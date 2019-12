Vencejo: "La autogestión tiene grandes ventajas artísticas, y la soledad logística implícita"

¿Quién dijo que no se podía hacer buena americana en castellano? El que todavía dude, tiene una cita esta noche en el Auditorio Regional Víctor Villegas de Murcia, donde el veterano músico murciano presenta el segundo trabajo de su banda, Un paso más, en un concierto con algún invitado sorpresa.

Vencejo es el proyecto con el que el artista murciano Pito Hervás echó a volar como compositor tras muchos años en los escenarios como guitarrista y voz principal en diversas formaciones de rock, blues y folk de raíz americana: Ícaro, Traperos, Los Vecinos, Dr. Fleming (Francia)... Actualmente está también de gira con otro proyecto junto a Carlos Vudú y Miguel Bañón, un potente trío acústico denominado Oh Brother!

Tras un primer disco, Para Empezar, cargado de eclecticismo, por el que fueron seleccionados para la RedEscena como espectáculo recomendado junto a otras seis propuestas artísticas de renombre a nivel nacional, llega ahora, casi cuatro años después, su segundo álbum, Un paso más, donde colaboran Carlos Tarque, Miguel Bañón, Carlos Vudú, Carmesí y Lucas Albaladejo. Con él se afianzan en su apuesta por un rock-folk de raíz americana en castellano. ¿Alguien duda que un cantante español pueda hacer buena americana en castellano? Solo se necesita energía, persistencia y más de dos décadas de rock en las venas. Un Pito Hervás renacido lanza su trabajo más maduro y consistente, el cual será presentado esta noche en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia.



Han pasado casi cuatro años desde Para empezar . ¿Cuesta dar un paso más, como dices en la canción que da título al nuevo disco?

No cuesta, ya que nadie nos impone plazos. Sabemos que lo importante es disfrutar del camino, y lo cierto es que seguimos creyendo en el interés artístico del trabajo que hacemos. El ritmo creativo no es ningún freno, sino todo lo contrario. Por otro lado, sí cuesta evitar frustrarse por no tener la continuidad e intensidad deseada en la carretera, y sin duda seguimos tirando de ganas y fe. ¡Nadie dijo que fuera fácil!

¿Qué te lleva a utilizar 'Vencejo' como alias?

¡Muchas cosas! La naturaleza es muy rock y se nos ha olvidado. Los vencejos son una de las especies más rock que hay. Muchas de las características que los definen deberían definir también a una buena banda: son elegantes e incansables, inconfundibles y eficaces, individualistas en vuelo y fieles y sincronizados al grupo en migración, siempre en permanente movimiento, y un largo etcétera [Risas].

¿Es ahora un proyecto más grupal?

Para mí siempre lo ha sido; yo siempre he querido liderar una banda. Se percibe como un proyecto en solitario, porque yo soy el motor creativo, pero no concibo la música como un ejercicio individualista.

¿Cómo te fue con Para empezar ?

Pues el primer disco fue el germen que nos unió como banda. Un grupo de canciones que nos hizo conocernos y querer seguir en esta dirección, que ahora se concreta en este segundo trabajo. Con solo ese primer puñado de canciones (tan diversas entre sí) empezamos a definirnos como proyecto, pero no le echamos mucha fe a nuestras opciones de poder girar con ellas. Aún así, fuimos seleccionados entre uno de los siete espectáculos recomendados por la Red Nacional de Teatros (RedEscena) junto a nombres con mucha más trayectoria y repercusión, como Mikel Erentxun, Malikian, etc. Siendo realistas, decidimos apostar por hacer pocos conciertos, pero cuidando al máximo cada ocasión. Con el conjunto de canciones que nos amparan ahora, con los dos discos, nos sentimos con más pegada y polivalencia para todo tipo de escenas, y vamos a intentar rodarnos al máximo.

¿Cómo fue la composición del álbum? ¿Todo a tus espaldas, o colabora de alguna manera tu banda?

Sí, escribir las canciones dentro de la banda recae sobre mí. Hay tres canciones escritas junto a Xavi Aparici, ya que nos atrajo la simbiosis que surgió girando Para empezar en conciertos acústicos 'mano a mano'. También hay un tema escrito con Alberto Blancas, con quien compartí proyecto hace muchos años, y una adaptación de Como viento de poniente, un cante flamenco del Cabrero escrito por Elena Bermúdez. Y ya el resto de cortes los firmo yo solamente. Pero los temas los hemos producido todos en el local de ensayo, y en mi opinión eso imprime mucho peso en el proceso compositivo. Roberto Lavella ha tenido una implicación fundamental a nivel creativo en este disco.

¿Qué te motiva actualmente a la hora de escribir canciones? ¿De dónde ha venido la inspiración en este nuevo disco?

Las canciones me vienen de forma muy diferente cada una. Algunas surgen de un punto de partida puramente sonoro, otras de la caza de una energía concreta, y otras de la necesidad de decir algo. La guitarra siempre está en el epicentro de mi caza de musas.

¿Hay algo que tengan en común tus canciones? ¿Cuál dirías que es el sello 'Vencejo'?

No lo sé, imagino que en conjunto definen una personalidad, pero desde dentro no me veo capaz de juzgar eso.

¿Qué colaboraciones has tenido esta vez?

Ha sido un placer poder contar con Carlos Tarque, Miguel Bañón, Carlos Vudú y Carmesí cantando conmigo. Lucas Albaladejo al piano, David Carrasco, Marcos Crespo, Álex Serrano e Iván Del Castillo a los vientos. Pepe Ludeña al violín y Guillermo Berlanga al pedal steel.

Como viento de poniente es una adaptación de El Cabrero. ¿Qué te atrae de él? ¿Cuál es tu relación? ¿Qué te llamó la atención de esta pieza?

Me parece una trayectoria artística referente en nuestro país por su honestidad. Siempre ha llamado a las cosas por su nombre y ha cantado por convicciones. Nos conocimos en su camerino del Mercado de La Unión, y su mirada es de lo más rock que me he cruzado. Me apetecía mucho rendirle un homenaje ahora que se despide de los escenarios.

En Saldremos de esta colabora Tarque. ¿Cómo fue que le echaste el lazo?

Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de nuestro amigo Filemón. Los Oh Brother! animábamos el cotarro al principio, y ya nos pasamos cantando hasta el amanecer mano a mano en una jam colectiva... Una semana después estábamos en Alicante comiendo un arroz a banda y en el estudio de un amigo suyo grabando Saldremos de esta. ¡Regalos que da la música!

A nivel personal, ¿qué cambios ha sufrido Vencejo desde que empezó?

Si te refieres a mí solo por lo de personal..., imagino que algo más viejo debo estar, algo más he debido aprender, y espero ser un poco menos cabezota. ¡Lo que sí es seguro es que la barba esta bastante más blanca!

¿Qué sensaciones te aporta Un paso más ? ¿Hay novedades?

Ahora el proyecto tiene más pegada y es más concreto y definido.

En Sin mojarte los pies incorporas metales. ¿Quiénes son los músicos? ¿Cómo fue su participación en el disco?

Son los Fillos, una sección de vientos amigos de Roberto Lavella, que se conocen al dedillo de trabajar juntos en muchos proyectos de primera división. También participan en Solo tú y en Qué más se puede pedir. Especialmente David Carrasco me ha hecho extensiva su amistad con Roberto, y ha demostrado una implicación con Vencejo de la cual estoy muy agradecido.

Segundo disco, y también autoeditado. ¿Qué disfrutas más de esta coyuntura?

La autogestión tiene grandes ventajas artísticas, y la soledad logística implícita.

Lou está cantada en francés. ¿Por qué? En esta canción ha participado Carmesí. ¿Cómo surgió esta colaboración?

Carmen vino a colaborar en Maudie. En ese corte buscábamos una producción que rompiese con la tónica del disco, y Pepe Ludeña y yo perseguíamos un sonido 'Beck'. La participación de Carmesí, sugerida por Pepe, funcionó perfectamente. Yo acababa de escribir una nana a Lou, que estaba aún en la incubadora tras nacer prematuramente (hija de un gran amigo y compañero de escenarios de mi época viviendo en Francia); la calma y madurez con la que sus padres gestionaron el acontecimiento me tenía fascinado. Tras grabar Maudie, inocentemente le pregunté a Carmen si hablaba francés, y para mi sorpresa se confesó bilingüe al haber estudiado en el Liceo. Acto seguido la teníamos grabada con una guitarra y en solo dos tomas. Pepe añadió un violín y listo. Lou había venido para quedarse, y también en el disco, para mi sorpresa.

De nuevo has trabajado con Pepe Ludeña. ¿Te sientes cómodo en sus manos? ¿Cuál es su aportación al disco?

Completamente. Estudios Loopers es un estudio polivalente que ofrece posibilidades que nos permiten trabajar muy a gusto. Pepe y yo ya nos conocemos muy bien, y es una pieza fundamental del proyecto; el artífice del sonido de Vencejo.

Igual que en tu primer disco, este lo cierras con un tema en directo, Mantra 2.0 . ¿Qué te motiva a incluir una canción como esta en el disco?

Mantra es un tema del primer disco que se transformó completamente en los escenarios. Pasó de ser simplemente una guitarra acústica y una tabla india a un tema eléctrico y psicodélico en directo. Es la evolución 2.0 de la misma intención, y esa grabación en la Sala 12 y Medio nos pareció que no debía quedar en el olvido.

¿Qué referentes musicales aparecen en Un paso más ?

Igual muchas más de las que la paciencia me llegue a enumerar: Dawes, Steve Earle, Bros Landreth, Tom Petty, Dire Straits, Pink Floyd, Daniel Lanois, Black Dub, Kelly Joe Phelps, Morgan, Manolo Tena...

¿Qué has preparado para la presentación?

Hemos descartado hacer un concierto muy diferente a lo que es realista proponer de forma estable sobre los escenarios, y hemos preferido defender las canciones directamente desde lo esencial. Aún así, algún invitado sorpresa habrá. Y si los aspectos técnicos no nos lo impiden, el concierto será ayudado en escenografía por una proyección monográfica del fotógrafo Adrien Tyler.

Actualmente militas en otro proyecto junto a Carlos Vudú y Miguel Bañón, Oh Brother! ¿En qué momento está ese proyecto?¿Hay algún tipo de trasvase entre Oh Brother! y Vencejo?

Pues está en un momento muy divertido. Estamos dándole una vuelta de tuerca más, incorporando algunos temas propios al repertorio. En la canción Un paso más intentamos montar armonías vocales al mas puro estilo de los Bros., pero la producción ya estaba cargada de más, y al final hubo que darles menos protagonismo en la mezcla. Una colaboración digna se me ha quedado en el tintero esta vez. Ya le pondremos solución.