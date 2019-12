"Mantenemos las ganas de seguir haciendo cosas con ilusiones renovadas"

En plena gira de presentación de su 'Anillos y raíces', los murcianos terminan un año increíble con un concierto de entradas agotadas en la Sala REM de Murcia en el que celebrarán el 10º aniversario de su exitoso 'Fracciones de un segundo'.

«Al fin les llega su hora. El cuarto disco de Second, Fracciones de un segundo, editado por Warner Music, saldrá a la venta el próximo 20 de enero. La producción corrió a cargo de Carlos Jean. Second han optado por cantar en español, y la jugada parece haberles salido bien: un trabajo destacable, con un mayor refinamiento sonoro y un ostentoso trabajo en producción. Fracciones de un segundo se construye a base de canciones pop sofisticadas y logra trasmitir, a partir de los arreglos y la voz portentosa de su cantante, la nostalgia contradictoria del paso del tiempo. Este nuevo disco afianza a Second y los muestra como una luz dentro del panorama musical español»: esto escribía a la salida de este disco, que ahora, diez años después, reeditan, y lo corroboro.

Second acaban de publicar en digital y en vinilo una reedición con cinco temas extra del LP que les popularizó, y tres canciones regrabadas con distinto estilo: Rincón exquisito, Todas las cosas y Más suerte. A esto se le suman dos versiones en directo de los temas Conocerte y Rodamos y una lujosa edición, un regalo para sus fans. Terminan así un año increíble –agotando entradas por todo el país y llenando en festivales–, con un concierto especial en el que celebrarán el 10º aniversario de su disco. Todo vendido para ver a Second en esta gira exclusiva, que finaliza en Murcia. Paralelamente a este lanzamiento y los cuatro conciertos exclusivos de esta semana, donde repasaran integro Fracciones de un segundo, Second se encuentran inmersos en la segunda tanda de gira de presentación de su más reciente álbum, Anillos y raíces. Jorge Guirao y Nando Robles nos sitúan en el gran momento que vive la banda murciana.



Es tal vuestra actividad que coinciden dos giras, y una de ellas es la de celebración del 10º aniversario de Fracciones de un segundo ; aparte, vuestra gira de Anillos y raíces , que continúa en 2020 con más actuaciones, y se suman a las ya realizadas en 2019.

Nando: Sí, creo que ha sido uno de los mejores años que hemos pasado, y comenzamos el año el 2 de enero, que estaremos en Logroño, en el Actual, y estos días estamos centrados en esta celebración con cuatro fechas (Madrid, Granada, Valencia y Murcia), sold outs, muy contentos con la respuesta de la gente, las entradas han volado.

¿Por qué solo cuatro fechas, pudiendo haber ampliado más la gira? ¿Es para coexistir con la que venís rodando de Anillos y raíces ?

Jorge: Básicamente porque era cuando teníamos hueco para hacerlo. No sabemos si en un futuro tendríamos más, pero de momento hemos decidido hacer estas cuatro fechas en las que tocaremos el disco Fracciones de un segundo íntegro. Habrá canciones que no hemos tocado nunca en directo: Cómo sería, por ejemplo.

N: Dicen la tocamos muy poquitas veces, y lo bonito es darle ahora esta dinámica con el nuevo formato de banda con Ricardo y con David. Hemos hecho una piña con los dos músicos nuevos, y volver a visitar estas canciones después de tanto tiempo y ver cómo suenan en el local de ensayo como un cañón desde que empezamos a prepararlas de nuevo es un gozo.

Rincón exquisito es de las que yo diría que nunca os habéis desprendido.

J: Siempre nos ha acompañado allá dónde vamos.

N: Es para nosotros una canción muy importante; tanto en ese disco como en esa canción, Second empezó a encontrar su identidad con el sonido que ha venido desarrollando en los discos posteriores.

Recuerdo que en su momento os comenté que Rincón exquisito os iba a proyectar mucho, pero con el tiempo compruebo que me quedé corto.

J: La verdad que sí. Y fíjate que nosotros en principio no la contemplábamos como single. Con el paso del tiempo hemos descubierto que los artistas no somos buenos a la hora de elegir los singles.

N: Yo tengo el recuerdo de Jorge con Sean viendo las melodías solo con la guitarra y la voz, y decir: «Por aquí vamos bien, esta va a ser una buena canción si sabemos desarrollarla». Es cierto que la labor de Carlos Jean como productor le dio un empaque a la canción.

Creo que hizo un buen trabajo en las voces. Reconozco que me chocó que él hiciera de productor. ¿Quedasteis a gusto?

Jaja, sí, la verdad es que Fracciones fue un disco muy trabajado y quedamos muy satisfechos con el resultado del disco. Ahora que estamos volviendo a tocar los temas, nos damos cuenta del gran trabajo que se hizo antes. En el tema vocal también tuvo una función destacada Raúl Quílez, que era un ayudante e hizo una labor excelente.

Raúl Quílez participó junto a Maryan Fruto en Todas las cosas .

N: Sí, ya rondaba por nuestras cabezas lo de hacer ese final con un toque góspel, y en esta revisión del disco en el cd extra la hemos podido hacer más elaborada con la gente de Belter Souls.

Volviendo a Rincón , es una canción que, vosotros mismos habéis dicho, marcó un antes y un después.

J: Totalmente. Es una canción que nos ha dado y nos sigue dando mucho. Y no me canso de tocarla. Ha sido un gran acierto de Second.

Estas cuatro ciudades en las que celebráis el aniversario de Fracciones son en las que tenéis más seguidores?

N: Ha sido más por logística. En Madrid había que hacer una, tenemos muy buenos recuerdos de la sala Sol, donde el público empezaba a sumarse a nuestra propuesta. Son ciudades que funcionan bien y en las que no se podía faltar.

¿Y puede que retoméis algunas fechas, las intercaléis en vuestra actual gira de Anillos ?

J: De momento no hay nada cerrado, así que seguiremos con la gira de Anillos y raíces, pero nunca se sabe. En principio son estas cuatro fechas, conciertos íntimos, con toda la artillería, para que la gente los disfrute, y continuamos con nuestra gira, que aún le queda mucho recorrido.

¿Cómo recordáis la grabación de Fracciones ? ¿Cómo eran aquellos años?

N: El recuerdo que tengo es que era todo más analógico, y que en la composición de Fracciones éramos capaces de hacer canciones en base a una idea, dos o tres notas de guitarra, y eso lo elaborábamos en el local de ensayo. Fue un disco que nosotros llevábamos bastante trabajado al estudio; siempre hemos sido un grupo de ensayar muchísimo, de darle muchas vueltas a las canciones. La 'raíz' de nuestro último disco era volver a ese estado de conexión, disfrutar de esa manera de hacer discos que es encerrarte en un sitio a escuchar música y hacer canciones, lo que a veces se pierde en las vorágines de las giras. Fracciones se hizo en el local de ensayo entre todos, y Anillos lo compusimos encerrados en una casa, hablando de música, no solamente tocando.

Fracciones era el segundo disco que componíais en castellano. ¿Cómo llevabais la posible presión por lo de haber dejado el inglés? ¿Aún la sentís?

J: Siempre hay alguno que dice que le gustábamos más en inglés, y yo le preguntaría: ¿Dónde estábais cuando cantábamos en inglés? Porque en las salas no estaban o eran muy pocos.

N: Con el paso de los años he llegado a la conclusión de que, hagas lo que hagas, va a haber gente a la que le vas a gustar, otros a los que no, y un porcentaje a los que le va a dar igual, así que lo mejor es hacer lo que te gusta y disfrutar haciéndolo.

¿Cómo recordáis lo de enfrentaros a la composición en español con vuestro segundo disco?

J: Fue un disco que nos tomamos bastante tiempo, tanto para hacer las letras como para componerlo. Sacamos Invisible en 2006, y este disco salió en 2009, un tiempo bastante largo en el que paramos, reflexionamos y probamos muchas cosas. Viendo viejas grabaciones me dí cuenta de que hicimos infinidad de versiones. La canción de Rodamos me puse a escuchar la primera idea y es que no tiene nada que ver con la que salió en el disco. Y además veía a Sean muy cómodo cantando en castellano.

N: Nos gusta rebuscar en esas grabaciones. Lo bonito de esta revisión es que las tenemos que sacar de nuevo porque no nos acordamos de tocarlas, y claro, el tiempo ha pasado.

J: Hay ideas para dos discos más.

¿Quizás esa sea la razón por la que habéis hecho algunas regrabaciones para esta reedición conmemorativa de Fracciones ?

J: Queríamos buscar un matiz distinto y otra forma de reinterpretar los tres temas que hemos vuelto a grabar (los otros dos son los que tocamos en directo con la Orquesta Sinfónica en el Teatro Circo), buscando un concepto más acústico, más íntimo; también con arreglos muy sinfónicos (Álvaro Martínez hizo una labor excepcional metiendo arreglos de cuerda, y hay parte de los músicos de la Sinfónica) con las que intentamos darle otra visión muy distinta a las canciones.

N: Sí, se trata de reflejar ese paso del tiempo. Queríamos que en ese cd extra la gente fuese capaz de ver cómo puedes cambiar una determinada canción en estos diez años que han transcurrido.

Habéis sacado una edición maravillosa con otro diseño, nuevo.

N: Se ha encargado Marc Bello; ya trabajamos con él en Montaña rusa. Fue Sean el que aportó la idea un tanto daliniana, los relojes blandos, la persistencia de la memoria. Queríamos que quedara como un regalo para los fans que nos han venido siguiendo. Jorge se encargó de la parte técnica musical, y yo lo hice con Marc sobre cómo queríamos el montaje. Le enseñé una imagen de los Beatles y le dije que quería que el cd fuera insertado, y él encontró la solución.

Raúl Lara y Jorge son los que han realizado esta nueva revisión de Fracciones .

J: Sí, estuvimos haciéndolo en el estudio en agosto y yo me encargué de buscar al coro, y tuve la grandísima suerte de encontrar a gente como Pablo Torres de Belter Souls, que son auténtico descubrimiento, y también me encargué de establecer la dirección de hacia dónde queríamos llevar estas nuevas canciones. En ninguna de las regrabaciones hay guitarras eléctricas, es todo más orquestal, con instrumentaciones como el xilófono; hay mucha cuerda, sintetizadores, mucha percusión y se han sustituido las guitarras por otros elementos. Era algo que me apetecía mucho hacer, y el resto de la banda estaba de acuerdo.

Vosotros tenéis los derechos de este disco.

N: Sí, a los diez años ya son nuestros, lo que constituye un doble motivo de celebración.

El 30 aniversario de Second como banda todavía no llega.

J: Todavía no. Yo creo que aún falta un tiempo para nuestro próximo aniversario. 2020 lo enfocamos a Anillos y raíces, gira de salas y teatros, aforos diferentes a lo que hicimos en la primera tanda de conciertos de la gira. También haremos algunos festivales, y dentro de nada entraremos a grabar nuevamente.

Mencionas los festivales, y Second ha sido uno de los cinco grupos que ha estado en más festivales.

J: Este año no hemos parado, había que volver con mucha energía; es el año que más festivales hemos hecho.

¿ Le debéis mucho a Fracciones ?

J: Sin duda. Ha sido un disco que nos ha dado muchísimo... Fue el punto de inflexión con el que Second empezó a sonar a Second, y ha sido el punto de partida de muchas composiciones, véase Nivel inexperto o Teatro infinito: son canciones interconectadas entre ellas, y el germen del sonido proviene de Fracciones.

Rincón exquisito os abrió las puertas de la radiofórmulas.

J: Sí, fue un tema que sonó en Los40. No fue un número uno, pero sonó bastante durante una temporada, y seguro que mucha gente la conoció a través de la radiofórmula.

¿Y ahora sonáis en las radiofórmulas?

Yo creo que Second es más de radios especializadas. La radiofórmula cada vez se ha ido cerrando más hacia otro tipo de música. Pero nosotros nunca hemos tenido prejuicios, y en cuanto más sitios consigamos sonar, mejor.

El repertorio será estrictamente Fracciones .

J: Tocaremos el disco completo y algo más. Las sensaciones en el local de ensayo han sido muy positivas, y vamos a darlo todo.

¿Cómo os veíais hace diez años y cómo os veis ahora?

J: Creo que estamos con más ilusión que nunca, con ganas de salir a tocar y pasárnoslo bien. Está bien lo de poder echar una mirada atrás, lo estamos disfrutando en los ensayos.

N: Como decía la canción, mantenemos esa inocencia intacta, las ganas de seguir haciendo cosas con ilusiones renovadas con un nuevo formato de banda. Ojalá que podamos tocar tanto en 2020 como ha sido este año y dar otra vuelta de tuerca con el nuevo disco.