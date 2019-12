Siete éxitos que marcaron la carrera de Extremoduro

La semana pasada, varios medios se hacían eco del posible regreso a los escenarios de Extremoduro tras cinco años de parón. Se hablaba del próximo verano, e incluso hay diarios que se han atrevido a dar una fecha y un lugar (entre el 18 y el 20 de junio en Cáceres) con la que situar el inicio de un nuevo tour. Así que, con motivo de este eventual retorno, vamos a repasar algunos de los temas que han marcado la carrera de Robe y los suyos.

Jesucristo García (Rock transgresivo, 1994)

Primer éxito e himno imperecedero de Robe Iniesta. Vio la luz originalmente en 1989 con el lanzamiento de la primera maqueta de la banda plasentina, que posteriormente sería regrabada para la publicación, ese mismo año, de Tú en tu casa, nosotros en la hoguera, álbum debut de Extremoduro. Sin embargo, el grupo no quedó conforme con el resultado y terminaría remezclando la cinta original para dar forma a Rock transgresivo, considerado actualmente como el primer disco de estudio de la banda. En cuanto a Jesucristo García, Robe siempre se ha mostrado algo ambiguo con el significado de su letra (que habla de marginación, drogas y desamor), aunque la tendencia mayoritaria apuesta porque se trata de una canción autobiográfica, aunque con algunas analogías cristianas.

Ama, ama y ensancha el alma (Deltoya, 1992)

Compuesta por Robe a raíz de un poeta de su idolatrado Manolo Chinato, es un canto a la libertad en toda regla, pero también al amor (obvio); quizá, de los temas más buenrolleros de Extremoduro. "Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas. Hay que volar libre al sol y al viento, repartiendo el amor que tengas dentro", exclama el icónico vocalista cacereño, que en este tercer trabajo de la banda firmó algunas de las letras más queridas por los seguidores de la banda: Deltoya, De acero, Papel secante...

So payaso (Agila, 1996)

Sucede, El día de la bestia, Cabezabajo, ¡Qué sonrisa tan rara!... Parecería difícil escoger solo un corte entre los trece de Agila, tal vez el disco más aclamado de Extremoduro tras (y con ese 'tras' no estarán de acuerdo algunos fans...) Yo, minoría absoluta (2002). Sin embargo, pocas canciones del llamado 'rock urbano' han tenido la repercusión de So payaso, que encima contaba con videoclip, lo que ayudaba enormemente a su difusión a mediados de los noventa. De nuevo, una letra sujeta a diversas interpretaciones, pero con ese regunto amargo y canalla que han dado forma a la discografía de la banda.

Salir (Canciones prohibidas, 1998)

"Salir, beber, el rollo de siempre. Meterme mil rayas, hablar con la gente. Llegar a la cama y, joder, ¡qué guarrada sin ti!". Poco más hay que añadir... Uno de los grandes hits de Extremoduro, de las canciones más reproducidas en bares y discotecas con cierto apego por el rock. Un clásico que, en este disco, Canciones prohibidas, rivalizaba con otro de los éxitos masivos de la banda, Golfa.

A fuego (Yo, minoría absoluta, 2002)

¿Por qué A fuego y no Puta, Cerca del suelo, Standby, Hoy te la meto hasta las orejas o La vereda de la puerta de atrás? Pues porque es el track que abría Yo, minoría absoluta; es que otro criterio no se puede aplicar ante un álbum que está plagado de himnos... El disco suponía un retorno de la banda a los orígenes -sin tantos arreglos orquestales como Canciones prohibidas- tras cuatro años sin material nuevo y muchos, muchos rumores y leyendas. La icónica portada, con un Robe renacido como Cristo y dos pistolas, no ayuda a calmar la 'creatividad' de sus fans.

Dulce introducción al caos (La ley innata, 2008)

Otros cuatro años tardó Extremoduro en publicar un nuevo disco, La ley innata, que, sin embargo, marcaría el camino de la banda hasta la actualidad (con composiciones mucho más complejas y letras cargadas de simbolismo). Se trata de un álbum conceptual compuesto de una sola canción de 45 minutos, a su vez dividida en seis partes diferenciadas por pistas independientes. Se antoja difícil, por lo tanto, decantarse por una: entre los fans de la banda hay de todo (partidarios del primer movimiento, del segundo, del tercero..., incluso de Coda flamenca), así que aquí vamos a apostar por Dulce introducción al caos, por si sirviera al lector para enganchar el álbum entero. Por cierto, fue el primer disco de Extremoduro en llegar a lo más alto de las listas de ventas españolas.

El camino de las utopias (Para todos los públicos, 2013)

Cerramos con uno de los últimos éxitos de Robe y los suyos: El camino de las utopias, una demostración de la facilidad con la que Extremoduro es capaz de facturar himnos. Seguro que no será el último...