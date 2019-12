"Ver a todas estas bandas de Murcia triunfando es una motivación para tomarte este 'hobby' más en serio"

Una nueva banda con sello made in Murcia, Funicular, ha llegado para tratar de seguir la estela de grandes como Viva Suecia, Second y Varry Brava. De momento, ya tienen en su haber dos EPs, el último, 'Tras los impactos', disponible en plataformas digitales desde hace unas pocas semanas.

Ha llegado un punto en el que cuesta seguirle la pista a la escena murciana. Cada año, nuevas bandas nacidas a orillas del Segura suben sus canciones a Spotify, recorren las salas de la ciudad y se cuelan en los carteles de diferentes festivales, ya sean de aquí o de fuera, éstos últimos, tomando como aval el sello de calidad made in Murcia que ha surgido en los últimos años al calor de bandas como Second, Varry Brava y Viva Suecia. Sin embargo, no todos llegan al alcanzar la estela de estos tres gigantes del indie nacional: ni el lugar de origen es un seguro ni a veces es suficiente con demostrar talento (la industria musical es despiada). Sin embargo, el camino se construye a base de esfuerzo, trabajo y dedicación, y se recorre con los pies en el suelo. Por eso hay bandas que no solo suenan, sino que también pintan bien. Es el caso de Funicular (Toni Bastida, voz y guitarra acústica; Lolo Paredes, guitarra y coros; Álvaro Sanchez, bajo y coros, y Adrián Llor, batería), que desde que comenzaran a ensayar a principios de 2018 no han parado de dar buenos pasos en su carrera: comenzando por dar un buen puñado de conciertos y participar en varios certámenes, y siguiendo por la publicación de dos EP's, uno homónimo, el pasado mes de enero, y otro, titulado Tras los impactos, disponible en plataformas digitales desde hace unas pocas semanas. No es casualidad, por tanto, que poco a poco vayan llegado las pequeñas recompensas, como tocar en la Plaza de la Sal de Aranda del Duero dentro de la última edición del Sonorama Ribera o ser finalista a Mejor Artista Debutante en los Premios de la Música de la Región de Murcia 2019. Hablamos con Toni para conocer un poco mejor el proyecto.



El grupo nace en enero de 2018 y, justo un año después, publican su primer trabajo, Funicular . Ahora, en unas semanas, celebran su segundo aniversario como banda. ¿Cómo han sido estos dos años? Van cumpliendo sus propias espectativas, si es que las había?

Han sido dos años frenéticos, la verdad. El primero lo dedicamos íntegramente a la composición y grabación de un primer single, pero este segundo ha sido bastante más intenso... Hemos tenido un 2019 cargado de conciertos –algunos esperados y otros no–, hemos grabado un segundo EP y, en general, hemos recibido muchísimas alegrías. También nos hemos tropezado y nos hemos levantado unas cuantas veces; al fin y al cabo, eso es lo que te hace aprender y madurar. Y nuestras expectativas se han visto superadas con creces. Quizá esto nos haga mucho más exigentes con nosotros mismos, pero, al final, lo que importa es disfrutar de la música, sin prisa, pero sin pausa.

Hace unos días estaban en los Premios de la Música de la Región nominados a Mejor Artista Debutante junto a Arde Bogotá y Mavica. Al final, la cartagenera se llevó el gato al agua, pero, sin duda, estar ahí, es síntoma de que las cosas van por buen camino, ¿no?

Por supuesto. El año pasado pudimos asistir de público y nos quedamos atónitos con el nivelazo que había. Jamás habría imaginado que tan solo un año después estaríamos ahí como finalistas a Mejor Artista Debutante... Verdaderamente estamos muy agradecidos con la gente que ha confiado en nosotros y nos ha hecho un hueco en ese pequeño podio; es muy gratificante ver cómo todo esfuerzo tiene su recompensa.

Además, aunque tienen pasado en otras bandas, creo que este es su primer proyecto en serio, con lo cual este tipo de cosas, estos reconocimientos, imagino que sientan bastante bien.

Efectivamente. Es un poco lo que te comentaba antes: además de la satisfacción personal, es también una motivación, un chute de energía para seguir trabajando y, a su vez, nos orienta en el sentido de cómo se están haciendo las cosas (no hay que olvidar que estamos en pleno aprendizaje...).

Pero, por lo pronto, ya pueden decir que han tocado en la Plaza de la Sal del Sonorama Ribera, que empieza a convertirse en una especie de prueba de fuego para grupos consolidados, así que no me quiero imaginar cómo fue para ustedes aquella tarde... ¿Cómo lo recuerda?

Fue un sábado a las tres de la tarde. Aquello estaba a reventar y caía el sol a plomo. Previamente habíamos tocado para no más de 80 personas, siendo optimistas, así que imagínate tener delante de repente a más de 4.000 esperando a que des el primer acorde de guitarra... Al principio fue intimidatorio, pero a los pocos minutos de empezar nos vinimos muy arriba al ver cómo la gente saltaba y lo daba todo. Pese al calor, el público aguantó hasta la última canción. Recuerdo que pasé el resto del día en una nube, con una sensación muy parecida a la de un primer beso...

Bueno, a lo que toca: hace un mes presentaban su segunda referencia, otro EP, Tras los impactos . ¿Qué ha cambiado desde Funicular ?

Muy buena pregunta. Se podría decir que ha cambiado casi todo. Es como si tras Funicular hubiésemos hecho un curso intensivo de unos cuantos meses y Tras los impactos fuese el examen final. Hemos ido recogiendo todos los consejos recibidos y hemos observado mucho, muchísimo. Creo que hemos mejorado mucho el proceso de composición y hemos conseguido un sonido más potente y más nítido. Personalmente, estoy muy contento y creo que el resultado es bastante fiel a lo que tenía en mente.

¿Qué puede contarnos de estos cinco nuevos cortes?

Tras los impactos contiene pequeñas historias de temática actual, críticas y desconformidades, alegrías y tristezas?, un poco de todo. Plasma pequeños 'impactos' sobre nuestra vida y la de las personas, que van esculpiendo nuestra forma de ser y de actuar.

Por cierto, llevan dos EP's a sus espaldas, y entiendo que ahora mismo estarán centrados plenamente en mover Tras los impactos , pero, ¿no se plantean un largo? ¿A qué obedece esto de sacar sus temas en pequeñas dosis? ¿Es lo que toca en estos tiempos?

Sacar un largo se está convirtiendo en una necesidad, sí. Un EP es como un Trabajo de Fin de Grado, mientras que un LP es toda una tesis doctoral. Tenemos gran cantidad de temas que nos encantan y nos arden los dedos por sacarlos a relucir. Entre ensayo y ensayo, estamos trabajando en ellos para pulirlos bien y poder meternos a estudio para aunarlos en un disco como Dios manda; esperamos poder hacerlo para después de verano. Pero el dosificar las canciones ha sido casualidad; nos ha venido un poco así. Funicular salió porque realmente ya tocaba, sin embargo Tras los impactos fue fruto de una oportunidad irrechazable, como era grabar en un estudio de primer nivel como es Neo MusicBox. Realmente no sé que es lo que toca en estos tiempos... Nosotros queríamos generar contenido para que la gente tuviese acceso a nuestras canciones y poder cantarlas en los directos, así que esta oportunidad fue muy buena. De hecho, ahora pienso que no sería mala idea sacar algún single esporádico antes de sacar el largo Yo por si acaso estaría bien atento... [Guiño, guiño].

Ahora que mencionábamos Funicular , tuvieron la oportunidad de trabajar con Paco Román, de Neuman, en la producción del tema que cierra este primer trabajo, Presas fáciles . ¿Qué tal con él? Como 'padrino' no está nada mal...

Ese día aprendimos latín. Paco Román cogió a cuatro músicos más verdes que una lechuga, los aliñó e hizo con ellos una ensalada. Fue un auténtico cambio de chip. Actualmente, Presas fáciles es un tema que disfrutamos muchísimo en directo, es pura fiesta.

Neuman, Viva Suecia, Second, Nunatak, Varry Brava..., ¿siguen un poco la línea de estas bandas? Para el que no les conozca, ¿alguna con la que tengan particular afinidad musical?

Creo que cada banda sigue su propia línea con pinceladas de lo que tiene alrededor. Tal vez nosotros tengamos más bien un 'brochazo' de Viva Suecia, incluso de Neuman, pero es que realmente nos encantan esas guitarras contundentes... Second también nos mola mucho y es una influencia notable para nosotros. También nos gustan los Varrys y Nunatak, aunque musicalmente creo que tenemos un sonido más rock.

¿Cómo definen lo que hacen?

Alguna vez nos han definido como 'power pop', y no creo que vaya muy desencaminado... Hacemos una música bastante cañera con melodías pop. Nos gusta que haya partes envolventes y atmosféricas, casi misteriosas, y partes de venirte muy arriba, partes de romper. Poco a poco, creo que vamos encontrando ese sonido que buscamos y que algún día espero que nos caracterice.

¿Cree que Murcia es el lugar más indicado para empezar una banda como Funicular? Desde luego, el público de por aquí es lo que demanda mayoritariamente...

Murcia mola, y mucho. En todos los aspectos. Musicalmente hablando, creo que hay mucha escena y mucho apoyo mutuo entre músicos; al fin y al cabo, Murcia es un pañuelo y nos conocemos todos. De la Región han salido grupazos a los que les ha ido muy bien, y hay mucha presencia de murcianos en festivales nacionales. Eso ya es una motivación grande tanto para montar un grupo como para tomarte más en serio lo que antes considerabas un hobby. También creo que hay un buen apoyo, aunque insuficiente, por parte del Gobierno Regional en lo que respecta a la cultura musical. Todo esto puede servir de efecto llamada para que alguien que sabe tocar un instrumento y le haga plantearse dar un paso más allá.

Para finalizar, ¿cómo se presentar el futuro para Funicular? ¿Qué tienen en mente para 2020?

Tenemos pocas cosas atadas y muchas en el aire; es lo que tiene la autogestión... Tenemos pensado darle mucha caña a Tras los impactos –alguna presentación tenemos ya por ahí en agenda–, también estrenar el videoclip de Ya no me importan, y esperamos dar varios conciertos a nivel nacional. Con suerte –y esto ya no está tan en el aire como en el espacio exterior...–, formar parte del cartel de algún festival. A su vez, continuaremos componiendo y trabajando para, con más suerte todavía, conseguir grabar el LP a finales de año y preparar el terreno para un fructífero 2021.