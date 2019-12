Extremoduro en Murcia: todo lo que necesitas saber del concierto en el recinto de La Fica

Extremoduro anunció el pasado jueves una gira de despedida tras confirmar su separación. Robe Iniesta e Iñaki Uoho Antón explicaron que "esta no es una despedida como la de los toreros. Podríamos habernos despedido en 2014 (cuando acabamos la anterior gira). Nosotros intentamos ser siempre lo más sinceros y decir lo que pensamos en cada momento. Podríamos volver, pero no es la idea. Dejarlo es lo que sentimos ahora". También explicaron que la decisión no se tomó hasta que se encontraron en el local de ensayo y se pusieron a trabajar. Dentro de esta gira, Extremoduro pasará por Murcia. Esto es todo lo que tienes que saber para el concierto:



En el recinto ferial La Fica, en mayo

El grupo extremeño ofrecerá dos conciertos en Murcia, los días 22 y 23 de mayo, en el recinto ferial de La Fica, ubicado en la avenida Primero de Mayo. Este lugar tiene un aforo para miles de personas y en el mismo se celebran festivales como el Warm Up.



Precio de las entradas y lugar de venta

Las entradas están a la venta a partir de este viernes a las 15.00 horas en Ticketmaster y LiveNation. Este jueves LiveNation ponía a la venta un porcentaje de entradas reducido para los registrados en su web, pero será este viernes cuando salgan a la venta las entradas para todo el mundo en Ticketmaster para ir a los conciertos de Extremoduro.

El precio de las entradas, según la web LiveNation, está a partir de los 36 euros, para la pista B, y a partir de 45 para la pista A, más cerca del escenario donde el grupo tocará sus clásicos.



Concierto

Serán conciertos sin sorpresas en cuanto al repertorio, en sus «tres cuartas partes» con «las canciones más importantes de Extremoduro» y «conjugando lo que quiere oír la gente y lo que nosotros queremos tocar, para no vivir anclados en el pasado, con un recorrido por toda la discografía, toda», dijo Iniesta, sin descartar que se haga «una encuesta» entre sus seguidores.



Otros lugares de la gira

Esta gira solo contará con las fechas anunciadas, sin posibilidad de extenderse a Latinoamérica ni a otras ciudades españolas. Además de Murcia, pasarán por Sevilla, Madrid, Santiago de Compostela, Cáceres, Barcelona y Bilbao.