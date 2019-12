Valcárcel Medina: "La performance se ha encasillado e institucionalizado"

Con una trayectoria de medio siglo a sus espaldas, el artista Isidoro Valcárcel Medina, una de las figuras más importantes del arte conceptual español, sigue construyendo un discurso inconformista y provocador tanto con sus palabras como con sus acciones. En este sentido, el murciano asegura que la performance «está absolutamente institucionalizada», y lo hace después de presentar en la Real Academia de España en Roma su última propuesta, Confluencias y contraseñas, una acción con la que busca superar las dinámicas de esta manifestación cultural.

Valcárcel Medina (Murcia, 1937), Premio Nacional de las Artes Plásticas y Premio Velázquez del Ministerio de Cultura, sabe de lo que habla, ya que fue uno de los pioneros en esta disciplina en el arte español allá en la década de los setente, aunque ha cultivado también la pintura, la arquitectura, el cine o la fotografía. Según sus propias palabras, la diferencia entre la acción y la performance es que la primera era sencillamente «una cosa que ocurría», mientras que la segunda «se ha encasillado, requiere cita, lugar, hora y muchas veces pago», lo que le quita «espontaneidad». «Los autores del territorio del arte deberían actuar contra ello», lamenta Valcárcel, quien cree que estos creadores tienen que salir del cauce «de los intereses de las instituciones, de los comisarios».

El artista murciano se ha encontrado a él mismo dentro de esta contradicción de mantener un discurso crítico con el arte convencional y a la vez formar parte de él. «El lugar ideal para hacer una cuestión rupturista es un lugar tradicional», señala en este sentido, y confiesa que el Museo del Prado le propuso crear una acción por motivo del bicentenario, pero que «no tuvieron las agallas» para aceptar su idea. ¿Qué espacio queda entonces para proponer un discurso rompedor desde el mundo del arte? Decir: «Yo voy por la calle y voy a hacer una acción», responde Valcárcel, quien explica que «como esa acción no está protocolizada, tiene que sacar de la nada la atención, provocarla». El artista ha llevado a la práctica este tipo de acciones, como cuando se puso en un paso de peatones a saludar efusivamente pero a nadie en concreto, según contaba en una entrevista el año pasado: «Yo saludaba porque quería, otra cosa es que la gente pensara que soy imbécil».

En los museos tradicionales, «la institucionalización de las actividades creativas impide que ciertas cosas que no están institucionalizadas entren en discusión», pero la situación no mejora mucho en los centros privados. Estas galerías, «aunque no tan prisioneras como el Prado», también tienen que «responder a códigos que ellos mismos se han montado y a los que es difícil oponerse», explica el murciano.



Confluencias y contraseñas

En Roma, Valcárcel quiere recuperar el pensamiento de los filósofos presocráticos de Elea, antigua colonia griega en el sur de Italia, de donde surgieron las mentes de Parménides y Zenón, «un movimiento filosófico aún no superado». «El esfuerzo mío está en que se parezca lo menos posible a una performance», afirma, y por ello él interviene lo menos posible, haciendo dialogar a los espectadores entre ellos con preguntas como: «¿Por qué la academia es tan académica?». Siguiendo la filosofía de retar al público, de este depende «que la cosa no sea aburrida».