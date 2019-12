El jazz vuelve a Murcia entre teatro, circo, danza y humor

César Oliva daba ayer, frente al escenario del TCM, varias razones por las que ir al teatro (inspirado por un estudio con el que se topó casualmente antes de la presentación de la nueva programación del Romea y el Circo): «Por ejemplo, lo bueno que es para reírse, y ahí habla –el citado trabajo– de lo saludable que es la risa en este mundo que tan poco ocasiones nos da para reír. Incluso dice que, a quien le guste llorar, que por favor llore en el teatro, porque el llanto es también una manera de dejar de reprimirse; no hay que controlarse. Otra cosa que dice y que me llamó la atención es que indica un nivel cultural especial, y que todos los que practican teatro yendo al teatro –y no solo haciéndolo– demuestran un deseo de convivencia, de tolerancia, de ver las cosas de una manera distinta, artística, interesante... Tiene muchos», apuntaba el dramaturgo y asesor artístico de los teatros, que no pudo resistirse a añadir, con sorna, que también «evita el envejecimiento». Sin embargo, lo cierto es que los mejores motivos para reservar una localidad en el patio de butacas del Romea y el Circo entre el próximo 31 de enero y el 12 de junio los aportaron el concejal Jesús Pachecho y el responsable de la programación y coordinación de los teatros, Juan Pablo Soler, pues fueron ellos los encargados de detallar las más de cien representaciones previstas –de 95 espectáculos– para el primer semestre de 2020.

Como es habitual, habrá espectáculos regionales, nacionales y también internacionales que, de nuevo, abarcan todos los géneros –teatro, música, danza, circo y humor– y con los que se pretende «ofrecer una variada y amplia oferta a los ciudadanos de la Región de Murcia basada siempre en la calidad». Así, las tablas del Romea y el Circo recibirán a actores como Imanol Arias (protagonista de El coronel no tiene quien le escriba, el 22 de febrero), Aitana Sánchez Gijón ( Juana, 21 de febrero), Carmen Machi y la ganadora del Goya en 2019 Carolina Yuste ( Prostitución, 2 de mayo), Verónica Forqué ( Las cosas que sé que son verdad, 7 de febrero), Josep Maria Pou ( Viejo amigo Cicerón, 25 de abril), Juan Echanove ( La fiesta del chivo, que cierra la programación el 12 de junio), Blanca Portillo ( Mrs. Dalloway, 14 de mayo) y Alaska y Mario Vaquerizo ( La última tourné, 1 y 2 de febrero). Siguiendo con teatro, se verán también en escena los últimos textos de reconocidos dramaturgos como los argentinos Pablo Messiez ( Las canciones, una producción de Teatro Kamikaze que llegará al TCM el 28 de febrero) y Claudio Tolcachir, cuyo último espectáculo, Próximo, arrancará la nueva programación el 31 de enero tras su exitoso paso por el festival Temporada Alta de Madrid. Asimismo, dos de las obras revelación que fueron reconocidas en la última edición de los Premios Max también pasarán por el Circo: Iphigenia en Vallecas, Espectáculo Revelación y Mejor Actriz gracias a María Hervás, y AKA (Also Known As), premio a la Mejor Autoría Revelación (Daniel J. Meyer) y al Mejor Actor, que fue para Albert Salazar.

Respecto a los espectáculos internacionales, Soler destacó las actuaciones de dos compañías canadienses –tal vez, dijo, las que más ha costado de traer hasta Murcia para esta nueva programación–: Barcode Circus, que presentará en el TCM su nuevo espectáculo, Sweat & Ink, y Les Ballets Jazz de Montréal, con un montaje basado en la música de Leonard Cohen. Todo ello, por supuesto, «sin dejar de lado el apoyo a los artistas de la Región de Murcia y a la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (ESAD)», cuyos alumnos protagonizarán diferentes representaciones. Y es que los teatros Circo y Romea se han sumado al Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de la Región de Murcia puesto en marcha recientemente y acogerán un total de ocho espectáculos –cuatro a cargo de compañías de aquí y otros cuatro de fuera–, y se realizará asimismo una nueva coproducción, en este caso con la Compañía Deconné para su espectáculo La perspectiva del suricato, que incluirá a artistas con diferentes capacidades y que se estrenará en abril. Sus principales responsables, Pepe Galera y Rocío Bernal –al igual que Antonio Saura, en representación de Alquibla, que presentará Mucho ruido about nothing entre el 13 y el 16 de febrero–, estuvieron presentes en el acto y ofrecieron algunas pinceladas de esta «fiesta de la diferencia» que llegará el día 2 del citado mes.



Sin embargo, si algo llama particularmente la atención de esta nueva programación es el apartado musical. Y no tanto por la nómina de artistas tanto nacionales –Ismael Serrano el 6 de febrero, Maldita Nerea el 23 y 24 de mayo, Víctor Manuel el 9 de ese mismo mes, Andrés Suárez el 25 de abril, Zahara el 1 de febrero...– e internacionales –Luisa Sobral el 9 de mayo, Nouvelle Vague el 1 de abril y Jay Jay Johanson el 14 de mayo–, como por la 'recuperación' del Murcia Jazz Festival. Y es que, tal y como anunció Soler, la dirección artística del TCM ha decidido darle una «vuelta de tuerca» al ciclo 'Jazz & Black', que venía desarrollando desde hace varias temporadas. El resultado es una serie de cuatro conciertos en el Circo que tendrán lugar en el mes de marzo y que se completarán con una serie de actividades paralelas que se desarrollarán fuera del recinto y que todavía están por cerrar. En concreto, y bajo la dirección de Jota Baeza, gerente del Jazzazza Jazz Club de Algezares, los encargados de inaugurar esta nueva cita cultural serán el contrabajista Javier Colina, el baterista Marc Miralta y el saxofonista Perico Sambeat (CMS Trío), que presentarán su próximo trabajo en Murcia el día 6. El siguiente show, una semana después, traerá a la ciudad el soul del cantante holandés Clarence Bekker (12 de marzo), mientras que el día 20 de ese mismo mes será el turno del saxofonista israelí Eli Degibri. Cerrará este ciclo el quinteto capitaneao por la neoyorquina Catherine Russell el viernes 27.

Por último, como es habitual, el Teatro Circo acogerá en febrero la vigésimo séptima edición de la Cumbre Flamenca (con el Ballet Español de Murcia, la compañía de Anabel Veloso y los conciertos de Mayte Martín, El Carpeta y El Farru y Capullo de Jerez y Miguel de Tena), el ciclo 'Mujeres a Escena' y un nuevo certamen que comenzará su andadura en 2020: el festival de artes escénicas y acción social Caleidoscopio, de la plataforma Acceso 44 y que tendrá lugar durante el mes de abril. Las entradas, tanto de esto como del resto de espectáculos, pueden adquirirse desde ayer en las taquillas de ambos teatros; al igual que los abonos, que en esta ocasión serán cuatro: Abono General, Abono Danza, Abono Circo y Abono Murcia Jazz Festival.