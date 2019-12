Perla Calvaruso: "Detrás de un espectáculo de magia hay muchos años de preparación"

Maga en The Victor's. La compañía italiana llega esta semana a la Región para presentar su espectáculo The new generation of magic, un show con mentalismo, escapismo e ilusionismo y no exento de humor que los hermanos Calvaruso (además de Perla, Daniele y Sissi) presentan en los próximos días en Calasparra y Caravaca.

Procedente de Italia, el grupo artístico The Victor's llega esta semana a la Región (Calasparra y Caravaca) para presentar su espectáculo titulado The new generation of magic, una muestra de magia que incluye escapismo, ilusionismo, trucos e ilusiones nuevas con toques cómicos, juegos de manipulación, mentalismo... En definitiva, un show creado para sorprender y entretener a públicos de todas las edades y que hoy estará, a partir de las seis de la tarde, en el Auditorio de Calasparra y, el lunes que viene, en el Teatro Thuillier de Caravaca.

The Victor's nace de las ideas y sueños de tres jóvenes hermanos italianos, Daniele, Perla y Sissi (los Calvaruso), nacidos en el mundo itinerante del circo y del espectáculo en general. Los tres pertenecen a la segunda generación de una familia de artistas –ya sus bisabuelos estaban relacionados con los escenarios, en concreto con el teatro–, un hecho que no han podido obviar, pues lo llevan en la sangre. Y pretenden demostrarlo, ahora, en la Región. Hablamos con Perla para conocer un poco mejor este show y esta historia de magia.



Para comenzar: ¿Qué se va a encontrar el público de Calasparra y Caravaca que asista a las funciones de The new generation of magic?

Se trata de un espectáculo de magia e ilusión preparado para todos los públicos: lo van a disfrutar desde los más pequeños hasta los adultos. Incluye diferentes juegos de magia que van desde la manipulación, el mentalismo, incluso el transformismo y la escapología, por lo que es un show muy variado. También cuenta con algunas partes cómicas, muy divertidas, que hacen que el público disfrute de una pequeña mezcla de emociones: hay risas y, claro está, esa pizca de tensión necesaria para que el espectáculo funcione.

Son tres hermanos, y cada uno realiza un tipo de magia diferente. ¿Cómo es vuestra participación en este espectáculo?

Cada uno tiene su parte en la función, sí. Los juegos principales los realizó yo, y mis hermanos suelen estar trabajando más bien detrás del escenario encargándose de la realización del espectáculo: son fundamentales para el buen desarrollo de la función.

Se suele decir que un buen mago nunca rebela sus trucos, así que... ¿es fácil aprender magia en Europa en estos tiempos?

Es fácil empezar y aprender las cosas más básicas, pero llegar a ser capaz de realizar trucos más complicados, que de verdad sorprendan a la gente, es muy complicado. Espectáculos como este, de nivel profesional, necesitan de mucho entrenamiento, sobre todo los que conllevan manipulación: a veces hay que empezar a practicar muchos meses antes, incluso años.

Detrás de cada truco, por pequeño que sea, hay un proceso de ensayo y de técnica.

Claro. Detrás de lo que hacemos hoy en día hay muchos años de preparación, añadiendo cada temporada algún truco diferente y ensayando muchos meses para poder realizarlos sin errores. Por ejemplo, en este espectáculo llevamos unos juegos que en la función duran como 30 segundos, pero que llevan detrás meses de preparación y de ensayos.

Cuentan que vienen del mundo del circo. ¿Cómo llegan al mundo de la magia?

Todo empezó con el mundo del circo, sí, pero en nuestra familia siempre había alguien que realizaba números de magia. En todos los circos del mundo siempre ha habido magos, algunos de ellos muy importantes. Nosotros nos fijamos en el tema de la magia porque es algo que se puede renovar cada año y encanta tanto a pequeños como a mayores. De hecho, somos varios en la familia los que nos dedicamos a la magia y siempre intentamos aprender un poco los unos de los otros.

¿La magia sigue interesando al público?

La magia sigue interesando mucho. Especialmente en España notamos muy buenas reacciones a nuestros shows, una gran acogida del público que acude a vernos cada noche.

Lo ha mencionado antes: se trata de un espectáculo para todos los públicos.

Exacto. Hay juegos más apropiados para ciertas edades, pero, en general, los más pequeños lo van a flipar con nuestros números... Creo que hemos conseguido crear una combinación perfecta que deja atónico al espectador de cualquier edad.

Con esto de que las nuevas generaciones viven pegados a la pantalla del móvil o el ordenador, ¿es más complicado hacer magia y que no te pillen el truco?

Que jamás alguien pille dónde está el secreto es también parte del truco, así que tenemos que practicar mucho para que, aunque alguien grabara el espectáculo con una cámara de vídeo y lo reproduciese a cámara lenta, nunca pudiera detectar dónde está el truco.

Por último: después de Caravaca y Calasparra, ¿por dónde sigue la gira?

Tras terminar en Caravaca y Calasparra nos vamos a Catral y ya seguiremos la ruta por toda España, provincia por provincia. Hemos estado de ruta en Italia y Francia y ahora nos queda recorrer vuestro país.