgo en algunos casos. Seguiremos intentando cubrir las pocas carencias que existen en Murcia en cuanto a formatos y espacios de exhibición musical, y esperemos que el público siga disfrutando de los conciertos que este 2020 les vamos a ofrecer.



José Manuel Piñero Director del Warm Up - Estrella de Levante y Producciones Baltimore



1. Estupenda, no paran de salir bandas, y sobre todo se nota la profesionalización del sector. Cada vez se cuidan más los lanzamientos, se cuida más la prensa... Hay futuro.

2. La industria murciana tiene talento, trayectoria y recambios de futuro en todos sus estamentos. Solo falta salir fuera un poco más y mostrar esa creatividad y facilitar su expansión. Creo que ese es el reto: salir fuera y crear mecanismos que lo hagan posible.

3. Murcia ahora mismo es un referente, y se ha consolidado como plaza de conciertos, a todos los niveles y de todo tipo. Se trata de seguir con esa línea y ver cómo sigue creciendo. Además hay muy buen compañerismo, y se nota a la hora de trabajar. El trabajazo que hacen la gente de Silbato, Son Buenos, Factor Q o Monkey Pro tiene buena culpa de esto, y muchas veces no se les reconoce lo suficiente.

4. La comparto. El público y el trabajo de los promotores a todos los niveles y una administración pública que apoya y da contenidos a sus espacios han hecho que entre todos se haya creado un poso cultural muy fuerte y que Murcia sea un referente en este aspecto. Creo que ha sido una apuesta valiente y el tiempo nos ha dado la razón.

5. Para nosotros, la consolidación del Warm Up y su faceta más urbana con la ciudad de Murcia. De recuerdo, me quedo con el Salzillo antes de cada concierto.

6. Creo que Murcia ya ha superado ese tipo de males que se pueden dar en la música (cierto egoísmo y envidias, prepotencia de épocas pasadas...), y hay mucho compañerismo y profesionalización en el sector, y da gusto hacer cosas en Murcia.

7. Creo que hay propuestas para todos los gustos y todos los formatos. Hay un equilibrio que lo hace sostenible, y está en su justa medida. Se acaba de presentar el Microsonidos, y cuesta encontrar un festival así en otra ciudad... Es un gustazo encontrarse con cosas así, y con un Big Up, con el Warm Up, La Mar de Músicas... Vistas las propuestas que hay y el buen hacer de todas las empresas y personas que formamos estos proyectos, si se suma más apoyo, habrá más calidad, mayor programación, mayor impacto económico..., por lo que siempre es bienvenido un aumento del presupuesto en cultura, porque va a revertir en la ciudadanía y en un mayor desarrollo de la industria.

8. Algunas bandas (especialmente las cuatro más grandes a nivel nacional) no van a girar este año, así que habrá que tomarlo como algo bueno... Estamos haciendo el cartel más arriesgado de las cuatro ediciones del festival, y parece que la gente está respondiendo bien a este concepto. Este año se presenta en 3D.



Eugenio gonzález. Responsable de comunicación de La Mar de Músicas

1. No tenemos datos de lo que aporta el sector musical en la Región de Murcia, el dinero que mueve y los empleos que produce. Si nos basamos en la cantidad de grupos de música que hay, los festivales, las programaciones de salas y el trabajo de algunos empresarios locales para traer giras nacionales e internacionales, a simple vista parece que vivimos un buen momento. Pero otro tema es la precariedad de esos músicos: muy pocos pueden vivir solo de su banda; o la precariedad de muchos trabajadores del sector. Desde fuera todo parece estupendo, pero desde dentro siempre hay muchas patas que cojean. La industria de la música juega con la baza de la ilusión, pero es que con la ilusión no se come... Tenemos un presente continuista de años anteriores, y no intuyo muchos cambios para 2020.

2. Una simple mirada a otros países con los que deberíamos compararnos a mí me hace sonrojarme: Francia, CanadဠEllos han entendido la Cultura, y la música especialmente, como grandes embajadoras de sus países. Apoyan al sector con dinero público para hacer proyectos, para tener lugares de ensayos, para poder costear giras, etcétera. Su música es entendida como 'marca país' o, en Canadá especialmente, como 'marca provincia', ya que cada provincia tiene las competencias culturales. La música necesita más apoyo de las instituciones públicas, tanto locales como regionales, para crear una auténtica marca cultural, y para poder seguir creciendo. Muchos nos enorgullecemos al estar escuchando continuamente en las emisoras musicales a bandas de nuestra Región, pero, si esto está pasando ahora, con ayudas seríamos la hostia. Talento nos sobra.

3. No cuento con esos datos. Lo único que echo en falta son salas de conciertos fuera de la capital, y a su vez me pregunto si la escasez de ellas es porque hay poco público fuera de Murcia ciudad...

4. Lo ha propiciando el talento y la ilusión de los que se dedican a la música. Es cierto que cada año aparecen nuevas bandas, y además buenas. El otro día le escuchaba a Carmona en Radio 3 preguntarse: «¿Hay algún murciano que no forme parte de un grupo de música?», y recuerdo mi satisfacción al escucharlo y pensar en la marca tan importante que hacen de la Región de Murcia nuestros músicos y nuestros festivales. Qué cantidad de noticias positivas vinculadas a nuestra Región se difunden a través de los medios de comunicación nacionales por nuestra música...

5. Personalmente, 2019 ha sido el año en el que mis compañeros y yo hemos sido capaces de mantener viva la llama de La Mar de Músicas sin nuestro guía, Paco Martín. Ha sido también el primer año en el que no contábamos con una programación de Paco en el Cartagena Jazz Festival. Ha sido bastante duro, pero hemos sido capaces de llegar a la meta.

6. Falta profesionalización y apoyo público al sector. Los representantes de nuestras instituciones han tenido y tienen decenas de reuniones con miembros del sector musical, conocen los problemas y tiene que llegar el momento en que empiecen a poner soluciones. Como todo, es por falta de dinero, no por falta de interés.

7. Creo que andamos bien de festivales musicales en esta Región. Sí que echo en falta más apoyo, en nuestro caso, en La Mar de Músicas, de las instituciones regionales. Somos una de las grandes marcas de nuestra Región. Nos acaban de dar un premio Ondas, y un premio Fest a la Mayor Aportación Turística que un festival realiza a su Región. Creo que ha llegado ya el momento en que el Gobierno Regional vea lo que aportamos, lo que movemos turísticamente, y que nos vea a nosotros, y a otros festivales, además de como proyectos culturales, también como proyectos turísticos. Lo que no ve la administración regional sí lo han visto empresas privadas como Repsol o Estrella de Levante, que hacen una fuerte apuesta por nosotros.

8. No espero sorpresas. Espero continuidad. Pero ilusión y ganas nunca nos falta.



Manuel robles. Director de Oí Producciones

1. La creación musical en esta Región continúa aportado propuestas artísticas al panorama nacional de forma extraordinaria. Posiblemente sea una de las disciplinas más representativas de la creación regional en esta próxima década.

2. Esto sigue siendo otra asignatura pendiente en el panorama regional desde hace algún tiempo. Un poco de debate no vendría mal.

3. La oferta musical sigue en alza. En algunas ocasiones supera a la demanda. La Región sigue siendo uno de los escenarios más representativos del panorama nacional.

4. ¡Efectivamente! La música regional continúa en ese ciclo positivo que diferentes artistas avalan con sus proyectos creativos, propiciado en parte por la suma de los espacios donde se programa música en vivo, junto con los medios de comunicación que ponen en valor estas citas.

5. La presencia global de un amplio número de artistas (nacionales e internacionales) en diferentes escenarios de la Región a lo largo de este año.

6. Lo mismo la falta de autocrítica es uno de ellos.

7. Posiblemente sea una de esas comunidades donde la oferta de festivales se complementa por su variedad. No estaría de mas intentar que estas propuestas fueran parte del destino turístico de la Región (tanto en su versión de costa como de interior).

8. ¡Con optimismo! Nada mejor que la música para afrontar el cambio de década en estos tiempos de la inmediatez.



Toni Peña. Director del B.side

1. Creo que vivimos un momento de gran crecimiento, con infinidad de grupos de gran calidad, conciertos de artistas nacionales e internacionales, festivales de diferentes formatos... ¿Podemos sentirnos orgullosos? Sí, pero también es importante ser conscientes de que todo lo que sube, baja, y que la caída puede ser dura en el futuro. Hay que estar preparados para los momentos de crisis, trabajando en proyectos y estructuras sólidas que sobrevivan a los momentos complicados.

2. Hay que consolidar estructuras, crear redes de trabajo, salas estables... También es importante ayudar a consolidar grupos de diversos estilos, y potenciar proyectos públicos, pero también privados, que no dependan de coyunturas políticas. El 2020 será un año complejo en cuestiones relacionadas con temas de ruidos. Se avecinan unos años complicados que afectarán a la música en pequeños locales, y también en la calle...

3. No estoy seguro de que asista más gente a los conciertos en general... Supongo que en particular algunos estilos viven un momento de gran éxito, y eso se ve reflejado en los conciertos en salas, pero la verdad es que soy muy escéptico en cuanto al problema que puede suponer el concepto de 'macrofestival' con entradas relativamente baratas en los que poder ver infinidad de grupos... Es un modelo cultural del que casi todos los profesionales participamos de un modo u otro, pero pienso que la sobresaturación acabará por hacer que a la gente le cueste pagar por ver a un solo grupo en una sala.

4. Sí, lo comparto. Saber qué lo ha propiciado es complicado; no creo que nadie lo pueda saberlo a ciencia cierta, porque prácticamente en todas las regiones o grandes ciudades hay buenos promotores, mánagers, gente con ideas musicales, periodistas interesados en apoyar, salas, festivales... ¡Así que serán los productos de la huerta!

5. Por la parte que me toca, creo que La Mar de Músicas ha pasado una gran prueba de fuego poniendo en marcha una 25 edición compleja, en la que por primera vez no contábamos con Paco Martín, su alma mater e ideólogo. Se notó mucho su ausencia, y fue duro, pero todo salió adelante. Por otro lado, personalmente disfruté muchísimo de esta edición del B.Side de Molina de Segura, partiendo también de unos antecedentes complejos..; estoy orgulloso del resultado de esta edición. Ya estamos trabajando con mucha ilusión en el cartel de 2020, que vendrá cargado de sorpresas.

6. Según lo veo, aquí solemos pecar de hacerlo todo a lo bestia (mucho de todo; giras mundiales que pasan por Madrid, Barcelona y Murcia...), y, como decía antes, tengo cierto miedo a que después de las 'vacas gordas' vengan momentos de bajón en los que nos encontremos con estructuras profesionales poco sólidas.

7. Andamos bien, seguramente mejor que en muchas comunidades, pero, según lo veo yo, son importantísimos los festivales de pequeño formato, donde se puedan ver pequeños grupos y artistas emergentes. Y, por supuesto, la variedad es muy importante: festivales de jazz, folk, músicas de fusión, etc.; es importante cuidarlos y potenciarlos.

8. Soy optimista, ¡va a ser un gran año! Seguiremos creciendo. ¡Pasos lentos, pero seguros!



Antonio fidel. Músico

1. Creo que, paradójicamente, dentro de un contexto general de declive de la música como elemento sustancial en el consumo de ocio, en la región de Murcia asistimos al boom de una generación larga y de impresionante buena calidad dentro del panorama musical nacional. En este momento, nuestros artistas están en el foco de atención de la vanguardia musical española.

2. Esta es la otra cara de la moneda, esta es realmente la gran cuestión: la consolidación de esta explosión de creatividad y la canalización y aprovechamiento de esta fresquísima oferta. Y aquí es donde es necesario el esfuerzo y apoyo de los profesionales privados del sector, con todo nuestro bagaje y experiencia, y sobre todo la intervención material de las administraciones regionales y locales, que de una vez sean capaces de ver el potencial y riqueza de la creatividad de los artistas emergentes de nuestra Región y se ilusionen y convenzan de la enorme rentabilidad económica de la industria de la cultura.

3. En este aspecto, en este momento, es la ciudad de Murcia la que va en cabeza y con distancia del resto de municipios. Se ha creado poco a poco y con suficiente buen criterio una red de salas privadas –aprovecho para aplaudir el esfuerzo de sus gestores– y de espacios públicos donde se ha consolidado una cuantiosa y variada oferta musical de calidad, creando un hábito de consumo creciente con un gran efecto centrípeto, quedando el resto de municipios muy atrás por muchísimas razones muy largas y complejas de analizar aquí, pero causadas en su mayor parte por las durísimas y en algunos casos reaccionarias condiciones que las administraciones municipales exigen a las iniciativas privadas, sumándose esto a la poca empatía y el valor residual que estas últimas demuestran hacia la creación cultural en general y a la de vanguardia (nuestros jóvenes) en particular.

4. La comparto, y creo que es resultado de una generación, ya larga en el tiempo, de jóvenes y al tiempo grandes artistas nacidos y crecidos aquí, con un empuje y una visión de vanguardia impresionante. Sería un error histórico desaprovecharla.

5. Sería muy parcial y poco representativa mi opinión. Solo decirte que la iniciativa de la 'Navidad musical' de la ciudad de Murcia me ha parecido excelente, ya que otros municipios compiten por la iluminación y los fastos. Creo que la iniciativa murciana es para aplaudir.

7. De festivales, como en el resto de España (en Europa nos llevan lustros de ventaja), vamos mejor que bien. Y considero que habría que serenar (que no frenar) este mercado en ebullición, ante el peligro, según mi opinión, de morir de éxito. Pienso que sería un buen momento de evaluar la calidad de la programación y la comodidad, confort y seguridad del público, técnicos, artistas y vecinos. Y no caer en el error de pensar que con un eslogan original, diez o doce artistas de nombre impronunciable y un solar donde meter a tres o cuatro mil chavales durante un fin de semana de cualquier manera está todo hecho. No estaría de más darse una vuelta por algunos países vecinos y empaparse de lo que desde hace décadas llevan haciendo en este sector de la industria cultural. Quisiera por otro lado reseñar la importancia y relevancia (nacional e internacional) que tienen los festivales de La Mar de Músicas y el Festival Internacional de Jazz de San Javier, imprescindibles tanto en calidad como en buen hacer, pero no hay que bajar la guardia.

Jota Baeza. Resposable de programación y dueño del Jazzazza Jazz Club



1. Con respecto al jazz, he de decirte que aunque siempre he percibido una cierta idiosincrasia anárquica, existe una eclosión de colectivos, grupos, asociaciones y demás en torno al jazz muy fuerte y creativa. Estos últimos años han surgido el colectivo de La Casica en Algezares, la Escuela de Música Moderna Grove In, y se han asentado otras como Zarangojazz o Cotijazz, además de la gran labor que viene haciendo desde hace años la Asociación Musicalberk, con Juan Antonio Hurtado como profesor de jazz y gran influencia para muchos músicos de Murcia. Espero que sigan surgiendo proyectos y que pronto se llegue a introducir el jazz y otras músicas modernas en los conservatorios.

2. Siendo un poco crítico con nuestro entorno o escena, en cuanto a grupos creo que nos falta un punto de profesionalización: saber vendernos y salir del refugio confortable.

3. No solamente ha aumentado el público en los conciertos, sino que desde Jazzazza hemos realizado más conciertos que en años anteriores. También hemos llevado a cabo proyectos y retos que parecían un sueño, como el de grabar un disco en directo en el club. Aun así, sigue siendo complicado llenar cada semana. Cada vez hay más oferta de ocio y, aunque sea una obviedad, cada día disponemos de más medios, y es más fácil e inmediato llegar a donde crees que está tu público. La gente tiene que ser consecuente y consciente de que si hay un local o un estilo de música que le gusta y le hace disfrutar, hay que apoyarlo y mantenerlo, y no conozco otra fórmula que pagar una entrada.

4. Insisto en mi visión meramente jazzística. Hay muchos y muy buenos músicos en Murcia. No voy a entrar en la visión/versión paternalista de que los músicos jóvenes de por aquí se tienen que ir fuera a estudiar jazz, porque creo que es lo mejor que le puede ocurrir a cualquier persona a nivel de experiencia vital, pero sí que es cierto que una vez acabado el periodo de formación, Murcia es una ciudad complicada para asentarse y vivir profesionalmente de la música.

5. Personalmente, he ido a pocos conciertos. Mi trabajo me impide salir mucho, pero destacaría a Daahoud Salim y Eli Degibri de las formaciones que han pasado por Jazzazza.

7. Sigo los festivales de Jazz de Cartagena, San Javier, Yecla, Cotijjazz, y los nuevos que han surgido en algunas pedanías y pueblos como el de Guadalupe, Molina, Sayza, etc. En cuanto a otros ya asentados y de otros géneros musicales, los sigo muy por encima a través de redes sociales, pero la sensación que me llega es que los que están en marcha funcionan bien. Y en marzo de este próximo año arrancará la primera edición de un nuevo festival que se llamará Murcia Jazz Festival y que nace bajo el auspicio del Teatro Circo de Murcia. Me he involucrado personalmente en la programación.

8. Con mucha ilusión frente a los nuevos proyectos. ¡Salud y Jazz!



Sergio Mercader. CEO de C'mon Murcia

1. La música en Murcia sigue manteniendo el buen momento que lleva viviendo desde hace unos años. Aunque el boom ha bajado, siguen apareciendo nuevos grupos. Creo que dentro de unos años viviremos un nueva explosión de grandes grupos en Murcia.

2. El gran reto para los grupos de Murcia sigue siendo conseguir salir de la Región y llevar su música a otras ciudades. Para muchos, intentarlo es algo prácticamente imposible, ya que no pueden asumir los gastos que supone. Tocar en un festival está genial, pero después hay que girar.

3. Las grandes giras que han pasado este año por Murcia han cosechado muy buenos números, agotando entradas en muchas ocasiones y llenando recintos como la Plaza de Toros, La Fica o el Palacio de los Deportes. Las salas tampoco han tenido problema en llenarse con aquellos grupos ya consolidados. Los problemas los viven las bandas emergentes y las propuestas más alternativas, que tienen que sufrir y luchar para conseguir tocar ante un puñado de personas. Pagar por descubrir nuevos grupos en directo no es algo habitual.

4. Sí que creo que Murcia vive uno de sus mejores momentos. A pesar de que hay salas que han cerrado, la oferta musical cada semana es brutal. Los festivales cada año tienen mayor asistencia. Además, ahora las grandes giras internacionales han echado el ojo a Murcia.

5. Creo que los conciertos de Bob Dylan o Bryan Adams serán lo más recordado de este año. Los murcianos parecen ilusionados al ver a Murcia junto a ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao entre las fechas de las giras internacionales, mucho más que con los festivales a los que parecen ya haberse acostumbrado.

6. Diría que la sobreexplotación de lo que funciona. Si un grupo funciona, tocará hasta saturar al público. Si una idea funciona, la repetiremos hasta que aburra. Necesitamos nuevas ideas y gente nueva que las aporte. Estoy aburrido de leer los mismos nombres y ver las mismas caras. Al final uno tiene la sensación de que la cultura en Murcia son siempre las mismas personas organizando las mismas cosas para el mismo público. Y mencionaría la actitud poco respetuosa de una gran parte del público que ve los conciertos como un momento de ocio.

7. Creo que hay propuestas suficientes y para todos los gustos. Si quieres indie tienes el Warm Up, si quieres jazz tienes el de San Javier o el de Cartagena, si quieres descubrir bandas tienes La Mar de Músicas... Ahora han llegado nuevas propuestas como el Marearock o el Sunsetland, encaminados a públicos totalmente distintos, pero ambos algo olvidados en la Región estos años. Habría que apostar y apoyar a esos pequeños festivales como el Ruidismo, el Ventepijo o el Cabo de Pop, que se esfuerzan por crear propuestas diferentes y que lo hacen sin apenas apoyo.

8. Va a ser un gran año de música. Hemos terminado 2019 con más de una decena de grandes giras anunciadas para 2020 y dos conciertos, los que ofrecerá Extremoduro, que serán históricos en la ciudad. Las salas seguirán dejándose la piel por ofrecer cada fin de semana algo interesante, y los festivales llenando.

Juan Albaladejo. Técnico del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Murcia (CreaMurcia)

1. Tenemos la materia prima con el gran potencial de talento musical que emerge en Murcia. Esto lo podemos corroborar tanto cualitativa como cuantitativamente en las convocatorias anuales del CreaMurcia, con un alto nivel de participación y una amplia diversidad de estilos. Te aseguro, y conozco convocatorias similares de otros municipios, que lo que pasa aquí con la música es realmente sorprendente y admirable, además con la peculiaridad de que el CreaMurcia es el único de ámbito municipal. Más de 125 grupos no solamente es presente, sino que garantiza el futuro.

2. Hay que insistir en dar oportunidades y poner en primer plano a nuestros grupos emergentes. Tanto en los principales eventos que se celebran en los municipios como en los festivales, es una manera de que se sientan respaldados por las administraciones y el resto de entidades que conforman la escena. Por otra parte, hay que ir dando pasos como es el apoyo a la formación y la profesionalización de los músicos, con la implicación tanto de las instituciones públicas como de la iniciativa privada.

3. Según el balance anual que han realizado las salas, creo que ha sido positivo. Importantísima la labor que están realizando e imprescindible para que la escena siga progresando.

4. No se trata de tener una visión optimista; es una realidad. No hay localidad en España donde no haya tocado algún grupo murciano. Todo esto no hubiera sido posible si no hubiésemos tenido el CreaJoven (hoy CreaMurcia), el apoyo incuestionable de los medios de comunicación, tener las mejores salas, los mejores locales de ensayo y los mejores estudios de grabación. Esta confluencia ha hecho posible la proliferación de grupos y su posterior expansión.

5. Una gran noticia el éxito de Rozalén, Second, Varry Brava, Funambulista o Nunatak, por citar algunos. También destacable la creación y consolidación de la asociación de salas de la Región: esto ayudará a seguir generando industria.

6. Valorar más lo que viene de fuera que nuestro producto local. Aunque se están dando pasos agigantados por la calidad de nuestra industria, todavía queda dar otro paso más para perder definitivamente los complejos.

7. Los suficientes y muy buenos. Para que queremos más; apoyemos a los que tenemos.

8. Con optimismo y renovadas energías. ¡Vamos a por él!

José Ignacio Peñalver. Jefe de Negociado de Cultura, Juventud y Festejos de San Javier

1. Depende cómo se mire o cómo te vaya en el 'baile'. Cada vez más encontramos grupos murcianos en festivales nacionales y en medios de comunicación. Hay más espacios en radio, blogs y prensa musical que contribuyen a dar visibilidad y sirven de altavoz a los nuevos músicos. Sin embargo, hay otros muchos creadores con talento que no encuentran apoyo, ni oportunidades, ni el reconocimiento que merecen. Junto a éstos hay otros oficios como editores o creadores audiovisuales que tienen muchas dificultades y están lejos de una etapa dorada en la música en la Región de Murcia.

2. Creo que es importante apoyar a la cultura de base, apostar por los músicos desde que empiezan, cuando reclaman oportunidades, y facilitar el acceso a conservatorios, escuelas de música, apoyar la formación continua del músico y potenciar su presencia en nuevos canales de distribución, difusión y expansión. Para 2020 creo que hay que apostar por estos jóvenes músicos emergentes y facilitarles oportunidades.

3. Bueno, en este último año se han programado más conciertos en salas, y esto es indicativo de que el público está respondiendo tanto en las salas como en los festivales de la Región de Murcia, que también facilitan datos que recogen una mayor afluencia de público.

4. Creo que se está viviendo una muy buena época creativa, y que esa creatividad en su mayoría está llegando al público de la Región. ¿Qué lo ha propiciado? Por un lado, los grupos que se consolidaron antes como Second, Maldita Nerea o M-Clan, que han abierto camino. Por otro lado, en la Región han aparecido festivales, como por ejemplo el Ventepijo, que han apostado claramente por la música murciana, y otros grandes festivales, como La Mar de Músicas o el Festival Internacional de Jazz de San Javier, en los que también están apareciendo músicos murcianos en las ediciones de estos últimos años. Por otra parte, iniciativas como el Big Up han ayudado mucho poniendo en valor todo lo relativo a la creación musical desde sus inicios, y también han conseguido que la industria musical y los medios se fijen en lo que se está haciendo en la Región de Murcia.

5. Para mí, uno de los eventos del año fue el concierto de The Waterboys en el Festival de Jazz de San Javier. Por cierto, esa noche inauguraron el festival los músicos murcianos Fernando Rubio & The Inner Demons...

7. Para ser una región pequeña, hay una amplia variedad de festivales de formatos muy diferentes. Es difícil que algún tipo de música o de público se quede fuera o no se vea representado. Por tanto, yo apostaría por apoyar más lo que ya tenemos, lo que se está haciendo bien en nuestra Región, sin renunciar a propuestas que supongan un valor añadido.

8. Con ganas de seguir trabajando y de poner mi granito de arena para que los proyectos que están ya consolidados mejoren y para que las nuevas ideas y propuestas, que suponen un extra de motivación.



Rafael Hortal. Escritor

1. Murcia ha sido una Región de grandes talentos musicales en todos los géneros; en la actualidad, desde la clásica de Roque Baños al rockabilly de Al Dual. El futuro es aún mejor, pues están surgiendo nuevos talentos, como Pepe Jara, Wonder o Malva.

2. Es fundamental consolidar los Premios de la Música de la Región de Murcia; todos los nominados en estos tres años tienen una gran calidad. Hay que valorar la eficaz labor de programas de radio especializados, como Música de contrabando, en Onda Regional, o los programas de Radio 3, que siempre nos han mostrado el talento de nuestros músicos, independientemente de que vendan mucho o no.

3. Sí. Hay que anticiparse para no quedarse sin entradas, como suele suceder con Second, que pone siempre el cartel de entradas agotadas.

4. Sí en cuanto a la música pop. También recuerdo una época estupenda en los ochenta-noventa, con Acequia, Farmacia de Guardia, Los Hurones, Los Marañones, Fanáticos del Ritmo, M-Clan€ Ellos fueron el germen de lo que surge ahora. En los años de la Movida madrileña y murciana, la música abanderó la modernidad cultural.

5. El concierto de Bob Dylan. Aunque reconozco que eché de menos al Dylan que cantaba con Joan Baez en La Marcha sobre Washington con Martin Luther King...

6. De la música y de todo. En Murcia no basta con ser bueno, hay que luchar mucho para lograr proyección nacional e internacional. Los murcianos no valoramos suficientemente lo que tenemos.

7. Bien, aunque, tratándose de la música, para mí nunca es suficiente. Fue un privilegio disfrutar con Moby y The Chemical Brothers, o con Jane Birkin y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia en San Javier. Hay público para todo, y por supuesto que hay que apoyar más a los festivales que se han consolidado y nos permiten disfrutar en directo de nuestros músicos favoritos, como el Lemon Pop Festival, que está a punto de cumplir 25 años.

8. Atento a las actuaciones que se van confirmando. No olvidaré mirar la programación del Murcia Tres Culturas, La Mar de Músicas y el Jazz de San Javier, entre otros.

Claudia Orellana. Responsable de la agencia de management 'Son buenos' y del Big Up!

1. No cabe duda de que vivimos un momento espectacular. Hay afición, hay talento y ganas, además de muchos estudios de grabación, grandes profesionales en la producción, sonido, etc. Pero la base para ese desarrollo de talento es muy precaria. Se les descubre, se les dice: «Tú vales», graban, se gastan el dinero, pero luego somos incapaces de hacerles crecer profesionalmente, de darles visibilidad, de comercializarlos; y, encima, les hemos creado expectativas poco reales, porque hay prisa, y todo se queda en algo local y perecedero. Se ha mejorado mucho, desde luego, pero aún queda mucho por hacer.

2. Los grupos tienen que salir fuera de la Región para crecer, para editar sus canciones, distribuirlas, buscar visibilidad... Creo firmemente en que debería haber un sello regional que diera cobertura a tanto producto, como resultado de tanto talento. En 2020 Son Buenos lanzará un sello privado paralelo, y más abierto, llamado Crema, para que los grupos murcianos tengan esa herramienta y puedan distribuir su música desde nuestra propia Región, fomentando así un catálogo regional, pero con visibilidad global. Además, hay que insistir en la profesionalización y en un asesoramiento real para que esto ocurra. Otro aspecto en el que insistir es en la necesidad de apoyar los cafés-concierto y otros espacios pequeños privados para música en directo. Más allá de los eventos institucionales, es en estos circuitos donde las escenas se fortalecen, donde se fomenta la creación de un público potencial y objetivo, y donde se desarrolla la cultura; buscar visibilidad en eventos ocasionales, en la calle, no trabaja un público objetivo, y es muy selectivo, y lo de telonear es un tema para debatir aparte..., porque ya no es lo que era, y a veces se les vuelve en contra a los grupos que empiezan. Y, por último, visibilidad nacional e internacional fomentando ayudas para eventos fuera de la Región, ferias de industria musical e, incluso, giras nacionales. Esta es la única manera. El Big Up! pretendía atraer el foco nacional sobre el talento y la escena murciana, y creo que se ha conseguido bastante en estos siete años. Ha funcionado y hay prueba de ello.

3. Eso lo podrían decir mejor las salas. Pero lo que está claro es que una contraprogramación gratuita no ayuda mucho... Aunque lo que realmente ocurre es que tenemos una falta de cultura por la música en directo e incluso como opción de ocio que es sonrojante, y lo peor es que, si no lo remediamos ya, en las nuevas generaciones va a ir a peor...

4. Claro que sí, aunque me gusta decir que es de plata; el oro aún está por ganar. Hay locales de ensayo, afición, productores, estudios de grabación, una prensa especializada de nivel que apoya la escena a tope y que ya quisieran en muchos otros lugares, y muchas ganas de ir muy rápido. Se nota el ruido. La hornada Viva Suecia, Nunatak, Crudo Pimento, Hitten, Kaze, Al Dual, Blas Cantó, Muerdo, Walls€ hacen soñar en hacer posible lo imposible. Eventos como el Big Up! ayudan a poner la lupa en esta Región y establecer lazos con la industria. Ver que es posible una apertura nacional e internacional y que hay una remota posibilidad de hacer de la música una profesión son los mejores alicientes.

5. Lo más destacado de 2019 es, para mí, la creación del Instituto de Gestores Culturales de la Región de Murcia, pero lo que más recordaré es el efecto Big Up! 2019, cuyas consecuencias están siendo tremendas.

6. La falta de visión de conjunto y el escaso interés por sembrar para el futuro: la impaciencia por el éxito rápido y local y la lucha de egos de promotores públicos y privados no ayuda. Aunque realmente esto no es endémico de Murcia; pasa en todas partes y nos pasa a todos.

7. Esto es todo un debate. Creo que faltan, y hay que apoyar a los que ya están y hacerlos crecer, pero además fomentar las iniciativas privadas; es muy necesario y lo único que hará que sean sostenibles. Por otro lado, creo que festivales con alma hay pocos; eso sí, muy buenos: La Mar de Músicas, el Jazz San Javier y el de Cartagena, el Lemon Pop, el Warm Up, el Ruidismo, el Ventepijo€ Cada vez se tiende más al festival de consumo rápido, cajón de sastre para todo tipo de géneros, que acaban siendo unas fiestas patronales, con todo mis respetos a las fiestas patronales... En el fondo se tiende a las experiencias de ocio musical y quedan pocos que fomenten la experiencia cultural.

8. Muy apasionante, la verdad. Tengo la sensación de que lo que pase este año va a determinar mi futuro profesional en la música y el de Son Buenos. Los nuevos proyectos me tienen con mariposas en el estómago, ¿y sabes lo que es eso a mi edad?



Alicia Baltasar. Gestora de 'Surefolk'

1. En cuanto a la música folk, que es nuestro sector, digamos que la situación es estable, con una decena de grupos en la actualidad, pero todos ellos consolidados, con experiencia y presencia a nivel nacional. El futuro es incierto. La evolución de la música folk per se es muy lenta; se ganan adeptos, pero muy poco a poco. Dependemos de factores externos que nos ayuden a promocionarnos en diversos ámbitos...

2. Necesitamos ayudas a la producción, y tener presencia en los espacios escénicos. El teatro lo copa casi todo. Gozar de espacios fijos en radio y televisión sería fundamental. Y tocar en nuestros festivales. Traemos ritmos étnicos de cualquier país del mundo, pero los de nuestra Región no nos sirven... ¿ A qué retos habrá que enfrentarse en 2020? Sobre todo al de la profesionalización, en las producciones –que cada vez son más exigentes– y en los directos. Hay mucho nivel, sobre todo fuera de la Región, que es donde está el mercado de la música folk.

3. Por desgracia, o por suerte, depende de cómo se mire. Las bandas de folk en general, y las murcianas en particular, no se prodigan mucho en las salas... Somos carne de festival.

4. Quizá en la música indie, o entre los cantautores, pero no en el folk.

5. Pues que, pese a la escasez de grupos, conciertos y demás, tres bandas de folk presentaron disco este año: Juan José Robles (In-quietud), Malvariche (Abonico) y Túa (Encuentro). No tiramos la toalla. Sin duda, el reconocimiento a Malvariche en la última edición de los Premios de la Música de la Región de Murcia es un paso adelante; son una institución en el folk murciano.

6. La gratuidad en los conciertos ha hecho mucho daño. También la falta de formación de base, de currículum, actividades extraescolares... Hay que formar a futuros músicos y consumidores de música. Estamos a la cola de España.

7. De folk mal, muy mal. Se perdió el festival de Música de Raíz de Murcia, el Espirelia en Lorca, el Pinatar Folk... Y los grandes (La Mar de Músicas, el Jazz San Javier, el Warm Up...), no quieren saber nada de nosotros. ¿Faltan propuestas? Falta concienciarnos de que todo tiene cabida en estos festivales (si tiene, por supuesto, un mínimo de calidad). No hay que sentir vergüenza de lo nuestro. ¿Hay que apoyar más a los ya existentes? Nunca vienen mal los apoyos. Pero unos lo necesitan más que otros, y si no, que le pregunten a la organización del Festival de Barranda que, por cierto, ha sido declarado de Interés Turístico Nacional.

8. Con mucho trabajo por hacer, pero que afrontamos con optimismo.

Rafa Gómez-Vizcaíno. Responsable de Silbato producciones y de la programación del Lemon pop y del Microsonidos

1. Cada vez hay más oferta; eso siempre es bueno. La ciudad ha crecido y el público responde, a la vista está. Confiemos en que no sea una burbuja...

2. Creo que 2020 va a ser un año de conciertos brutal; esperemos que la gente pueda responder a todo... Por otro lado, la escena de grupos va creciendo y posicionándose mejor cada día. A nivel promotores, intentar que los de fuera no nos coman mucho la tostada.

3. Creo que las salas están trabajando muy bien. A lo largo del año siempre hay algunas catástrofes, pero es lo que tiene el día a día....

4. Creo que Murcia lleva años bien posicionada. ¿Edad de oro ahora? No sé..., no lo creo. Los márgenes son tan limitados que ni para bronce da la cosa...

5. ¿Lo más destacado? Los nuevos grupos. ¿Lo más recordado? Los que ya no están.

6. Creo que la Administración debe dar más facilidades a la empresa privada, y no hablo tanto de ayudas económicas como de evitar trabas burocráticas, en ocasiones muy arcaicas.

8. Ayudemos a los que están. Creo que hay trabajo y calidad. ¡Salud, rock y feliz año!

Paco Larrosa. Propietario de 'La Yesería'

1. Sinceramente, no lo sé. Tal vez con una legislación más clara y permisiva con los conciertos en pequeños locales (me resisto a llamarlos salas de conciertos)... Es donde históricamente ha surgido el underground, que personalmente es lo que más echo en falta en Murcia. Ni siquiera creo que las instituciones tengan que apoyar, bastaría con dejar hacer.

2. Al menos en lo que yo conozco de primera mano, definitivamente sí hemos notado un aumento de público. Lo que ya no tengo tan claro es que sea por una mayor afluencia o porque muchos grupos que antes iban a salas de mediano aforo han empezado a optar por pequeñas salas con menos costes, más fáciles de llenar y rentabilizar.

3. Creo que, desde hace unos años, tanto músicos como promotores, mánagers, salas, técnicos, estudios de grabación, locales de ensayo y en general todo lo que supuestamente forma una 'escena' se ha profesionalizado mucho, y eso en principio está muy bien. Y no es que lo diga yo, es algo que también perciben y comentan muchos grupos cuando vienen a actuar a Murcia. Lo que me preocupa es que de la profesionalización al mainstream solo hay un paso, y me temo que ya tenemos pie y medio dentro.

4. Me he pasado todo el año liado con problemas con el Ayuntamiento, de papeleos, reformas y preocupaciones varias, y la verdad es que he estado bastante desconectado de cualquier cosa que ocurriera fuera de La Yesería...

6. Ambas cosas son compatibles, pero yo me conformaría con que los que ya hay intentaran ofrecer, aunque fuera solo en parte, algunas propuestas más arriesgadas. Sinceramente, creo que hay público para ello, pero, claro, esto es muy fácil decirlo cuando no es uno el que pone la pasta...

8. De 2020 no espero nada distinto a 2019, 2018€